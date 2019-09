Mario Gómez: "Hay muchos inmuebles usados fuera de precio"

El broker inmobiliario asegura que hay más oferta que demanda y que se escuchan rebajas de hasta el 20 por ciento del valor de publicación Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Con más de 23 años de experiencia en el mundo de los ladrillos, Mario Gómez, es un hombre de alto perfil en la industria. Hace diez años, en pleno 2010, se animó con su propia inmobiliaria, Le Blue, y al negocio del desarrollo. Hoy con cuatro obras en marcha reconoce que el mercado atraviesa un momento complicado. "Se está ajustando por cantidad y no por precio pese a que se concreta un tercio de las operaciones que se cerraban en las buenas épocas de la década pasada", comienza la charla con la nación.

-¿Y entonces?

-El mercado está frenado porque los propietarios quieren dólares y es difícil conseguirlos. Además hay muchas propiedades usadas fuera de precio.

-¿Cómo lo corrobora?

-Con los números: sí tomamos las publicaciones de los tres portales más grandes hay 250.000 propiedades y en el primer semestre del año se cerró un promedio de 2500 operaciones por mes. Por otro lado, tenés a los desarrolladores quienes están más flexibles: aceptan pesos. Ellos los necesitan para seguir sus obras y son más flexibles. A lo que se suma la baja del costo de construcción que, sí se pondera la devaluación del último mes y su recuperación en pesos tuvo una baja neta, en dólares, del 10 por ciento.

-¿Hay regateo?

-Sí, hay contraofertas con bajas del 20 por ciento en las que nadie se pone colorado. Un contexto que hizo más complicado el trabajo del corredor inmobilario que tiene que remar en dulce de leche para que una operación se cierre.

-¿El ladrillo está en el radar del inversor?

-Hay inversores con una cartera diversificada que tienen pesos y que en lugar de convertirlos en dólares tienen que recurrir al dólar MEP o al Contado con Liqui, entonces optan por el ladrillo porque de esa forma compran un activo dolarizado.

-¿Dónde están las oportunidades?

-Hay gente que se está deshaciendo de sus activos inmobiliarios en el país para comprar inmuebles en el exterior, en Uruguay o en España o que simplemente quieren los dólares. También hay desarrolladores que están comprando terrenos para proyectos que comenzaran en 2021 y que avizoran un escenario de medio plazo más optimista.

-¿Dónde compran?

-Se da el mismo comportamiento que en los mercados financieros y optan por lo seguro, no toman excesivo riesgo y compran en los barrios más consolidados.

-¿Alguien compra para alquilar?

-Hay inversores que ya no ingresan al negocio de renta. Hoy un departamento de US$150.000 se alquila a US$250 con lo cual te da una renta del 3 por ciento anual en dólares. Es una situación similar a la que se dio entre 2011 y 2015, tiempos del cepo cambiario y que se revirtió en 2016 con la aparición del crédito bancario. Hay una crisis de confianza y hasta que no se aclare, no habrá inversión. Igual habrá una recuperación en la rentabilidad de los alquileres porque hay un tema social que es el aumento de la demanda de millennials, una generación a la que no le interesa vivir en una propiedad de la que no es dueña. Además los alquileres tienen ajustes semestrales del 15 por ciento -por debajo de la inflación-, pero en la medida que los salarios se recompongan, van a aumentar.