El sándwich del verano: la receta sencilla para hacer un rico tostado con pan de chipa
Aprendé cómo replicar esta receta que no lleva horno y que es ideal para zafar de un almuerzo o cena cuando no sabés qué cocinar
El verano llegó con todo a la Argentina y en diferentes regiones del país se registraron temperaturas superiores a los 30 °C. Este clima invita a no prender el horno y a preparar comida sin necesidad de gastar demasiada energía ni tiempo. Por ello, el sándwich de jamón y queso con chipa es una opción ideal para que repliques en tu casa. Pese a que hay diferentes versiones del mismo, aquí te compartimos una ideal para que te animes a hacerla, aunque no tengas conocimientos culinarios.
Adiós calor: el sándwich fresco de chipa para los almuerzos o cenas de verano
Ingredientes:
- 300 g de fécula de maíz.
- 100 g de queso parmesano rallado.
- 100 g de queso gouda cortado en cubitos.
- 90 ml de leche.
- 2 huevos.
- Jamón y queso c/n para cada sándwich.
Paso a paso:
Preparación de la masa
- En un bol colocá la fécula de maíz y hacé una corona con el centro hueco.
- Allí volcá los dos tipos de queso, los huevos y la leche.
- Mezclá todo con un tenedor sin sumar aún la fécula de maíz.
- Una vez que se haya formado la pasta, incorporar la fécula de maíz de los laterales lentamente. Cuando sea necesario abandonar el tenedor y amasar con las manos.
- Formar un bollo más bien húmedo.
Cocción de las chipa tipo pancitos
- Dividí el bollo en porciones pequeñas e iguales, del tamaño de un puño.
- Aplastá cada bollito hasta que quede fino y sobre una sartén antiadherente cociná cada uno. (También podés utilizar el horno para que queden más crocantes, eso va a gusto del consumidor).
- Cuando estén listos desde ambas caras, retirá del fuego y esperá a que se enfríen.
Preparación de los sándwiches
- Con las chipas tipo pan prepará los sándwiches de queso y jamón cocido.
- Una vez listos colocalos nuevamente en la sartén a fuego medio para que la temperatura derrita el queso.
- Una vez logrado el objetivo, retirá del fuego y servir.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
Tips adicionales:
- Recordá que podés reemplazar el jamón y queso por vegetales o añadirlos. Incluso podés reservar los sándwiches en un tupper, envueltos en papel de servilleta y dentro de la heladera para ingerirlos en cualquier parte del día.
