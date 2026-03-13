Cuánto sale pintar una casa completa de 100 metros cuadrados en marzo 2026

¿Cada cuánto pintar la casa por completo? Los especialistas en decoración aseguran que es conveniente hacerlo cada cinco a siete años aproximadamente. Es necesario considerar cuál va a ser el presupuesto que nos va a llevar este proyecto. En ese sentido, Guillermo Ortega, gerente de la red Sui Color, explica que, en la Argentina, no existe un precio único para pintar una casa completa, ya que el valor depende de la mano de obra, el tipo de pintura, la preparación de superficies y la ubicación.

Sin embargo, como referencia, asegura que el costo promedio para pintar una vivienda de 100 m², incluyendo interiores y exteriores, en marzo, se ubica entre $850.000 y $970.000, teniendo en cuenta solamente los materiales y considerando el uso de una marca de pintura de calidad media. A eso se debe sumar la mano de obra profesional. Pero advierte que ese valor puede incrementarse si se requieren arreglos importantes, trabajos de enduido, tratamiento de humedades o el uso de pinturas premium o revestimientos texturados.

El costo promedio para pintar una vivienda de 100 m², incluyendo interiores y exteriores, en marzo se ubica entre $850.000 y $970.000 Joaquin Gonzalez Ávila y CN Estudio

Para pintar una casa de 100 m² se estima una duración de entre cinco a ocho días, contemplando el trabajo de dos pintores. El tiempo del secado, según el Ortega, se puede dividir en:

Al tacto: una a dos horas

Para una segunda mano: cuatro a seis horas

Secado completo: 24 horas aproximadamente

También hay que tener en cuenta que en la actualidad hay pinturas que secan en minutos. “A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, el tiempo de secado disminuyó, beneficiando así al cliente”, comenta Ortega.

En la actualidad, hay pinturas que secan en minutos Joaquin Gonzalez Ávila y CN Estudio

Las tendencias 2026

Todos los años hay colores que resaltan de entre el resto, y se vuelven los más elegidos para pintar.

“Las tendencias esta temporada son los neutros claros, porque agrandan visualmente los ambientes", explica Ortega. Entre los más demandados se destacan el blanco roto, beige claro, gris claro, arena, tostado suave, verde oliva suave y terracota claro (muy usado en exteriores).

“En 2026 se ven mucho paletas naturales y cálidas vinculadas al diseño minimalista y mediterráneo", comenta, y explica que los colores relacionados con la naturaleza, como los tierra, verdes y tonalidades del cielo, cobran cada vez más protagonismo.

Desde CN Estudio, el departamento de Compañía Nativa dedicado al desarrollo de proyectos integrales de arquitectura e interiorismo, coinciden y subrayan que los tonos amarronados son los nuevos protagonistas del hogar. Están presentes en todos los ambientes y se trata de una paleta que se despliega en distintos matices y texturas que aportan calidez, profundidad y una conexión directa con la naturaleza.

Los tonos amarronados son los nuevos protagonistas del hogar

Estos pueden estar presentes en paredes, pero también en los distintos elementos que forman parte del interior del hogar. Textiles naturales, cueros y piedras en colores claros y neutros se combinan con maderas oscuras para conformar una base cromática que define la identidad de la casa.

Por otro lado, los tipos de pinturas más solicitados son las de látex acrílico lavable al agua (mate o satinado) para interiores, mientras que para exteriores, las látex acrílico y las revestimiento plástico o impermeabilizante. Esto se explica gracias a que tienen “buena cobertura, son lavables, tienen menos olor fuerte y secan rápido”, concluye Ortega.