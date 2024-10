World’s 50 Best Bars: eligieron los mejores bares del mundo y un argentino quedó entre los 10 primeros

Escuchar

Los World’s 50 Best Bars destacan a los mejores bares alrededor del mundo en base a la calidad de su servicio y a la originalidad de los productos que ofrecen. En la edición de 2024, cuya ceremonia se celebró este martes por la noche en Madrid, se eligieron a las propuestas más destacadas del año y varios argentinos ingresaron al ranking.

En primer lugar quedó el bar oculto Handshake Speakeasy, situado en Colonia Juárez, en Ciudad de México, y en manos Marcos Di Battista, oriundo de la capital bonaerense de La Plata. El lujoso y moderno sitio que abrió sus puertas en 2023 había ocupado el tercer puesto en la lista el año pasado. Por otro lado, en el puesto número 2 quedó el Bar Leone, en Hong Kong, que también fue coronado como el mejor bar de Asia.

El resto de la lista reúne a bares de distintos estilos y puntos del planeta, como Atenas, Tokio y Lima. En la Argentina, se logró ubicar una propuesta dentro del top 10 y otros dos dentro de los 50 mejores. Tres Monos, que figura en la lista por cuarto año consecutivo y el año pasado recibió el premio a mejor hospitalidad en el rubro en 2023, quedó en el séptimo puesto a nivel mundial. “Además de innovar con sus propios licores, como el sake y el whisky estilo bourbon elaborado con granos locales, los propios monos (Charly Aguinsky, Sebastián Atienza y Gus Vocke) también producen vinos, como sauvignon blanc y espumosos pét-nat, y el equipo solo se abastece de ingredientes estrictamente argentinos”, destacó la organización en su sitio web.

Inspirado por el proverbio japonés “no ver, no oír, no decir” que dicen los simios Mizaru, Kikazaru e Iwazaru, el bar ya marcó tendencia en el continente . Tras abrir en junio de 2019, en el 2020 llegó al top 100 en el puesto 87; en el 2021 rankeó en el puesto 32 y el año pasado llegó al número 27.

CoChinChina, en el barrio porteño de Palermo, quedó en el puesto 27, mientras que Florería Atlántico, se ubicó en el lugar 46°.

Handshake Speakeasy fue elegido como el mejor bar del mundo. The World's 50 Best Restaurants

Los ganadores de The World’s 50 Best son elegidos por una mezcla de profesionales del sector, incluidos barmans y escritores especializados en comida y bebida. La organización describe su lista anual como “una instantánea de las opiniones y experiencias de 700 expertos del sector de los bares de todo el mundo”, y afirma que no hay criterios específicos que los jueces deban tener en cuenta, más allá de sus opiniones personales.

También se entrega el reconocimiento al “barman de los barman”, que en esta oportunidad fue para Iain McPherson, encargado de Panda & Sons, un bar de Edimburgo que quedó en el puesto 30°.

Tres Monos tiene un sector de "garaje".

Los 50 mejores bares del mundo en 2024

Handshake Speakeasy, Ciudad de México

Bar Leone, Hong Kong

Sips, Barcelona

Tayer + Elementary, Londres

Jigger & Pony, Singapur

Line, Atenas

Tres Monos, Buenos Aires

Alquímico, Cartagena

Zest, Seúl

Paradiso, Barcelona

Himkok, Oslo

BKK Social Club, Bangkok

Connaught Bar, Londres

Double Chicken Please, Nueva York

Overstory, Nueva York

Lady Bee, Lima

Baba au Rum, Atenas

Coa, Hong Kong

The Cambridge Public House, París

Tlecan, Ciudad de México

Caretaker’s Cottage, Melbourne

CoChinChina, Buenos Aires

Salmon Guru, Madrid

Martiny’s, Nueva York

Bar Benfiddich, Tokio

Maybe Sammy, Sydney

Superbueno, Nueva York

Nutmeg & Clove, Singapur

Satan’s Whiskers, Londres

Panda & Sons, Edimburgo

Tan Tan, Sao Paulo

Licoreria Limantour, Ciudad de México

Drink Kong, Roma

Jewel of the South, Nueva Orleans

Byrdi, Melbourne

Locale Firenze, Florencia

Scarfes Bar, Londres

Moebius Milano, Milán

Bar Nouveau, París

Mimi Kakushi, Dubai

Bar Us, Bangkok

Virtu, Tokio

Atlas, Singapur

La Sala de Laura, Bogotá

Roda Huset, Estocolmo

Florería Atlántico, Buenos Aires

Analogue Initiative, Singapur

El Gallo Altenero, Guadalajara

Danico, París

1930, Milán

