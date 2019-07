Subsidio para los créditos UVA: ¿medida electoral?

Carla Quiroga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2019

Los tomadores de los créditos UVA respiraron. El Gobierno anunció que saldrá al rescate de quienes tomaron préstamos hipotecarios bajo el régimen de UVA común y quedaron desfasados por el impacto de la inflación. Se trataría de 45.000 personas. Estas se suman a los 35.000 tomadores que habían accedido a las líneas Procrear y a quienes también se los ayudará porque la cuota se les encareció 10 puntos más de lo que hubiera resultado si se ajustaba por el índice de salarios o coeficiente de variación salarial (CVS). Pero el beneficio no será para cualquiera sino para aquellos individuos que cumplan tres requisitos: haber escriturado viviendas por un valor equivalente hasta 140.000 UVA, que el monto del crédito no haya superado los 120.000 UVA, y que la vivienda sea única. Es decir no podrán ser propietarios ni copropietarios de otro inmueble, lo que deberán dejar asentado en una declaración jurada que presentarán en su banco.

El subsidio fue interpretado por el sector como un paliativo. "Son ayudas a una problemática que se generó por la inflación. Estoy a favor de que tomen medidas a largo plazo. Si se frena la inflación y se mejoran los salarios, no hacen falta estas medidas", resumió el asesor inmobiliario Daniel Zampone. En la misma línea, Gabriel Torraca, director de la desarrolladora Grid, coincidió y planteó que la medida no resuelve el problema estructural de los tomadores. "El impacto real pareciera atender a una coyuntura electoral más que a la que los tomadores están necesitando. La historia del país nos muestra que en los años electorales las medidas que se toman tienden más a resolver una cuestión coyuntural de corto plazo. Pocas veces las decisiones o medidas que se toman en esos tiempos atienden los problemas estructurales", concluyó.