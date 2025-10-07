LA NACION

Cafecito BA en Recoleta: dónde y cuándo es la última edición del año festival de cafe y pastelería con más de 30 puestos

Este sábado 11 y domingo 12 de octubre, bajo la Floralis Genérica, se desarrolla la última edición del año del que festival reúne café de especialidad, pastelería y propuestas para toda la familia y las mascotas

Cafecito BA en la Plaza de la Flor tendrá un “Encuentro Beatle”, además de saxo, cuerdas y cierre con DJ de vinilos.
La Plaza de las Naciones Unidas, en plena Recoleta, este fin de semana vuelve a ser el escenario de uno de los evento gastronómicos más convocantes de la ciudad que recorrer cada vez más barrios: Cafecito BA.

En la nueva edición, la última de 2025, participan más de 30 puestos de café de especialidad, pastelería y propuestas para toda la familia con alternativas sin TACC y veganas. Las mascotas son bienvenidas.

La cita de este sábado 11 y domingo 12 de octubre suma biblioteca a cielo abierto, una pantalla gigante para ver series en modo fiacas, zona de juegos con kermés, lectura de la borra del café y shows en vivo que van de una sinfónica con más de 30 músicos a un “Encuentro Beatle”, además de saxo, cuerdas y cierre con DJ de vinilos.

Cafecito BA en Parque Rivadavia
Locales participantes de Cafecito BA

Locales gastronómicos que participan en Cafecito BA con precios desde $3500 para cafés y desde $3500 para opciones de pastelería dulce o salada:

  • Al Paso;
  • Azul Café;
  • Bilbo;
  • Costanzo;
  • Colonia Bar;
  • Crisol;
  • Creperie;
  • Cura Té Alma;
  • Don Blanco;
  • Gontran Cherrier;
  • Gramo (sin TACC);
  • Hobby Café;
  • Juanito Patisserie;
  • Kraft;
  • Laban;
  • La Giralda;
  • La Kitchen;
  • Las Flores;
  • Le Blé;
  • Lobo Café;
  • Luigi di Napoli;
  • Maru Botana;
  • Modo Barista;
  • Molina Panadería Café;
  • Nómada (vegano);
  • NEGRO;
  • Puerto Blest;
  • Sasha Pasteles;
  • Sinsa Café;
  • The NYC Cookies
Cafecito BA en la Plaza de la Flor
¿Cuándo y dónde es Cafecito BA?

  • Fechas y horario: sábado 11 de 10.30 a 20.30; domingo 12 de 10.30 a 19
  • Ubicación: Plaza de las Naciones Unidas (Recoleta), bajo la Floralis Genérica; ingreso por Figueroa Alcorta 2901.
  • Entrada: libre y gratuita
