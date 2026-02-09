Picnics entre viñedos. Una bodega para visitar a solo media hora de Pinamar

A pocos kilómetros de Pinamar, Cariló y Costa Esmeralda, sobre la Ruta 74, se despliega Gamboa Costa Atlántica bodega que cuenta con siete hectáreas de viñedos propios, que este verano abrieron por primera vez al turismo, ofreciendo una propuesta distinta en la zona, que invita a descubrir un terruño marcado por la influencia oceánica.

“Es un terruño completamente distinto a todo lo que conocíamos -afirma Eduardo Tuite, fundador y presidente de Bodega Gamboa, cuya primera bodega funciona en Campaña, provincia de Buenos Aires-. Es un suelo atlántico, influenciado por el viento, la amplitud térmica y la cercanía al mar”.

La experiencia que propone la bodega en Madariaga comienza con una copa de bienvenida en el viñedo, donde el aire salino se mezcla con los aromas de la tierra. El paseo, siempre con la copa en mano, revela los secretos del terroir atlántico: suelos, clima y el cuidado artesanal de las vides. En la glorieta, bajo la sombra de los parrales, se degusta una segunda etiqueta y se presenta el concepto Mi Finca Gamboa, que conecta al visitante con la esencia íntima del proyecto.

Vista aérea de los viñedos

El recorrido culmina en la bodega, entre tanques y barricas, donde se respira la filosofía de baja intervención. Allí, una tercera copa corona la visita, que dura 45 minutos y se ofrece en horarios que acompañan el ritmo del día: 10:30, 12:00, 15:00 y 16:30.

Para quienes buscan un momento más relajado, una opción es el picnic entre viñedos, que se desarrolla al caer la tarde, entre las 18:00 y las 20:00. Existe incluso un turno especial a las 18:00 que incluye visita guiada antes de desplegar el mantel frente a la bodega.

Picnics en los viñedos, al atardecer

Las actividades se realizan de jueves a domingo en Ruta 74, kilómetro 24, General Madariaga. Una propuesta que combina vino, mar y paisaje, y que convierte a Bodega Gamboa en una parada imprescindible para quienes buscan vivir la Costa Atlántica con todos los sentidos.

DIEGO MEDINA

En el transcurso de febrero, abrirá dentró de Gamboa Costa Atlántica el restaurante Atlántica.

Feria de vinos con influencia oceánica

El 15 de febrero, de 19:00 a 23:00, la Bodega Gamboa Costa Atlántica será escenario de un evento inédito: el Primer Encuentro dedicado exclusivamente a los vinos con influencia oceánica. La feria reunirá etiquetas de Argentina, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Sudáfrica, todas provenientes de viñedos cercanos al mar, donde la brisa marina y el clima atlántico o pacífico imprimen perfiles frescos, vibrantes y con marcada expresión salina.

Atardecer en los viñedos DIEGO MEDINA

“Este encuentro nace para poner en valor una forma distinta de pensar el vino, donde el océano, el paisaje y el disfrute forman parte de un mismo universo. Esperamos que esta primera edición sea el punto de partida de una experiencia que crezca y enriquezca a una Argentina que hoy ofrece vinos con otro carácter y estilo, más allá de la tradición de los vinos de altura y de desierto”, comentó Eduardo Tuite.