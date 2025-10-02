Sabor a Buenos Aires vuelve a Recoleta con platos de bodegones, pizzerías y heladerías a precios promocionales

Este fin de semana, el Parque Thays será el escenario de la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires, un evento organizado por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica que reúne lo mejor de la cocina porteña. La cita es el sábado 4 de octubre, de 11 a 21.30, y el domingo 5, de 11 a 21, en el emblemático espacio verde de Avenida del Libertador y Ayacucho.

El festival invita a disfrutar de un gran paseo gastronómico con más de 40 puestos de comida que ofrecerán una amplia variedad de opciones saladas y dulces. Además, la propuesta se complementa con música en vivo, actividades para toda la familia y la posibilidad de llevar a las mascotas.

Qué comer: desde parrilla hasta los helados

La oferta gastronómica estará organizada en distintos sectores para todos los paladares. En el área de “A fuegos” se podrán encontrar opciones a la parrilla para disfrutar tanto en sándwich como al plato. Por su parte, el espacio “Fusión de sabores” combinará los platos más tradicionales de los bodegones porteños con recetas que fusionan ingredientes de otras culturas con la gastronomía local.

Tampoco faltarán las alternativas de “Comida rápida y rica”, con pizzas, empanadas, hamburguesas y sándwiches para saborear al paso. Para los fanáticos del dulce, habrá un sector especial llamado “Festival de helados” con cucuruchos, paletas y más alternativas heladas, y otro de “Cositas ricas” con cafés de especialidad y pastelerías.

Durante el evento, habrá platos a precios promocionales: se podrán conseguir cafés a $3500, helados a $4000 y propuestas de restaurantes, parrillas y hamburgueserías a partir de $8000.

Además, habrá un beneficio exclusivo para clientes de una billetera electrónica: quienes escaneen el QR desde la app y paguen con dinero en cuenta, accederán a un 30% de descuento con un tope de reintegro de $10.000. El reintegro se aplicará de forma automática en el momento de la compra.

La experiencia se completa con música en vivo, un DJ set al atardecer, una pista de autitos chocadores y juegos arcade para disfrutar en familia o con amigos.

Locales que participan en Sabor a Buenos Aires

Luigi di nNpoli

Pizza Paradiso

Roma del abasto

Carne Hamburguesas

Andiamo Pizza

Sarco

Zapata Burguer

El Hornero de San Telmo

Fina Cantina

Shami Shawarma

Koi Dumplings

Mochica, cocina peruana

Koko bao bar

Oggi Pasta

Café Margot

San Gennaro deli - roti - shop

El Octavo Bar

La Juanita

Lo de Gauna

Mautino

Chori

El Gran Paraíso Parrilla

Asado Campero

Heladería Volta

Podio

Compañía de Chocolates

Zero Helados

Antiche Tentazioni

Ciro

Cremolatti gelateria

Occo helados

Kainos

Danüe chocolatier helados - chocolates

Pastelería Don Blanco

Palmyra, café de especialidad

Kraft coffee deli

Lobo café

Jimena Fuster, estudio de pastelería

Cura té alma

¿Cuándo y dónde es Sabor a Buenos Aires?

Fecha y horario: sábado 4, de 11 a 21.30, y domingo 5 de octubre, de 11 a 21.

Lugar: Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho).

Entrada: libre y gratuita.

Mascotas: son bienvenidas.

¿Cómo llegar al Parque Thays?