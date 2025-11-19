Fiesta de Disfraces: cuándo es y cómo comprar las entradas

La Fiesta de Disfraces (FDD), el evento masivo originado en Paraná hace 25 años, tendrá una edición histórica en San Nicolás de los Arroyos a fines de noviembre. La celebración, reprogramada por condiciones climáticas, promete múltiples escenarios y artistas destacados. El evento comenzará a las 21:00 en el Autódromo San Nicolás, ubicado en la Ruta 9 km 225.

Cuando es la Fiesta de Disfraces

La Fiesta de Disfraces tendrá lugar el 22 de noviembre a las 21 horas en el Autódromo San Nicolás, sobre la Ruta 9 km 225. Esta celebración ofrece distintos escenarios y estilos musicales dentro del predio, que contará con zonas generales, áreas VIP y espacios premium con vista a los escenarios. El autódromo cuenta con barras y servicios distribuidos para facilitar la circulación durante toda la noche.

La edición 25° de la Fiesta de Disfraces contará con un line-up que combina música urbana, electrónica y un espíritu festivo. Entre los artistas confirmados se encuentran Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram y la Bresh. En el ámbito de la música electrónica, se presentarán Rafa Barrios, Manu Desrets y Tripartitos, mientras que Fer Palacio también animará la noche con sus hits y mezclas.

Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram estaran presentes en la Fiesta de Disfraces en San Nicolás este 22 de noviembre Gentileza

Cómo llegar al Autódromo San Nicolás

La Municipalidad de San Nicolás, a través de su portal oficial Descubrí San Nicolás, promociona la Fiesta de Disfraces y proporciona información turística sobre alojamientos y cómo llegar al predio desde diferentes puntos de la ciudad.

Cómo comprar entradas para la fiesta de Disfraces

La venta oficial de tickets se realiza a través de la plataforma Tickea, en la página identificada como “FDD - Fiesta de Disfraces”, accesible desde los enlaces de la FDD y de Descubrí San Nicolás.

El proceso para comprar las entradas online es el siguiente:

Ingresar al enlace oficial de la FDD o de Descubrí San Nicolás.

o de Descubrí San Nicolás. Hacer clic en la venta a través de Tickea.

Seleccionar el evento “Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025” .

. Elegir el tipo de ticket: general, VIP, Gold/Black Standing o mesas Gold/Black.

Completar la compra online y descargar/guardar el código QR.

y descargar/guardar el código QR. Presentar el QR en cualquiera de los accesos habilitados al autódromo, donde se realizan los controles de seguridad y la validación del ingreso.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas para la Fiesta de Disfraces varían según el tipo de acceso:

Entrada General – Lote 1: $35.000 . Incluye acceso general al evento y a todos los escenarios.

. Incluye acceso general al evento y a todos los escenarios. Entrada VIP – Lote 1: $50.000 . Ofrece mayores comodidades, barra y servicios diferenciados, e incluye acceso general.

. Ofrece mayores comodidades, barra y servicios diferenciados, e incluye acceso general. Entrada Gold Standing – Lote 1: $65.000 . Permite el ingreso al Espacio Gold (sector electrónico, sin mesa), con acceso también a sectores General y VIP.

. Permite el ingreso al Espacio Gold (sector electrónico, sin mesa), con acceso también a sectores General y VIP. Entrada Black Standing – Lote 1: $70.000 . Facilita el acceso al Espacio Black (main stage, sin mesa), con acceso a sectores General y VIP.

. Facilita el acceso al Espacio Black (main stage, sin mesa), con acceso a sectores General y VIP. Espacio Gold – mesa para 10 personas: $800.000 . Incluye 10 tickets para acceder al evento, $400.000 en saldo cashless no reembolsable, tres estacionamientos y cuatro pases/invitaciones para el sector Gold.

. Incluye 10 tickets para acceder al evento, $400.000 en saldo no reembolsable, tres estacionamientos y cuatro pases/invitaciones para el sector Gold. Espacio Black – mesa para 10 personas: $1.2 millones . Incluye 10 tickets para acceder al evento, $500.000 en saldo cashless no reembolsable, tres estacionamientos y cuatro pases/invitaciones para el sector Black.

. Incluye 10 para acceder al evento, $500.000 en saldo no reembolsable, tres estacionamientos y cuatro pases/invitaciones para el sector Black. Estacionamiento – Acceso Sur (desde Buenos Aires): $9000 .

. Estacionamiento – Acceso Norte (desde San Nicolás y Rosario): $9000.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.