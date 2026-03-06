Derrumbe en Parque Patricios: postergan las cuotas de los créditos hipotecarios de los vecinos evacuados

Tras casi tres días del suceso que dejó a la ciudad consternada, cuando una losa del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires cedió y dejó una escena de no creer: al menos 65 autos aplastados bajo toneladas de hormigón y casi 300 personas que todavía no saben cuando podrán volver a sus viviendas, se conoció una medida que aliviará, al menos por unos meses, la situación financiera de propietarios afectados.

El complejo ubicado en Parque Patricios fue desarrollado en el marco del programa Procrear, uno de los principales planes públicos de acceso a la vivienda impulsados en la última década.

Ahora se conoció que el Banco Ciudad, quien fue el cogestor principal de los créditos otorgados para Estación Buenos Aires, decidió postergar por 90 días el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios de los vecinos que debieron abandonar sus viviendas por razones de seguridad.

La medida alcanza a los propietarios de la zona 2 del complejo ubicado en la calle Mafalda al 900, quienes desde el martes no pueden regresar a sus departamentos. El episodio obligó a evacuar 175 departamentos correspondientes a cuatro edificios que rodean el sector afectado.

Los edificios fueron evacuados y casi 300 personas debieron abandonar sus departamentos Ricardo Pristupluk

Según informó el banco en un comunicado, durante marzo, abril y mayo no se debitarán las cuotas correspondientes a los préstamos hipotecarios de los vecinos alcanzados por la medida. Esos pagos serán diferidos y se trasladarán a los tres meses posteriores al final del plazo original del crédito.

Desde la entidad señalaron además que se contactarán con los titulares de los préstamos a partir del viernes 6 de marzo para comunicarles formalmente la propuesta de espera y diferimiento del pago. La implementación se realizará de manera automática, sin necesidad de que los clientes realicen ningún trámite adicional.

Un derrumbe que obligó a evacuar a cientos de vecinos

El colapso ocurrió durante la madrugada del martes en el estacionamiento subterráneo del complejo habitacional Estación Buenos Aires. A las 4.45, un llamado al 911 alertó sobre el derrumbe y activó un amplio operativo de emergencia.

Según la información oficial difundida por el Gobierno porteño, el operativo derivó en la evacuación preventiva de 175 departamentos de los cuatro edificios que rodean el estacionamiento afectado. En total, las autoridades estiman que unas 300 personas debieron abandonar sus viviendas.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate, la Guardia de Auxilio y efectivos de la Policía de la Ciudad, además de agentes de tránsito y equipos de la Red de Atención.

De acuerdo con un informe técnico preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio, el derrumbe afectó columnas del subsuelo y de la planta baja de los edificios lindantes. El documento también advirtió la existencia de un posible riesgo estructural.

La evaluación indica que la losa colapsada estaba vinculada con las columnas y les aportaba rigidez estructural, por lo que su caída podría comprometer la estabilidad del sector. Por ese motivo, los vecinos evacuados aún no pueden regresar a sus viviendas hasta que se verifique nuevamente el estado del complejo.

Qué dijo la constructora

La empresa constructora a cargo del edificio afectado, Constructora Sudamericana (Cosud), informó que su prioridad es avanzar con el apuntalamiento preventivo de la estructura, la desvinculación de la zona afectada y la verificación del estado estructural del conjunto.

Según explicó la compañía en un último comunicado difundido el jueves, las inspecciones serán realizadas por personal especializado y forman parte de un plan técnico que ya fue presentado ante la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad para su aprobación.

“El objetivo de estas actividades es permitir el reingreso de los residentes en el menor plazo posible”, indicaron desde la empresa.

Mientras tanto, el Gobierno porteño dispuso asistencia para los vecinos evacuados. Desde la administración local señalaron que se garantizó alojamiento para dormir a quienes no tienen dónde quedarse, con intervención de distintas áreas del Ejecutivo y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.