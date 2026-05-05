Juan Manuel Herrera, panadero: “Para hacer los pastelitos del 25 de Mayo, la masa tiene que ser un poquito dura, que te cueste trabajarla”

Hay recetas que identifican a la Argentina desde hace décadas y que se volvieron un sinónimo de tradición para consumir en las fechas patrias. Entre los que más destacan, los pastelitos rellenos de dulce de membrillo o batata son infaltables para conmemorar la Revolución del 25 de Mayo.

Para que puedas replicar estos bollos dulces en casa, el famoso pastelero y panadero Juan Manuel Herrera compartió en sus redes sociales un truco infalible para que tus pasteles salgan de la mejor manera. ¡Manos a la obra!

Los pastelitos de membrillo y batata son un clásico para celebrar la Revolución de Mayo (Fuente: iStock - @gabrielabertolini)

Cómo hacer los pasteles de la Revolución

Ingredientes:

Para la masa:

1 kg de harina (se recomienda de tres o cuatro ceros).

30 g de azúcar.

20 g de sal.

50 g de materia grasa (puede ser manteca, grasa de cerdo, grasa de vaca o margarina).

Para el empaste y armado:

Margarina derretida (o manteca, grasa o aceite).

Almidón de maíz.

Dulce de membrillo o de batata para el relleno.

Para el almíbar:

1/2 litro de agua.

1/2 kg de azúcar.

Opcional: cáscaras de naranja o limón.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

Mezclar la harina, el azúcar, la sal y los 50 g de materia grasa. El secreto es lograr una masa relativamente dura y sostenida , ya que si queda muy blanda no se hojaldrará bien ni quedará tan crocante.

, ya que si queda muy blanda no se hojaldrará bien ni quedará tan crocante. Es fundamental dejar descansar la masa un buen rato para que el gluten relaje y sea más fácil de estirar.

un buen rato para que el gluten relaje y sea más fácil de estirar. Estirar la masa y pintarla con la margarina derretida. Espolvorear con almidón de maíz usando la mano. Realizar una vuelta simple: llevar un extremo hacia el medio y cubrir con el otro extremo, formando un rectángulo. Girar la masa y volver a estirar. Si ofrece resistencia, dejarla descansar nuevamente.

2 Armado de los pastelitos

Cortar la masa en cuadrados.

Colocar el dulce elegido en el centro de un cuadrado.

Superponer otro cuadrado de masa en forma de cruz sobre el primero.

Cortar las cuatro puntas con un cuchillo. Llevar cada punta hacia atrás y apretar bien para sellar el pastelito.

3 Cocción y acabado (el secreto del éxito)

Sumergir los pastelitos en aceite a temperatura baja (frío) para que el hojaldre empiece a abrirse.

para que el hojaldre empiece a abrirse. Una vez abierto el hojaldre, pasarlos a aceite bien caliente para que se doren, se sequen y terminen de abrirse como una flor.

para que se doren, se sequen y terminen de abrirse como una flor. Pasar los pastelitos por el almíbar (agua y azúcar) para que queden bien impregnados.

Poner granas a los de batata y dejar solos los de membrillo para diferenciarlos.

Receta de los pastelitos del 25 de mayo

Tiempo de reposo: 60 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.