Budín húmedo de chocolate ideal para este domingo: esta es la receta fácil y rica

Siempre es un buen momento para comer un budín de chocolate. No importa si es verano o invierno, si es de mañana o de tarde. Si pertenecés al grupo de personas a las que les encanta comer opciones dulces para acompañar la merienda o el desayuno, no te pierdas la oportunidad de hacer esta receta muy sencilla e ideal para aquellos que no tienen conocimientos en cocina.

El budín de chocolate es ideal para acompañar cualquier momento del día; también podés reemplazar la harina leudante por integral (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El budín chocolatoso de la abuela que no vas a querer perderte

Ingredientes:

150 g de manteca.

300 g de harina leudante.

3 huevos.

100 g de azúcar.

Ralladura de una naranja.

250 gramos de chocolate amargo para derretir.

150 g de nueces picadas.

100 g de pepitas de chocolate.

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla

En un bol batí los huevos y el azúcar de manera enérgica hasta lograr una consistencia espumosa.

Mientras, derretí a baño María el chocolate.

Añadí al bol la ralladura de naranja y las nueces picadas.

Cuando el chocolate esté bien derretido, agregá la manteca y homogeneizá todo.

Una vez que obtengas una combinación pareja de chocolate y manteca, sin grumos, volcá el contenido en el bol y batí.

Añadí las pepitas de chocolate.

Poco a poco incorporá la harina.

2 Cocción lenta del budín

Enmantecá y enhariná un molde para budín y colocá la mezcla en él.

Cociná el budín en un horno precalentado a 180 °C.

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.