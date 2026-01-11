LA NACION

El sándwich del verano: la receta sencilla para hacer un rico tostado con pan de chipa

Aprendé cómo replicar esta receta que no lleva horno y que es ideal para zafar de un almuerzo o cena cuando no sabés qué cocinar

Descubrí cómo hacer el sándwich de chipa con jamón y queso (imagen ilustrativa)(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El verano llegó con todo a la Argentina y en diferentes regiones del país se registraron temperaturas superiores a los 30 °C. Este clima invita a no prender el horno y a preparar comida sin necesidad de gastar demasiada energía ni tiempo. Por ello, el sándwich de jamón y queso con chipa es una opción ideal para que repliques en tu casa. Pese a que hay diferentes versiones del mismo, aquí te compartimos una ideal para que te animes a hacerla, aunque no tengas conocimientos culinarios.

El sándwich de chipa es una opción liviana y rica para compartir con familiares y amigos en un pícnic (imagen ilustrativa)(Fuente: Pexels)

Adiós calor: el sándwich fresco de chipa para los almuerzos o cenas de verano

Ingredientes:

  • 300 g de fécula de maíz.
  • 100 g de queso parmesano rallado.
  • 100 g de queso gouda cortado en cubitos.
  • 90 ml de leche.
  • 2 huevos.
  • Jamón y queso c/n para cada sándwich.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa

  • En un bol colocá la fécula de maíz y hacé una corona con el centro hueco.
  • Allí volcá los dos tipos de queso, los huevos y la leche.
  • Mezclá todo con un tenedor sin sumar aún la fécula de maíz.
  • Una vez que se haya formado la pasta, incorporar la fécula de maíz de los laterales lentamente. Cuando sea necesario abandonar el tenedor y amasar con las manos.
  • Formar un bollo más bien húmedo.
2

Cocción de las chipa tipo pancitos

  • Dividí el bollo en porciones pequeñas e iguales, del tamaño de un puño.
  • Aplastá cada bollito hasta que quede fino y sobre una sartén antiadherente cociná cada uno. (También podés utilizar el horno para que queden más crocantes, eso va a gusto del consumidor).
  • Cuando estén listos desde ambas caras, retirá del fuego y esperá a que se enfríen.
3

Preparación de los sándwiches

  • Con las chipas tipo pan prepará los sándwiches de queso y jamón cocido.
  • Una vez listos colocalos nuevamente en la sartén a fuego medio para que la temperatura derrita el queso.
  • Una vez logrado el objetivo, retirá del fuego y servir.
Sádwich de chipa fácil y rápido

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

Tips adicionales:

  • Recordá que podés reemplazar el jamón y queso por vegetales o añadirlos. Incluso podés reservar los sándwiches en un tupper, envueltos en papel de servilleta y dentro de la heladera para ingerirlos en cualquier parte del día.
