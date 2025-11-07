Las actividades destacadas de la Noche de los Museos para chicos y el Festival de Literatura Infantil

Buenos Aires es una ciudad llena de cultura y que busca llegar a todas las edades. Este fin de semana no será la excepción, con una agenda cargada de opciones para elegir, habrá actividades durante el día y a la noche pensadas para los más chicos de la familia, hay para todos los gustos y lo mejor es que ambas propuestas son con entrada libre y gratuita.

A dónde ir con los chicos en la Noche de los Museos

Llega la esperada Noche de los Museos que también se puede vivir en familia y con chicos. Será este sábado 8 de noviembre de 19 a 2 horas con entrada libre y gratuita y estos son los lugares que ofrecen actividades para los menores.

En el Museo de la Imaginación y el Juego - MIJU (Av. de los Italianos 851) todos tendrán acceso libre a sus jardines y sin reserva previa. Se podrá disfrutar del show El circo de Campanita (a las 18 h) y participar del taller Mural Fluo Kids, una experiencia para crear, dibujar y pintar en la oscuridad (de 19 a 22 h). El ingreso a las salas del museo será sin costo pero con inscripción previa desde su cuenta de instagram @miju.ba

En el Museo Saavedra habrá talleres de origami, de máscaras de aves fantásticas y una posta creativa para jugar y crear paisajes

La Casa Fernández Blanco (Av. Hipólito Yrigoyen 1420) ofrecerá Vértigo: Espectáculo de magia y mentalismo, un show de Germán Dabat donde se combinan ilusionismo, mentalismo y humor. Habrá tres funciones: 20.45, 22 y 23.30.

En el jardín andaluz del Museo Larreta (Av. Juramento 2291) contará con un taller de Estampas para llevar, en el que cada participante podrá crear su propia estampa y llevarse una ilustración original del museo, será de 19.30 a 0.

En el Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644) se realizarán talleres de modelado botánico con arcilla a las 20 y 23.

En el Museo Histórico Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) habrá talleres de origami, de máscaras de aves fantásticas y una posta creativa para jugar y crear paisajes con sellos y bestiarios con fauna nativa, todas las actividades serán de 19 a 0 horas.

De 19.30 a 0.30 en la Torre Monumental (Av. Ramos Mejía 1315) los chicos y sus familias podrán producir sus propias remeras en un taller de estampado con sellos inspirados en la silueta de la Torre Monumental.

En la Torre Monumental los chicos y sus familias podrán producir sus propias remeras en un taller de estampado

En el barrio de La Boca, el Museo Benito Quinquela Martín (Av. Pedro de Mendoza 1843) invitará a los chicos a visitar su espacio didáctico. A las 20 los Bomberos de La Boca realizarán un circuito infantil desde su sede de Brandsen 567.

El Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473) tendrá a las 19 y a las 20 horas visitas guiadas dirigidas especialmente para el público infantil, serán acerca de las obras de Benito Quinquela Martín.

A las 20.30 en el Museo Casa de Ricardo Rojas (Charcas 2837) habrá un rincón de cuento con exploración con linternas sobre la fachada del museo.

El primer museo del juguete antiguo de la Ciudad, SuperBatuque. Museo de Juguetes Antiguos (Picheuta 1685) abrirá sus puertas con su exposición que abarca desde 1930 hasta 2000.

Festival de Literatura Infantil

Este fin de semana se llevará a cabo la 15.a edición del Festival de Literatura Infantil (Filbita), cuyo lema para este año es “Leer con otras y otros”. El sábado 8 de noviembre se repetirán a cada hora seis historias breves sin diálogo, pero con música y sonidos, llena de colores, texturas y formas.

Los chicos podrán hacer un mural en el Filbita

A las 15.30 y para niños a partir de los 8 años Jimena Rodríguez dará un taller de fanzine, donde a partir de una lectura los chicos jugarán con las letras y el azar para crear un fanzine lleno de combinaciones, rimas absurdas, pequeños poemas y collages. En el mismo horario habrá una entrevista abierta a la autora finlandesa Anja Portin.

A las 16 habrá un taller lúdico a partir de la novela musical Un piano para Fidel. Mientras suena la playlist del libro, cada participante podrá crear una pieza propia (mini afiche/cancionero). Al cierre, se llevarán su obra y una propuesta para seguir creando en casa. Está pensado para chicos a partir de los 6 años y lo dirigen Flora Buraschi y Cecilia Di Genaro.

A las 16.45 la autora Luciana De Luca dará un taller de creación para chicos a partir de los 4 años, y a las 17 todos los niños mayores de 3 años podrán participar de la creación de un mural de profesiones que surgirá a partir de la lectura del cuento “Cuando sea grande” de Davide Calí, la actividad estará a cargo de Soledad Cagnoni.

A las 17.30 los bebés tendrán su espacio con un espacio de encuentro dirigido por María Belén Campero donde las canciones, susurros, miradas y relatos invitarán a leer y jugar con los bebés.

El domingo 9 de noviembre alguna de las actividades que se llevarán a cabo son:

A las 15 habrá un recital de historias y canciones para bebés a través de libros, objetos, títeres, juegos y música, está pensado para bebés a partir de los seis meses y dirigido por Carla Breslin y Ernesto Algranati.

En el marco del Filbita, el sábado 8 de noviembre se repetirán a cada hora seis historias breves sin diálogo, pero con música y sonidos, llena de colores, texturas y formas Walter Sangroni/AFS

A las 15.30 las chicas y chicos del taller Rato Libro proponen jugar con las palabras, la imaginación y el dibujo para fabricar una publicación artesanal con forma de “kiosco de palabras”. A partir de 6 años.

Para todas las edades y a las 16 habrá un taller donde a partir de la narración del libro Diversión asegurada, la historia de una niña que está aburridísima porque pareciera que en su casa todos los días son iguales, la propuesta de Juan Augusto Laplacette es dibujar “lápices mágicos” y transformar a la protagonista del cuento en diferentes cosas. También habrá una “búsqueda de la varita mágica” para seguir creando y jugando. Para todas las edades.

A las 16.30 Patricia Strauch y Noe Garín enseñarán a dibujar animales y plantas a través de ejercicios simples y divertidos. Cada participante armará su propio mini libro.

A las 17.15 horas habrá un taller de rap y poesía: A través de juegos con palabras, el debate grupal y la improvisación, la propuesta es escribir canciones de rap. Estará a cargo de CH Respira.

A las 17.30 horas a partir de la lectura Mi diario de viaje, y con los recursos que usa la protagonista para armar su propia bitácora (escribir, pintar, dibujar, pegar flores, collage, etc), la propuesta es armar un diario propio tomando como punto de partida un viaje cotidiano o familiar. El taller estará dirigido por Melina Barrera

¿Dónde? Espacio Cultural del Sur, Av. Caseros 1750, CABA.

Más información: Agenda completa en el sitio oficial del evento.



