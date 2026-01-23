Un parque acuático, piletas con olas artificiales y agua salada a minutos de Buenos Aires

Año nuevo y un enero caluroso en plena ciudad pero con la posibilidad de pasar un día refrescante en familia. Un parque acuático, piletas y laguna con actividades para grandes y chicos son algunas de las propuestas en donde no falta lo más importante que es el agua fresca.

Parque acuático

Aquafan Guido Martini

Con propuestas para todas las edades, Aquafan es un plan ideal para refrescarse y divertirse en familia es ir al parque de agua ubicado en Tigre, con fácil acceso en auto o tren.

Entre los toboganes se destaca el tobogán de agua más alto del cono sur con una altura de 32 metros, el tobogán turbolance con una caída de 14 metros de altura, el Multisurf con cuatro pistas para competir con una caída desde 14 metros de altura y el tobogán Aqua Tube abierto con caída desde los seis metros.

Para los más chicos el sector infantil tiene un área de juegos de 800 m2 que contiene el Splash, torres de trepada y cuatro tipos de toboganes.

Hay piletas climatizadas para los días un poco más frescos o los que prefieren una temperatura amable del agua, una pileta con olas artificiales para sentirse en la playa, un tobogán cerrado con efectos luminosos y áreas de relax.

Además, como todo parque que está pensado para pasar el día entero tiene restaurantes, patio de comidas, estacionamiento, puesto de jugos, kioscos, lockers, stand de fotos, gift shop y muchas cosas más.

¿Dónde?: Aquafan, Vivanco 1509, Tigre.

Más información: Abierto todos los días desde las 10 . Las entradas se pueden comprar online en www.laticketera.com.ar.

Piletas de agua salada

Piletas Namuncurá

A 15 minutos de Capital Federal se encuentra Piletas Namuncurá, un predio de espejos de agua salada natural para refrescarse y pasar el día en familia. Tiene tres pisicinas grandes y una infantil con un mangrullo con tobogán y un balde gigante que lanza agua a los niños y es la diversión de los más pequeños.

El lugar cuenta con parrillas, mesas y quinchos de uso gratuito ideales para llevar una heladerita y compartir el almuerzo, también se puede optar por comprar comida allí. Además tiene un parque inflable, canchas de fútbol y de vóley. Se puede llevar la bicicleta, pelota, monopatín y todo lo que uno desee para pasar el día. Menores de cinco años no abonan entrada.

¿Dónde?: Piletas Namuncurá, Colectora Ricchieri 4240, Aldo Bonzi,

Más información: Abierto de martes a domingo desde las 10. Las entradas se pueden sacar desde www.piletasnamuncura.com.ar.

Día de campo con pileta

Algo con Selva

En Algo con Selva el día de campo empieza a las 10 donde reciben a los visitantes en el restaurante con café, pastelitos o medialunas. Para el mediodía el plan incluye una recepción con picada y empanadas, luego parrilla libre con guarniciones y ensaladas. Para el postre se puede elegir entre budín de pan, flan o helado. Mientras tanto hay shows al aire libre y se puede visitar la granja.

Pero eso no es todo, también se puede disfrutar del predio que tiene piletas, playa húmeda con juegos, tirolesas, toboganes de agua, lago con playa artificial, pesca, escalada en muro, metegol humano, pool soccer, arquería, parque inflable, cancha de fútbol y de vóley.

¿Dónde?: Algo con Selva. Emilio Mitre km 10.5, Carlos Keen, Luján.

Reservas: De lunes a viernes hay promoción de pack familiar siendo grupos de cinco personas o más. Reservas por WhatsApp +54 11 3885 4430 / +54 11 5019-9607.