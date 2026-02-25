La guía definitiva de las medidas ideales para renovar una cocina

La cocina ya no es solo un ambiente destinado a la preparación de alimentos. En las viviendas contemporáneas se consolidó como el centro de la vida cotidiana, un espacio para el encuentro que articula circulación, funcionalidad y diseño. Pero detrás de una imagen atractiva hay una estructura precisa: medidas, proporciones, circulación fluida y decisiones constructivas que combinan estética y funcionalidad.

Especialistas en interiorismo y arquitectura coinciden en que una cocina bien resuelta no se improvisa: se proyecta en función del uso real y de quienes la habitan.

“Una cocina no es solo un espacio bonito sino que constituye un sistema”, sostiene la diseñadora de interiores Florencia Fasci (@estudioflorfasci). Y asegura que el punto de partida es comprender el estilo de vida de quien va a hacer uso del lugar: no es lo mismo diseñar para una persona que vive sola que hacerlo para una familia numerosa o una pareja con una vida social activa. Esto determinará desde la disposición del mobiliario hasta la necesidad de superficies de apoyo, almacenamiento y circulación.

Según indica Fasci, antes de definir materiales o colores, es necesario analizar la superficie total disponible y la altura real del techo. A partir de esos datos se diseña el espacio teniendo en cuenta las instalaciones desde las tomas eléctricas, gas, desagües y la ventilación.

Se diseña el espacio teniendo en cuenta las instalaciones de las tomas eléctricas, gas, desagües y la ventilación Compass via The Grosby Group

Los números que no fallan

Las medidas estándar siguen siendo una referencia clave. El bajo mesada suele ubicarse a 90 centímetros de altura y 60 centímetros de profundidad, proporciones que permiten trabajar con comodidad. En cuanto al zócalo, por su parte, se recomienda que lleve entre 10 y 15 centímetros, mientras que las alacenas tradicionales se resuelven entre 70 y 90 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad para dejar libre el espacio de mesada y poder trabajar cómodamente.

El bajo mesada suele ubicarse en 90 centímetros de altura y 60 centímetros de profundidad Riskin via The Grosby Group - Riskin via The Grosby Group

Sin embargo, la diseñadora advierte que más allá de las medidas de referencia, lo determinante es la ergonomía personalizada. “Suelo tomar las medidas a mis clientes para diseñar una cocina acorde a su cuerpo”, explica. El objetivo es evitar posturas forzadas que, en el uso cotidiano, pueden generar molestias físicas. En ese sentido, la cocina se proyecta desde el movimiento y no solo desde la superficie.

Reglas de oro

Para la diseñadora, la fluidez en los pasillos es otro aspecto central. Y sostiene que la cocina requiere de espacios fluidos, en tanto que el paso mínimo funcional es de 90 cm. “La regla de oro es que si se cruzan dos personas o abren puertas, ya sea del horno, lavavajillas o la heladera, menos de 100 cm es incomodidad garantizada.

A su vez, la especialista recomienda dejar al menos 40 centímetros libres junto a la heladera para apoyar elementos y facilitar la descarga de compras. Estas son previsiones simples que, integradas en la etapa de proyecto, optimizan la dinámica diaria.

Los especialistas recomiendan dejar al menos 40 centímetros libres junto a la heladera para apoyar elementos y facilitar la descarga de compras Shutterstock

Por otra parte, asegura que en términos de disposición funcional, la llamada “regla del triángulo” continúa siendo un principio organizador. Se trata de vincular tres zonas: almacenamiento (alacena o heladera), preparación (mesada y bacha) y cocción (anafe o cocina). Cada lado del triángulo debería contar con al menos 120 centímetros, lo que garantiza recorridos cómodos y eficientes.

La cocina se proyecta desde el movimiento y no solo desde la superficie. Shutterstock

Aunque las tipologías actuales incorporan islas y configuraciones abiertas, la lógica del triángulo persiste como base para asegurar fluidez. La integración con el living comedor, cada vez más habitual, no elimina la necesidad de una estructura funcional clara; por el contrario, la vuelve más necesaria.

El cambio cultural derivó en una transformación paulatina de este espacio que hoy es protagonista. La cocina dejó de ser un ámbito oculto para convertirse en parte del área pública del hogar. Por ejemplo, hoy las islas representan un recurso que facilita la conversación o el encuentro ya sea a nivel familiar o con amigos, se integra al estar, se incorpora la TV o área de sillones. Esa integración favorece la incorporación de materiales de mayor sofisticación y detalles asociados al confort.

La cocina dejó de ser un ámbito oculto para convertirse en parte del área pública del hogar Shutterstock

“A raíz de estos cambios las cocinas comienzan a tener elementos de lujo como mesadas de piedras sintétizadas, grifería dorada, puertas de muebles en madera, lacas con acabados antihuellas”, explica. Y advierte que, en este contexto, la iluminación adquiere un rol determinante. La especialista propone trabajar con tres capas: general (desde el techo), funcional (bajo mesada, para el área de trabajo) y decorativa (sobre la isla o en vitrinas). “En el estudio no diseñamos por metro, nos ajustamos a la planta existente y diseñamos por movimiento, ergonomía y luz, porque creemos que la cocina es el corazón de la casa”, concluye.

Detalles funcionales

En las cocinas contemporáneas cada detalle constructivo construye ambiente. Sobre esta cuestión reflexiona el arquirecto Alejo Gómez Baranoff, de Atrim Global, para quien no se trata solamente de resolver cuestiones técnicas, sino también de valorar cómo las líneas y la luz terminan definiendo la atmósfera de un espacio.

“Por ejemplo, un zócalo negro aporta una base precisa y elegante. Su perfil minimalista y el contraste oscuro generan un efecto visual de “despegue” del mobiliario, haciendo que los módulos se perciban más livianos y estilizados. Desde la arquitectura, esto ordena la composición, refuerza la horizontalidad y aporta sofisticación sin competir con los materiales protagonistas”, explica.

Se debe valorar cómo las líneas y la luz terminan definiendo la atmósfera del espacio Gentileza 360 Studio

En tanto, sugiere que en este tipo de ambientes, las barras de LED, integran la iluminación de forma limpia y discreta. “Mejoran la funcionalidad, aportando luz puntual en zonas de trabajo y circulación, y al mismo tiempo realzan texturas y planos, sumando profundidad y calidez”, dice. A la vez que advierte que se trata de decisiones de diseño que combinan estética y rendimiento, y que demuestran cómo un buen detalle puede transformar por completo la experiencia de una cocina.