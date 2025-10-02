Sabor a Buenos Aires vuelve a Recoleta con platos de bodegones, pizzerías y heladerías a precios promocionales

Habrá opciones para todos los gustos, desde parrilla y hamburguesas y café de especialidad; la entrada es libre y gratuita; las mascotas son bienvenidas
Este fin de semana, el Parque Thays será el escenario de la cuarta edición de Sabor a Buenos Aires, un evento organizado por el Gobierno de la Ciudad a través de BA Capital Gastronómica que reúne lo mejor de la cocina porteña. La cita es el sábado 4 de octubre, de 11 a 21.30, y el domingo 5, de 11 a 21, en el emblemático espacio verde de Avenida del Libertador y Ayacucho.
El festival invita a disfrutar de un gran paseo gastronómico con más de 40 puestos de comida que ofrecerán una amplia variedad de opciones saladas y dulces. Además, la propuesta se complementa con música en vivo, actividades para toda la familia y la posibilidad de llevar a las mascotas.
Qué comer: desde parrilla hasta los helados
La oferta gastronómica estará organizada en distintos sectores para todos los paladares. En el área de “A fuegos” se podrán encontrar opciones a la parrilla para disfrutar tanto en sándwich como al plato. Por su parte, el espacio “Fusión de sabores” combinará los platos más tradicionales de los bodegones porteños con recetas que fusionan ingredientes de otras culturas con la gastronomía local.
Tampoco faltarán las alternativas de “Comida rápida y rica”, con pizzas, empanadas, hamburguesas y sándwiches para saborear al paso. Para los fanáticos del dulce, habrá un sector especial llamado “Festival de helados” con cucuruchos, paletas y más alternativas heladas, y otro de “Cositas ricas” con cafés de especialidad y pastelerías.
Durante el evento, habrá platos a precios promocionales: se podrán conseguir cafés a $3500, helados a $4000 y propuestas de restaurantes, parrillas y hamburgueserías a partir de $8000.
Además, habrá un beneficio exclusivo para clientes de una billetera electrónica: quienes escaneen el QR desde la app y paguen con dinero en cuenta, accederán a un 30% de descuento con un tope de reintegro de $10.000. El reintegro se aplicará de forma automática en el momento de la compra.
La experiencia se completa con música en vivo, un DJ set al atardecer, una pista de autitos chocadores y juegos arcade para disfrutar en familia o con amigos.
Locales que participan en Sabor a Buenos Aires
- Luigi di nNpoli
- Pizza Paradiso
- Roma del abasto
- Carne Hamburguesas
- Andiamo Pizza
- Sarco
- Zapata Burguer
- El Hornero de San Telmo
- Fina Cantina
- Shami Shawarma
- Koi Dumplings
- Mochica, cocina peruana
- Koko bao bar
- Oggi Pasta
- Café Margot
- San Gennaro deli - roti - shop
- El Octavo Bar
- La Juanita
- Lo de Gauna
- Mautino
- Chori
- El Gran Paraíso Parrilla
- Asado Campero
- Heladería Volta
- Podio
- Compañía de Chocolates
- Zero Helados
- Antiche Tentazioni
- Ciro
- Cremolatti gelateria
- Occo helados
- Kainos
- Danüe chocolatier helados - chocolates
- Pastelería Don Blanco
- Palmyra, café de especialidad
- Kraft coffee deli
- Lobo café
- Jimena Fuster, estudio de pastelería
- Cura té alma
¿Cuándo y dónde es Sabor a Buenos Aires?
- Fecha y horario: sábado 4, de 11 a 21.30, y domingo 5 de octubre, de 11 a 21.
- Lugar: Parque Thays (Av. del Libertador y Ayacucho).
- Entrada: libre y gratuita.
- Mascotas: son bienvenidas.
¿Cómo llegar al Parque Thays?
- Colectivos: varias líneas circulan por Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta como 17, 61, 67, 92, 93, 110, 124 y 130
- Subte: la estación Facultad de Derecho (Línea H) queda a pocas cuadras; ideal para combinar el viaje con una caminata por Recoleta
- Taxis y apps de movilidad: abundan por la zona; suelen tener buena disponibilidad tanto en horario diurno como nocturno
- Auto particular: posibilidad de estacionar en las inmediaciones; conviene revisar las restricciones de tránsito vigentes para evitar contratiempos
- Bicicleta: bicisendas cercanas e infraestructura de EcoBici; recomendadas para quienes disfrutan de un recorrido al aire libre por la zona de museos y parques
