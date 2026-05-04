Qué es la ensalada Cobb y por qué deberías probarla

Dentro del amplio abanico de ensaladas que existen, en los Estados Unidos desarrollaron un tipo llamado Cobb en honor a su creador, Robert Howard Cobb, dueño del restaurante Hollywood Brown Derby en California. Este plato parece sofisticado a simple vista, pero está compuesto por ingredientes accesibles y que poseen un alto valor nutricional. Animate a replicarlo en casa y cociná como un verdadero chef.

La ensalada Cobb está compuesta por alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales saludables (Fuente: iStock - BravissimoS)

Explosión de sabor: cómo hacer la ensalada Cobb

Ingredientes:

200 g de pechuga de pollo en dados.

8 fetas de panceta.

1 palta.

1 planta de lechuga.

75 g de queso roquefort u otro queso azul.

150 g de tomate cherry.

30 ml aceite de oliva virgen extra.

35 ml de vinagre de cocina.

1 cucharada de mostaza.

Sal y pimienta negra molida al gusto.

4 cebollas de verdeo.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Herví los huevos.

Mientras, lavá la lechuga y cortala en tiras.

Cociná en una sartén las fetas de panceta, hasta que se doren. Luego dejalas enfriar sin el exceso de grasa residual.

En aquella misma sartén cociná la pechuga de pollo. Salpimentar al gusto y añadir la cucharada de mostaza.

Cortá en trozos el huevo cocido y los tomates cherry.

Pelá y cortá la palta en finas rodajas.

2 Armado de la ensalada

Cuando tengas todos los ingredientes cocidos, disponé de platos para servir la ensalada.

En cada uno armá un colchón de lechuga.

Encima colocá en una fila las fetas de panceta, en otra los cubos de pechuga, luego la palta, los tomates y el huevo.

Por último podés añadir el queso roquefort en una fila o esparcirlo por encima de la ensalada.

Verté aceite de oliva y sal.

Cómo hacer la ensalada Cobb

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.