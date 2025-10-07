Cafecito BA en Recoleta: dónde y cuándo es la última edición del año festival de cafe y pastelería con más de 30 puestos

Este sábado 11 y domingo 12 de octubre, bajo la Floralis Genérica, se desarrolla la última edición del año del que festival reúne café de especialidad, pastelería y propuestas para toda la familia y las mascotas
- 2 minutos de lectura'
La Plaza de las Naciones Unidas, en plena Recoleta, este fin de semana vuelve a ser el escenario de uno de los evento gastronómicos más convocantes de la ciudad que recorrer cada vez más barrios: Cafecito BA.
En la nueva edición, la última de 2025, participan más de 30 puestos de café de especialidad, pastelería y propuestas para toda la familia con alternativas sin TACC y veganas. Las mascotas son bienvenidas.
La cita de este sábado 11 y domingo 12 de octubre suma biblioteca a cielo abierto, una pantalla gigante para ver series en modo fiacas, zona de juegos con kermés, lectura de la borra del café y shows en vivo que van de una sinfónica con más de 30 músicos a un “Encuentro Beatle”, además de saxo, cuerdas y cierre con DJ de vinilos.
Locales participantes de Cafecito BA
Locales gastronómicos que participan en Cafecito BA con precios desde $3500 para cafés y desde $3500 para opciones de pastelería dulce o salada:
- Al Paso;
- Azul Café;
- Bilbo;
- Costanzo;
- Colonia Bar;
- Crisol;
- Creperie;
- Cura Té Alma;
- Don Blanco;
- Gontran Cherrier;
- Gramo (sin TACC);
- Hobby Café;
- Juanito Patisserie;
- Kraft;
- Laban;
- La Giralda;
- La Kitchen;
- Las Flores;
- Le Blé;
- Lobo Café;
- Luigi di Napoli;
- Maru Botana;
- Modo Barista;
- Molina Panadería Café;
- Nómada (vegano);
- NEGRO;
- Puerto Blest;
- Sasha Pasteles;
- Sinsa Café;
- The NYC Cookies
¿Cuándo y dónde es Cafecito BA?
- Fechas y horario: sábado 11 de 10.30 a 20.30; domingo 12 de 10.30 a 19
- Ubicación: Plaza de las Naciones Unidas (Recoleta), bajo la Floralis Genérica; ingreso por Figueroa Alcorta 2901.
- Entrada: libre y gratuita
