Derrumbe en Parque Patricios: qué decisión tomaron con las cuotas de los créditos hipotecarios

El Banco Ciudad suspendió los cobros de los préstamos por 90 días para los damnificados; la medida beneficia a los residentes que abandonaron sus hogares tras el siniestro
El Banco Ciudad anunció un plan de contingencia económica para los adjudicatarios del complejo Estación Buenos Aires afectados por el derrumbe en Parque Patricios. Los directivos de la entidad financiera definieron las nuevas condiciones para el cumplimiento de las obligaciones crediticias tras el colapso.
Qué decisión tomaron con las cuotas de los créditos hipotecarios
El Banco Ciudad decidió postergar por 90 días el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios de los vecinos que abandonaron sus viviendas por razones de seguridad. La disposición alcanza a los propietarios de la zona 2 del complejo.
Durante los meses de marzo, abril y mayo, la institución no debitará los montos correspondientes a los préstamos de los damnificados. Esos pagos pasarán a un esquema de diferimiento. Los importes se trasladarán a los tres meses posteriores al final del plazo original de cada crédito.
La medida rige de forma automática y el banco comunicó que no existe necesidad de realizar trámites adicionales. Personal de la entidad inició este viernes 6 de marzo el contacto con los titulares para informar la propuesta de espera.
El complejo de viviendas surgió bajo el programa Procrear, donde el Banco Ciudad actuó como cogestor principal en el otorgamiento de estos créditos para el acceso a la vivienda propia.
Cómo ocurrió el siniestro en el complejo Estación Buenos Aires
El colapso sucedió durante la madrugada del martes pasado en el estacionamiento subterráneo del predio. Un llamado al 911 a las 4.45 alertó sobre la caída de una losa. El incidente provocó daños totales en al menos 65 vehículos.
El operativo de emergencia incluyó a Bomberos, el SAME, la división K9 y el Grupo Especial de Rescate. También participaron la Guardia de Auxilio y la Policía de la Ciudad. Las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de 175 departamentos. La medida afectó a cuatro edificios que rodean el sector del siniestro.
Unas 300 personas dejaron sus hogares ante la incertidumbre sobre la estabilidad de las torres. El informe técnico preliminar de los especialistas indicó: “El derrumbe afectó columnas del subsuelo y de la planta baja de los edificios lindantes”. La losa colapsada aportaba rigidez estructural a la construcción, por lo que su caída compromete la firmeza de todo el sector.
Cuál es la situación actual de los vecinos evacuados
Los residentes de las torres afectadas permanecen en alojamientos temporales. El Gobierno porteño garantizó espacios para pasar la noche a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Los peritos de Defensa Civil y la Guardia de Auxilio realizan inspecciones constantes en el terreno.
Los vecinos todavía no tienen una fecha precisa para el reingreso a sus propiedades. El riesgo estructural impide el retorno inmediato a las unidades funcionales.
La empresa constructora del edificio, Constructora Sudamericana (Cosud), emitió un comunicado sobre las tareas en el lugar. La firma aseguró: “La prioridad es avanzar con el apuntalamiento preventivo de la estructura, la desvinculación de la zona afectada y la verificación del estado estructural del conjunto”.
Este plan de la empresa constructora requiere una aprobación oficial para iniciar las obras mayores. El personal especializado realizará nuevas inspecciones tras las tareas de apuntalamiento. El objetivo de los trabajos consiste en habilitar el acceso de los vecinos en el menor tiempo posible. Los equipos técnicos evalúan si el daño en las columnas del subsuelo posee un carácter permanente o reparable.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
