Torneo Federal de Chefs: cuándo comienza la nueva edición para saber qué se cocina de norte a sur del país

El próximo lunes 29 de septiembre, en plena Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) presentará una nueva edición del Torneo Federal de Chefs, el certamen que impulsa la formación profesional, el uso de productos regionales y la visibilidad federal de establecimientos y cocineros.

Luego vendrán las rondas regionales a lo largo de 2025 con entre 22 y 24 equipos compitiendo en cocina en vivo. La Gran Final será en Hotelga 2026, con el acento puesto en la mejora continua y el perfeccionamiento de equipos de cocina.

Narda Lepes, jurado del Torneo Federal de Chefs 2025-2026 Gentileza

Desde su creación en 2013, el Torneo Federal de Chefs fue tejiendo un mapa de sabores y oficios que recorre provincias y regiones, con pruebas que cruzan técnica, producto y servicio. En sus nueve ediciones anteriores participaron numerosos cocineros bajo un formato que pondera tanto el talento individual como el trabajo en equipo.

El presidente de Fehgra, Fernando Desbots, destacó: “Una celebración del talento, la producción local y el compromiso empresarial. Así podemos definir esta nueva edición del certamen. Tuve la oportunidad de participar en distintas rondas clasificatorias, donde se percibe la sensibilidad de cada territorio, sus productos característicos y, sobre todo, el cariño que cada chef transmite en sus recetas y en cada plato. Felicitaciones a todos los participantes”.

En la última edición, definida del 27 al 29 de agosto en HOTELGA (La Rural, Buenos Aires), compitieron 23 equipos finalistas ante un jurado presidido por Narda Lepes e integrado por referentes de todo el país. Ganaron Gustavo Dante Gutiérrez Aparicio y Agustín Vilchez (Cartof, Córdoba); el segundo lugar fue para Eliel Buttice y Matías Luchetti (Presencia Recoleta, CABA); el tercero, para Jesica Nahir Praderio y Víctor Emanuel Castro (Hotel Lahuen-Co, Mendoza).

Torneo Federal de Chefs 2025-2026 Gentileza

Hubo menciones a Daniel Sánchez y Adolfo Sosa (Hotel Los Pinos Resort y Spa Termal, Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero) por Sabor; a Eliel Buttice y Matías Luchetti (Presencia Recoleta, CABA) por Buenas prácticas y manufacturas; y a Matías René Cardozo y Raquel Kelly Kalatay (Hotel Overo Lodge, Puerto Iguazú, Misiones) por Investigación y puesta en valor del producto.

El equipo ganador recibió un horno Rational, $4 millones en efectivo y $800.000 adicionales productos; el segundo puesto, $3 millones más $400.000; el tercero, $2 millones más $300.000.