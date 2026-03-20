Con Aramburu como embajador de Marca País, Buenos Aires consolidó su proyección internacional en Sabor es Polanco

Buenos Aires volvió a participar en Sabor es Polanco 2026, uno de los encuentros gastronómicos más importantes de América Latina, que se realizó el 14 y 15 de marzo en Campo Marte, en Ciudad de México. La presencia porteña formó parte de una estrategia para fortalecer su posicionamiento internacional a través de tres referentes de su cocina: Gonzalo Aramburu, al frente de Aramburu; Gabriel Oggero, chef de Crizia; y La Cabrera, de Gastón Riveira.

La participación se dio por segundo año consecutivo y con espacio propio dentro del pabellón argentino, en una edición que además tuvo un condimento especial: la Argentina fue el País Invitado. En ese marco, la Ciudad buscó mostrar su gastronomía como uno de sus principales motores de atracción turística, proyección cultural e identidad urbana.

Aramburu, eje de la presencia porteña y reconocimiento de Marca País

Uno de los focos centrales de la participación de Buenos Aires fue Gonzalo Aramburu, al frente del único restaurante argentino distinguido con dos estrellas Michelin. Su presencia quedó ligada a uno de los momentos destacados de la agenda oficial: durante Sabor es Polanco fue presentado como Embajador de la Marca País, un reconocimiento de valor simbólico e institucional por su aporte a la proyección internacional de la gastronomía porteña.

Gonzalo Aramburu en la cocina de su restaurante Aramburu Fabián Marelli

En el festival, Aramburu presentó un brochette de langostino austral con naranjas y azafrán de Córdoba, junto con una crema helada de dulce de leche, espuma de pistachos y cristal de sal. Las dos elaboraciones pusieron en valor ingredientes argentinos desde una mirada contemporánea.

Crizia y La Cabrera, de la alta cocina de mar a la parrilla porteña

Gabriel Oggero, chef de Crizia Pilar Camacho

Crizia, el restaurante dirigido por Gabriel Oggero, también formó parte de la delegación. Distinguido con una estrella Michelin y una estrella verde Michelin por su compromiso con la sustentabilidad, llevó una propuesta centrada en el producto de mar, con ostras patagónicas acompañadas por vinagre de raíces, rábano y caviar de algas marinas, y “Secretos de Mar”, un plato con pez limón, vieira, langostinos, jugo de mar y crocantes marinos.

Gastón Riveira, cocinero y fundador de La Cabrera Soledad Aznarez

La Cabrera, de Gastón Riveira, aportó otra de las grandes identidades de la cocina local: la parrilla. Durante el festival ofreció choripán, sándwiches de picaña y mollejas, con una propuesta ligada a la carne como uno de los emblemas de la cultura culinaria argentina.

La estrategia de la Ciudad en México

La delegación oficial estuvo encabezada por Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad, junto con Ezequiel Sabor, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano, y Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra).

Gonzalo Aramburu junto a Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad Gentileza/Visit Buenos Aires

Además de las degustaciones, la Ciudad integró el stand institucional argentino con acciones promocionales y encuentros dirigidos al público general, periodistas, líderes de opinión y actores estratégicos del turismo y la gastronomía. Como parte de esa agenda, el viernes 13 de marzo se realizó un evento exclusivo en Ciudad de México con autoridades locales, prensa especializada y referentes del sector.

Con esta nueva participación en Sabor es Polanco, Buenos Aires reforzó una línea de trabajo orientada a posicionar su gastronomía en el exterior a través de cocineros, restaurantes y propuestas que hoy funcionan como carta de presentación de la Ciudad en escenarios internacionales.