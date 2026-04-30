El postre argentino que más se busca en Google: cómo hacerlo en casa

Hay recetas que atraviesan generaciones y ese es el caso de la amada chocotorta. Este plato, que ya forma parte de la identidad cultural de los argentinos, logró posicionarse con su receta como una de las mayores búsquedas de Internet.

Con pocos ingredientes, sin necesidad de cocción y con un resultado infalible, se convirtió en un clásico que no falla. Además, es ideal para cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto en casa.

Uno de los grandes atractivos de esta preparación es que no requiere experiencia en cocina ni una gran inversión. Con ingredientes accesibles y utensilios básicos, cualquiera puede lograr un resultado delicioso en pocos pasos.

La receta de chocotorta es una de las mayores búsquedas que hacen los argentinos en Google (Foto: FreeP¡CK)

Ingredientes

Dos paquetes de galletitas Chocolinas o similares

Un pote de dulce de leche

Queso crema

Café o chocolatada (a elección)

Utensilios

Dos bowls o recipientes

Un cuchillo o espátula para untar

Una fuente o bandeja

Paso a paso

En un bowl, mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta lograr una preparación homogénea.

En otro recipiente, preparar café o chocolatada.

Mojar rápidamente las galletitas en la bebida elegida y formar una base en la fuente.

Cubrir con una capa de la mezcla de dulce de leche y queso crema. Repetir el proceso hasta completar varias capas.

Una vez armada, llevar la chocotorta a la heladera y dejar enfriar durante al menos una hora antes de servir.

Si sobran galletitas chocolinas que no pueden ser colocadas en ninguna fila, muchas personas lo que hacen es triturarlas y espolvorearlas arriba de la última capa como forma de decoración.

Receta de chocotorta en 4 simples pasos

La chocotorta no solo es un símbolo de la cocina casera argentina, sino también un ejemplo de cómo una receta simple puede convertirse en un fenómeno cultural. Su facilidad de preparación, sumada a su sabor inconfundible, la mantienen como una de las opciones preferidas tanto en el hogar como en celebraciones.

Incluso, su popularidad cruzó fronteras y cada vez más extranjeros intentan replicarla en sus países, adaptando la receta con galletitas de chocolate similares a las Chocolinas ante la dificultad de conseguir el producto original. Así, este postre 100% argentino sigue conquistando paladares en distintas partes del mundo.