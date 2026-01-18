LA NACION

Budín húmedo de chocolate ideal para este domingo: esta es la receta fácil y rica

Si sos amante de lo dulce y te gusta compartir el mate con algún tentempié, no pierdas de vista esta receta y replicala en casa en simples pasos

Aprendé a hacer budín de chocolate rápido y fácil para compartir la tarde de domingo con algo dulce
Aprendé a hacer budín de chocolate rápido y fácil para compartir la tarde de domingo con algo dulce

Siempre es un buen momento para comer un budín de chocolate. No importa si es verano o invierno, si es de mañana o de tarde. Si pertenecés al grupo de personas a las que les encanta comer opciones dulces para acompañar la merienda o el desayuno, no te pierdas la oportunidad de hacer esta receta muy sencilla e ideal para aquellos que no tienen conocimientos en cocina.

El budín de chocolate es ideal para acompañar cualquier momento del día; también podés reemplazar la harina leudante por integral
El budín de chocolate es ideal para acompañar cualquier momento del día; también podés reemplazar la harina leudante por integral

El budín chocolatoso de la abuela que no vas a querer perderte

Ingredientes:

  • 150 g de manteca.
  • 300 g de harina leudante.
  • 3 huevos.
  • 100 g de azúcar.
  • Ralladura de una naranja.
  • 250 gramos de chocolate amargo para derretir.
  • 150 g de nueces picadas.
  • 100 g de pepitas de chocolate.

Paso a paso:

1

Preparación de la mezcla

  • En un bol batí los huevos y el azúcar de manera enérgica hasta lograr una consistencia espumosa.
  • Mientras, derretí a baño María el chocolate.
  • Añadí al bol la ralladura de naranja y las nueces picadas.
  • Cuando el chocolate esté bien derretido, agregá la manteca y homogeneizá todo.
  • Una vez que obtengas una combinación pareja de chocolate y manteca, sin grumos, volcá el contenido en el bol y batí.
  • Añadí las pepitas de chocolate.
  • Poco a poco incorporá la harina.
2

Cocción lenta del budín

  • Enmantecá y enhariná un molde para budín y colocá la mezcla en él.
  • Cociná el budín en un horno precalentado a 180 °C.
Receta del budín de chocolate
Receta del budín de chocolate

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de elaboración total: 55 minutos.

