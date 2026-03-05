Ex Ciudad Deportiva de Boca: IRSA vendió otro terreno y ya recaudó casi US$90 millones

La desarrolladora liderada por Eduardo Elsztain, sigue avanzando con la comercialización de Ramblas del Plata, su megaproyecto inmobiliario ubicado en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Luego de casi 15 años enfocada en inversiones en shoppings y oficinas, IRSA, volvió a apostar fuerte en el desarrollo de viviendas.

Según informó la Comisión Nacional de Valores (CNV) este miércoles 4 de marzo, la desarrolladora concretó la venta de un lote perteneciente a la etapa uno extendida del proyecto. El monto de la operación alcanza la suma de US$7,9 millones, que serán abonados a IRSA mediante un anticipo en efectivo y metros cuadrados vendibles a recibir en el futuro.

La operación se formalizó a través de un boleto de permuta por un terreno con una superficie conjunta de 2617 m² y una superficie vendible total estimada de 5730 m².

Con esta transacción y a poco más de un año del comienzo de la venta de los terrenos del emprendimiento, la empresa suma un total de 17 lotes vendidos y casi US$90 millones correspondientes a la primera etapa, que tuvieron que extender por la demanda.

La fase inicial comprende 126.000 m², equivalentes al 18% de la superficie vendible total del proyecto. Mientras tanto, la compañía continúa con las obras de infraestructura en el predio y avanza en la firma de acuerdos comerciales con los desarrolladores.

Eduardo Elsztain

El avance del nuevo barrio

IRSA mantiene conversaciones activas con grandes jugadores del sector inmobiliario que ya están presentando propuestas para participar en la segunda etapa del proyecto.

Entre las desarrolladoras involucradas en Ramblas del Plata figuran ABV, BMA, Bonta Donazo, Borock Construcciones, Despark, Fernández Prieto, G&D Developers, Gewin, Grupo Mday, Grupo Pecam, Lopatin Arquitectos, Monument Homes, Upgrade y MRA+A.

El acuerdo con IRSA establece que todos los desarrolladores involucrados en esta primera etapa deben comenzar en simultáneo, para garantizar la coherencia del proyecto y su impacto en el entorno urbano.

Una transformación frente al río

Ramblas del Plata es el desarrollo residencial más ambicioso de IRSA, con una inversión total estimada en US$1800 millones.

El masterplan, que se ejecutará en tres etapas, contempla la construcción de 6000 unidades de vivienda, oficinas, locales comerciales, un hotel, escuelas y un paseo peatonal costero. El predio abarca 72 hectáreas, de las cuales 32 fueron cedidas a la Ciudad para la creación de un parque público.

El predio abarca 72 hectáreas, de las cuales 32 fueron cedidas a la Ciudad para la creación de un parque público Gentileza

Desde la compañía explicaron que el proyecto apunta a un segmento similar al de Puerto Madero y que el objetivo es que los primeros residentes se instalen en el nuevo barrio porteño hacia 2029.

El predio donde se levanta Ramblas del Plata tiene una larga historia. Fue adquirido por Boca Juniors en 1962 con la intención de construir un estadio para 140.000 personas y un gran complejo deportivo, pero el proyecto nunca se concretó. En 1991,el club vendió las tierras por US$22 millones y, seis años después, IRSA las compró por US$51 millones junto con el plan para su desarrollo.