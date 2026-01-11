El sándwich del verano: la receta sencilla para hacer un rico tostado con pan de chipa

El verano llegó con todo a la Argentina y en diferentes regiones del país se registraron temperaturas superiores a los 30 °C. Este clima invita a no prender el horno y a preparar comida sin necesidad de gastar demasiada energía ni tiempo. Por ello, el sándwich de jamón y queso con chipa es una opción ideal para que repliques en tu casa. Pese a que hay diferentes versiones del mismo, aquí te compartimos una ideal para que te animes a hacerla, aunque no tengas conocimientos culinarios.

El sándwich de chipa es una opción liviana y rica para compartir con familiares y amigos en un pícnic (imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Adiós calor: el sándwich fresco de chipa para los almuerzos o cenas de verano

Ingredientes:

300 g de fécula de maíz.

100 g de queso parmesano rallado.

100 g de queso gouda cortado en cubitos.

90 ml de leche.

2 huevos.

Jamón y queso c/n para cada sándwich.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

En un bol colocá la fécula de maíz y hacé una corona con el centro hueco.

Allí volcá los dos tipos de queso, los huevos y la leche.

Mezclá todo con un tenedor sin sumar aún la fécula de maíz.

Una vez que se haya formado la pasta, incorporar la fécula de maíz de los laterales lentamente. Cuando sea necesario abandonar el tenedor y amasar con las manos.

Formar un bollo más bien húmedo.

2 Cocción de las chipa tipo pancitos

Dividí el bollo en porciones pequeñas e iguales, del tamaño de un puño.

Aplastá cada bollito hasta que quede fino y sobre una sartén antiadherente cociná cada uno. (También podés utilizar el horno para que queden más crocantes, eso va a gusto del consumidor).

Cuando estén listos desde ambas caras, retirá del fuego y esperá a que se enfríen.

3 Preparación de los sándwiches

Con las chipas tipo pan prepará los sándwiches de queso y jamón cocido.

Una vez listos colocalos nuevamente en la sartén a fuego medio para que la temperatura derrita el queso.

Una vez logrado el objetivo, retirá del fuego y servir.

Sádwich de chipa fácil y rápido

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

Tips adicionales:

Recordá que podés reemplazar el jamón y queso por vegetales o añadirlos. Incluso podés reservar los sándwiches en un tupper, envueltos en papel de servilleta y dentro de la heladera para ingerirlos en cualquier parte del día.