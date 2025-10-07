Cafecito BA en Recoleta: dónde y cuándo es la última edición del año festival de cafe y pastelería con más de 30 puestos

La Plaza de las Naciones Unidas, en plena Recoleta, este fin de semana vuelve a ser el escenario de uno de los evento gastronómicos más convocantes de la ciudad que recorrer cada vez más barrios: Cafecito BA.

En la nueva edición, la última de 2025, participan más de 30 puestos de café de especialidad, pastelería y propuestas para toda la familia con alternativas sin TACC y veganas. Las mascotas son bienvenidas.

La cita de este sábado 11 y domingo 12 de octubre suma biblioteca a cielo abierto, una pantalla gigante para ver series en modo fiacas, zona de juegos con kermés, lectura de la borra del café y shows en vivo que van de una sinfónica con más de 30 músicos a un “Encuentro Beatle”, además de saxo, cuerdas y cierre con DJ de vinilos.

Cafecito BA en Parque Rivadavia GCBA

Locales participantes de Cafecito BA

Locales gastronómicos que participan en Cafecito BA con precios desde $3500 para cafés y desde $3500 para opciones de pastelería dulce o salada:

Al Paso;

Azul Café;

Bilbo;

Costanzo;

Colonia Bar;

Crisol;

Creperie;

Cura Té Alma;

Don Blanco;

Gontran Cherrier;

Gramo (sin TACC);

Hobby Café;

Juanito Patisserie;

Kraft;

Laban;

La Giralda;

La Kitchen;

Las Flores;

Le Blé;

Lobo Café;

Luigi di Napoli;

Maru Botana;

Modo Barista;

Molina Panadería Café;

Nómada (vegano);

NEGRO;

Puerto Blest;

Sasha Pasteles;

Sinsa Café;

The NYC Cookies

Cafecito BA en la Plaza de la Flor GCBA

¿Cuándo y dónde es Cafecito BA?

Fechas y horario: sábado 11 de 10.30 a 20.30; domingo 12 de 10.30 a 19

sábado 11 de 10.30 a 20.30; domingo 12 de 10.30 a 19 Ubicación: Plaza de las Naciones Unidas (Recoleta), bajo la Floralis Genérica; ingreso por Figueroa Alcorta 2901.

Plaza de las Naciones Unidas (Recoleta), bajo la Floralis Genérica; ingreso por Figueroa Alcorta 2901. Entrada: libre y gratuita