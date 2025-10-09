Gran Fondo Argentina 2025: cuándo y dónde es y cómo colaborar con su obra solidaria en el Barrio 31

Aunque la inscripción para competir ya está cerrada, el público puede acercarse a la Expo Bici + Movilidad en Parque Sarmiento para disfrutar actividades gratuitas y apoyar la creación de la Escuela Argentina de Ciclismo
El domingo 12 de octubre, miles de ciclistas volverán a pedalear por autopistas porteñas completamente cerradas al tránsito en la tercera edición del Gran Fondo Argentina, con recorridos de 124 y 60 kilómetros y un operativo al estilo de las grandes competencias internacionales. La previa tendrá su epicentro el viernes 10 y el sábado 11 en el Parque Sarmiento con la Expo Bici + Movilidad, donde se realizarán actividades abiertas al público.
La Legislatura porteña declaró al Gran Fondo “de interés deportivo” y, en ese marco, la diputada Patricia Glize destacó con una frase que sintetiza el espíritu del evento: “La carrera conecta al ámbito público y privado, fomentando el turismo, el deporte, el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable”.
Con lo recaudado en el Gran Fondo Argentina y el acompañamiento de la Fundación Laureus, bajo la premisa que guía a la organización a nivel global: “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo”, se construirá en el Barrio 31 un espacio deportivo-educativo con bicicletas, cascos, instructores y talleres de mantenimiento y seguridad vial para niñas, niños y adolescentes.
“Queremos que esta escuela sea mucho más que un semillero de ciclistas: que sea un semillero de sueños”, explicaron desde la organización.
Programación y actividades destacadas
- Mini Fondo Argentina: primera carrera infantil (6 a 13 años) en la pista del Parque Sarmiento
- Kermés solidaria – Fundación Esteban Bullrich: juegos y recaudación con propósito
- Coffee & Matcha Party: DJ en vivo, terapias de frío, yoga, masajes y productos saludables
- Presentación de bicicletas y novedades: escenario con lanzamientos de indumentaria, accesorios y bicis
- Sunset Gran Fondo “Beer Cero”: cierre del viernes con DJ Mateo Turnes y espíritu de comunidad
Cuándo y dónde es Gran Fondo Argentina en Buenos Aires y cómo participar
- Fechas: viernes 10 y sábado 11 de octubre (Expo Bici + Movilidad); domingo 12 de octubre (carrera)
- Horarios: 9.00 a 19.00 (Expo Bici + Movilidad)
- Sede: Parque Sarmiento (Av. Triunvirato 5960, CABA)
- Acceso: entrada libre y gratuita a la Expo; ingreso por Av. Triunvirato 5960;
- Entradas: Expo Bici + Movilidad con entrada libre y gratuita; la competencia no admite nuevas inscripciones
