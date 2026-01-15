De un tributo a Luis Alberto Spinetta a un ciclo de afters gratuitos: los mejores planes musicales de verano en la Ciudad

Aunque muchas personas abandonan la ciudad durante enero y febrero, Buenos Aires nunca descansa. En pleno verano, la agenda cultural sigue activa y propone planes ideales para quienes se quedan o eligen la capital como destino turístico. Las noches de calor, además, invitan a salir de la rutina, reencontrarse con amigos, compartir en pareja o simplemente cortar con la vorágine semanal. Es por eso que LA NACION seleccionó cinco propuestas musicales para disfrutar del verano porteño al ritmo de distintos géneros y experiencias musicales al aire libre.

1. Tributo a Luis Alberto Spinetta en el Konex

El próximo viernes 23 de enero, el patio a cielo abierto de Ciudad Cultural Konex volverá a ser escenario de El Marcapiel, el encuentro que celebra la obra y el legado de Luis Alberto Spinetta. El show se realiza en el día del natalicio número 76 de El Flaco y será la quinta edición de este clásico del rock nacional.

Con dirección general de Javier Malosetti, El Marcapiel propone disfrutar del universo spinetteano de la mano de músicos que lo acompañaron a lo largo de su carrera y de artistas invitados que vuelven a dar vida a grandes éxitos. La noche contará con la participación de Lisandro Aristimuño, Fabiana Cantilo, Juanchi Baleirón, Baltasar Comotto, Emilio Del Guercio, Mono Fontana, Rubén Goldín, Machi Rufino, Brenda Martin, Coti Sorokin y Gustavo Spinetta, entre muchos otros músicos y artistas que se suman a esta celebración.

El 23 de enero el Centro Cultural Konex dará vida a El Marcapiel (Foto: Ciudad Cultural Konex)

Las entradas se consiguen a través de la página oficial de CCK y el show se dará en pleno barrio del Abasto, en la calle Sarmiento 3131, CABA.

2. Buenos Aires Dance (BAD)

Buenos Aires Dance desembarca este verano como una plataforma integral que reúne a la comunidad de la música electrónica con programación educativa, eventos exclusivos, oportunidades de networking y actuaciones de algunos de los DJ más influyentes del mundo.

Buenos Aires Dance desembarca este verano por segunda vez (Foto: @isbad4you)

El evento comenzará el miércoles 11 de febrero, continúa con conferencias los días 12 y 13, y culmina con Ultra Buenos Aires el sábado 14 y domingo 15 en la Usina del Arte.

3. Atardeceres al aire libre

Durante tres fines de semana consecutivos, Atardeceres transforma parques y plazas en lugares de encuentro para disfrutar de música al aire libre. La propuesta forma parte de Verano en Buenos Aires y se realiza de 18 a 22 horas. Los puntos confirmados son:

24 y 25 de enero: Parque Los Andes y Plaza Irlanda

31 de enero y 1° de febrero: Parque Rivadavia y Parque Ferroviario

7 y 8 de febrero: Parque Los Andes

Atardeceres transforma parques y plazas en espacios de encuentro (Foto: Instagram @descubrir_ba)

Para que la experiencia sea más divertida para todos, desde la organización se suman como actividades la zona Outfit Check con espejos, el bicicletero, un sector de freestylers y beatboxers, despliegue de bailarines, burbujeros, espacios photo opportunity, food trucks y un patio gastronómico con puestos de hidratación para recargar botellas.

4. Casa Abierta en Vicente López

Del 12 de enero al 1 de marzo, a pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Abierta propone un verano distinto con más de 300 actividades distribuidas en más de 20 espacios culturales del municipio de Vicente López. Se trata de uno de los ciclos culturales más amplios de la temporada, pensado para vecinos y visitantes de todas las edades.

La programación incluye propuestas de literatura, música, cine, teatro, artes visuales, diseño, gastronomía, prácticas de bienestar, talleres y encuentros al aire libre, además de una agenda especialmente diseñada para infancias y jóvenes. La iniciativa es impulsada por el Municipio de Vicente López y busca acercar la cultura a distintos puntos del distrito durante los meses de verano.

Casa abierta 2026 en Vicente López

A lo largo del verano se presentarán recitales de Ana Prada y Rubén Goldín, peñas curadas por Antonio Giry, Lola Funes y Sergio Moreira, y milongas con presentaciones en vivo curadas por Lorena Medina junto a Tiempos de Memoria, el Centro Asturiano y Cultural Buenos Aires. También habrá conciertos de música clásica y coral, DJ sets y fogones con canciones de amor por el Día de los Enamorados, con Flor Otero y Germán Tripel.

Algunas actividades cuentan con cupo limitado y requieren inscripción previa. Además, las propuestas al aire libre se reprograman en caso de lluvia. Es por eso que se recomienda visitar antes de asistir el sitio oficial, para conocer los detalles de cada evento.

5. Afters gratuitos en la Ciudad de Buenos Aires

Los miércoles de verano, la Ciudad propone un plan ideal para quienes buscan descomprimir después del trabajo sin gastar de más. Afters BA es un ciclo de encuentros musicales al aire libre que transforma distintos puntos urbanos en pistas de baile al aire libre.

La propuesta apunta a cortar la rutina, encontrarse con amigos o colegas y disfrutar de intervenciones musicales en entornos cuidados y accesibles, distribuidos en distintos barrios. El horario en de 18 a 22 horas y la entrada es totalmente gratuita.

Toda la programación puede encontrarse en el Instagram oficial de @Descubrir_ba (Foto: Instagram @Descubrir_BA)

Programación confirmada: