Juan Manuel Herrera, panadero: “Para hacer los pastelitos del 25 de Mayo, la masa tiene que ser un poquito dura, que te cueste trabajarla”
Seguí el paso a paso de un experto en panificados para obtener estos dulces tradicionales sin recurrir a la panadería de tu barrio
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Hay recetas que identifican a la Argentina desde hace décadas y que se volvieron un sinónimo de tradición para consumir en las fechas patrias. Entre los que más destacan, los pastelitos rellenos de dulce de membrillo o batata son infaltables para conmemorar la Revolución del 25 de Mayo.
Para que puedas replicar estos bollos dulces en casa, el famoso pastelero y panadero Juan Manuel Herrera compartió en sus redes sociales un truco infalible para que tus pasteles salgan de la mejor manera. ¡Manos a la obra!
Cómo hacer los pasteles de la Revolución
Ingredientes:
Para la masa:
- 1 kg de harina (se recomienda de tres o cuatro ceros).
- 30 g de azúcar.
- 20 g de sal.
- 50 g de materia grasa (puede ser manteca, grasa de cerdo, grasa de vaca o margarina).
Para el empaste y armado:
- Margarina derretida (o manteca, grasa o aceite).
- Almidón de maíz.
- Dulce de membrillo o de batata para el relleno.
Para el almíbar:
- 1/2 litro de agua.
- 1/2 kg de azúcar.
- Opcional: cáscaras de naranja o limón.
Paso a paso:
Preparación de la masa
- Mezclar la harina, el azúcar, la sal y los 50 g de materia grasa. El secreto es lograr una masa relativamente dura y sostenida, ya que si queda muy blanda no se hojaldrará bien ni quedará tan crocante.
- Es fundamental dejar descansar la masa un buen rato para que el gluten relaje y sea más fácil de estirar.
- Estirar la masa y pintarla con la margarina derretida. Espolvorear con almidón de maíz usando la mano. Realizar una vuelta simple: llevar un extremo hacia el medio y cubrir con el otro extremo, formando un rectángulo. Girar la masa y volver a estirar. Si ofrece resistencia, dejarla descansar nuevamente.
Armado de los pastelitos
- Cortar la masa en cuadrados.
- Colocar el dulce elegido en el centro de un cuadrado.
- Superponer otro cuadrado de masa en forma de cruz sobre el primero.
- Cortar las cuatro puntas con un cuchillo. Llevar cada punta hacia atrás y apretar bien para sellar el pastelito.
Cocción y acabado (el secreto del éxito)
- Sumergir los pastelitos en aceite a temperatura baja (frío) para que el hojaldre empiece a abrirse.
- Una vez abierto el hojaldre, pasarlos a aceite bien caliente para que se doren, se sequen y terminen de abrirse como una flor.
- Pasar los pastelitos por el almíbar (agua y azúcar) para que queden bien impregnados.
- Poner granas a los de batata y dejar solos los de membrillo para diferenciarlos.
Tiempo de reposo: 60 minutos.
Tiempo de elaboración total: 1 hora y 30 minutos.
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