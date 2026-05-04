Qué es la ensalada Cobb y por qué deberías probarla
Conocé la guía para hacer esta receta de origen estadounidense que tiene todo lo necesario para considerarla nutritiva y de bajas calorías
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
Dentro del amplio abanico de ensaladas que existen, en los Estados Unidos desarrollaron un tipo llamado Cobb en honor a su creador, Robert Howard Cobb, dueño del restaurante Hollywood Brown Derby en California. Este plato parece sofisticado a simple vista, pero está compuesto por ingredientes accesibles y que poseen un alto valor nutricional. Animate a replicarlo en casa y cociná como un verdadero chef.
Explosión de sabor: cómo hacer la ensalada Cobb
Ingredientes:
- 200 g de pechuga de pollo en dados.
- 8 fetas de panceta.
- 1 palta.
- 1 planta de lechuga.
- 75 g de queso roquefort u otro queso azul.
- 150 g de tomate cherry.
- 30 ml aceite de oliva virgen extra.
- 35 ml de vinagre de cocina.
- 1 cucharada de mostaza.
- Sal y pimienta negra molida al gusto.
- 4 cebollas de verdeo.
Paso a paso:
1
Preparación de los ingredientes
- Herví los huevos.
- Mientras, lavá la lechuga y cortala en tiras.
- Cociná en una sartén las fetas de panceta, hasta que se doren. Luego dejalas enfriar sin el exceso de grasa residual.
- En aquella misma sartén cociná la pechuga de pollo. Salpimentar al gusto y añadir la cucharada de mostaza.
- Cortá en trozos el huevo cocido y los tomates cherry.
- Pelá y cortá la palta en finas rodajas.
2
Armado de la ensalada
- Cuando tengas todos los ingredientes cocidos, disponé de platos para servir la ensalada.
- En cada uno armá un colchón de lechuga.
- Encima colocá en una fila las fetas de panceta, en otra los cubos de pechuga, luego la palta, los tomates y el huevo.
- Por último podés añadir el queso roquefort en una fila o esparcirlo por encima de la ensalada.
- Verté aceite de oliva y sal.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de elaboración total: 30 minutos.
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