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Qué es la ensalada Cobb y por qué deberías probarla

Conocé la guía para hacer esta receta de origen estadounidense que tiene todo lo necesario para considerarla nutritiva y de bajas calorías

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Qué es y cómo se hace la ensalada Cobb
Qué es y cómo se hace la ensalada Cobb(Fuente: iStock - TheCrimsonMonkey)

Dentro del amplio abanico de ensaladas que existen, en los Estados Unidos desarrollaron un tipo llamado Cobb en honor a su creador, Robert Howard Cobb, dueño del restaurante Hollywood Brown Derby en California. Este plato parece sofisticado a simple vista, pero está compuesto por ingredientes accesibles y que poseen un alto valor nutricional. Animate a replicarlo en casa y cociná como un verdadero chef.

La ensalada Cobb está compuesta por alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales saludables
La ensalada Cobb está compuesta por alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales saludables(Fuente: iStock - BravissimoS)

Explosión de sabor: cómo hacer la ensalada Cobb

Ingredientes:

  • 200 g de pechuga de pollo en dados.
  • 8 fetas de panceta.
  • 1 palta.
  • 1 planta de lechuga.
  • 75 g de queso roquefort u otro queso azul.
  • 150 g de tomate cherry.
  • 30 ml aceite de oliva virgen extra.
  • 35 ml de vinagre de cocina.
  • 1 cucharada de mostaza.
  • Sal y pimienta negra molida al gusto.
  • 4 cebollas de verdeo.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Herví los huevos.
  • Mientras, lavá la lechuga y cortala en tiras.
  • Cociná en una sartén las fetas de panceta, hasta que se doren. Luego dejalas enfriar sin el exceso de grasa residual.
  • En aquella misma sartén cociná la pechuga de pollo. Salpimentar al gusto y añadir la cucharada de mostaza.
  • Cortá en trozos el huevo cocido y los tomates cherry.
  • Pelá y cortá la palta en finas rodajas.
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Armado de la ensalada

  • Cuando tengas todos los ingredientes cocidos, disponé de platos para servir la ensalada.
  • En cada uno armá un colchón de lechuga.
  • Encima colocá en una fila las fetas de panceta, en otra los cubos de pechuga, luego la palta, los tomates y el huevo.
  • Por último podés añadir el queso roquefort en una fila o esparcirlo por encima de la ensalada.
  • Verté aceite de oliva y sal.
Cómo hacer la ensalada Cobb
Cómo hacer la ensalada Cobb

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.

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