Budín húmedo de chocolate ideal para este domingo: esta es la receta fácil y rica
Si sos amante de lo dulce y te gusta compartir el mate con algún tentempié, no pierdas de vista esta receta y replicala en casa en simples pasos
LA NACION
Siempre es un buen momento para comer un budín de chocolate. No importa si es verano o invierno, si es de mañana o de tarde. Si pertenecés al grupo de personas a las que les encanta comer opciones dulces para acompañar la merienda o el desayuno, no te pierdas la oportunidad de hacer esta receta muy sencilla e ideal para aquellos que no tienen conocimientos en cocina.
El budín chocolatoso de la abuela que no vas a querer perderte
Ingredientes:
- 150 g de manteca.
- 300 g de harina leudante.
- 3 huevos.
- 100 g de azúcar.
- Ralladura de una naranja.
- 250 gramos de chocolate amargo para derretir.
- 150 g de nueces picadas.
- 100 g de pepitas de chocolate.
Paso a paso:
1
Preparación de la mezcla
- En un bol batí los huevos y el azúcar de manera enérgica hasta lograr una consistencia espumosa.
- Mientras, derretí a baño María el chocolate.
- Añadí al bol la ralladura de naranja y las nueces picadas.
- Cuando el chocolate esté bien derretido, agregá la manteca y homogeneizá todo.
- Una vez que obtengas una combinación pareja de chocolate y manteca, sin grumos, volcá el contenido en el bol y batí.
- Añadí las pepitas de chocolate.
- Poco a poco incorporá la harina.
2
Cocción lenta del budín
- Enmantecá y enhariná un molde para budín y colocá la mezcla en él.
- Cociná el budín en un horno precalentado a 180 °C.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de elaboración total: 55 minutos.
LA NACION
