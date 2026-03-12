Invertir en la ciudad de Santa Fe: qué zonas debes visitar antes de levantar tu próxima casa

Santa Fe de la Vera Cruz trasciende su título de Cuna de la Constitución. Con el emblemático Puente Colgante iluminando la Laguna Setúbal y una cultura cervecera que la consagra como capital nacional, la ciudad vibra con la energía de un polo educativo que atrae a jóvenes de todo el país. En este escenario, el mercado inmobiliario se hace su espacio: la capital santafesina logra amalgamar barrios consolidados con una rentabilidad competitiva, convirtiéndose en un terreno fértil para nuevas inversiones.

En este sentido, a la hora de pensar en comprar una propiedad para mudarse o invertir, es importante conocer cuáles son las mejores zonas para hacerlo. No es solo cuestión de intuición; hay que entender cómo se mueve el mercado y sus proyecciones a largo plazo.

Hoy por hoy, la principal demanda de la ciudad santafesina se centra en los alquileres, atraídos por estudiantes que se acercan a la capital provincial, principalmente provenientes del norte de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. “A falta de crédito hipotecario, el mercado de departamentos se vuelca masivamente al alquiler, un negocio que volvió a cobrar fuerza a partir de los cambios normativos del DNU”, cuenta Alfredo Migone, titular de Migone Inmobiliaria.

Alquiler vs. compra de primera vivienda

Existe una diferencia clara en la conducta del inversor y del usuario final. “Hoy en Santa Fe el mayor mercado no está en las casas, sino en la compra de departamentos para destinar al alquiler”, comparte Romina Mizdrahi, martillera pública de In365 Servicios Inmobiliarios, y agrega que la rentabilidad actual en el mercado inmobiliario santafesino ronda entre el 5% y el 7%.

Los brokers coinciden en que las unidades de uno y dos dormitorios son los productos estrella para inversión, mientras que las unidades de tres dormitorios se buscan exclusivamente para vivienda permanente. En el caso de las casas, el mercado se mueve principalmente para uso propio y se activa con la aparición de crédito.

Pero un fenómeno interesante es el de la casa reciclada, que “mantiene una demanda sostenida, aunque la construcción nueva de casas se limita casi exclusivamente a quien ya posee un terreno”, suma Migone.

De acuerdo a lo compartido por los analistas, se puede trazar un mapa claro de la ciudad, diferenciando entre inversión, flipping inmobiliario (comprar propiedades por debajo de su valor para renovarlas) y apuestas a futuro.

La zona ideal para invertir

Para quien busca departamentos con destino a alquiler o resguardo de valor en ladrillos, el área del centro delimitada por los bulevares sigue siendo la protagonista absoluta. Es una zona caracterizada por movimiento constante, alta demanda de alquiler y buena conectividad.

Por ejemplo, en el área de la Legislatura, el sur con la zona del puerto y los ejes de Alem, General López, Freyre y el tramo de bulevares que va desde la cancha de Unión hasta el Puente Colgante, es zona de demolición y nuevos proyectos. Allí las casas que quedan tienden a comprarse para un solo fin: el desarrollo de edificios en altura.

Los nodos de mayor densidad de edificios en altura en la zona pertenecen a:

Barrio Constituyentes: se destaca por su ubicación estratégica, tranquilidad y cercanía a puntos clave como la Plaza Constituyentes, el Mercado Norte, la Escuela Industrial y la Universidad FIQ.

se destaca por su ubicación estratégica, tranquilidad y cercanía a puntos clave como la Plaza Constituyentes, el Mercado Norte, la Escuela Industrial y la Universidad FIQ. Recoleta: se caracteriza por ser un área de alto crecimiento y demanda, ubicada estratégicamente cerca del Boulevard Gálvez y caracterizada por su entorno consolidado con comercios, sanatorios y servicios, siendo una zona de gran circulación.

se caracteriza por ser un área de alto crecimiento y demanda, ubicada estratégicamente cerca del Boulevard Gálvez y caracterizada por su entorno consolidado con comercios, sanatorios y servicios, siendo una zona de gran circulación. Candioti Sur: concentrando gran parte del desarrollo inmobiliario cerca de Bulevar Gálvez y la zona del puerto.

Si de valores se habla, en la zona de Candioti Sur se destacan departamentos en venta desde los US$75.000 hasta pisos de US$350.000. Por ejemplo, sobre el bulevar Gálvez al 1700 se encuentra publicado un departamento de dos ambientes por US$105.000. Mientras que dentro de las unidades más caras ofrecidas, se destaca un piso de 100 m² ubicado a una cuadra de Plaza Constituyentes por US$350.000.

Por su parte, un informe de la Fundación Tejido Urbano comparte que la dinámica urbana de Santa Fe y sus alrededores no puede entenderse sin su vecina Santo Tomé, que, aunque tiene un peso menor en el universo de inquilinos, juega un rol clave en el sistema habitacional. “Allí, el epicentro del alquiler se organiza alrededor de la calle 7 de Marzo y la ruta nacional 11, un corredor que sintetiza la lógica metropolitana: el mercado de alquiler se expande en función de la conectividad con el centro santafesino. La ruta une ambas ciudades y convierte a Santo Tomé en una prolongación de la capital”, resaltan.

Oportunidades para comprar y reciclar

Existe un mercado muy activo de casas, tanto para reciclar y quedarse o revender (flipping), como para comprar para vivir, en barrios con fuerte identidad y servicios. En este caso, Mizdrahi destaca las siguientes zonas:

Los barrios estrella : hacia el norte del bulevar Gálvez, se encuentran Candioti Norte, con sus calles arboladas y viviendas unifamiliares, y Barrio Guadalupe, tradicional zona residencial en el noreste de la capital provincial. Ambas son las zonas más buscadas por seguridad e infraestructura. Combinan estabilidad, revalorización y oportunidades estratégicas. En esta zona, los valores arrancan en los US$50.000 —una casa interna de dos dormitorios— y llegan hasta los US$330.000 —para una propiedad de más de 250 m² cubiertos—.

: hacia el norte del bulevar Gálvez, se encuentran Candioti Norte, con sus calles arboladas y viviendas unifamiliares, y Barrio Guadalupe, tradicional zona residencial en el noreste de la capital provincial. Ambas son las zonas más buscadas por seguridad e infraestructura. Combinan estabilidad, revalorización y oportunidades estratégicas. En esta zona, los valores arrancan en los US$50.000 —una casa interna de dos dormitorios— y llegan hasta los US$330.000 —para una propiedad de más de 250 m² cubiertos—. La zona para flipping inmobiliario : Sargento Cabral, con fuerte identidad ferroviaria, es un punto clave para buscar casas “viejas” con presupuestos de entre US$50.000 y US$80.000 para renovar y reposicionar en el mercado.

: Sargento Cabral, con fuerte identidad ferroviaria, es un punto clave para buscar casas “viejas” con presupuestos de entre US$50.000 y US$80.000 para renovar y reposicionar en el mercado. Alternativas de menor costo: “Fomento 9 de Julio y el sector norte del bulevar Pellegrini ofrecen casas a valores más bajos (promedio de US$1000/m²) debido a la menor densidad constructiva permitida (máximo tres pisos)”, agrega Migone.

Zonas en expansión

El mercado está viviendo un desplazamiento hacia zonas más abiertas, impulsado por cambios en el estilo de vida pospandemia.