Camino a la Navidad: tres opciones de budines saludables, sin harina ni azúcar, ideales para estas Fiestas

Empezó noviembre y en algunas ciudades argentinas se respira la Navidad, aunque todavía falta poco más de un mes para ello. Sin embargo, en algunos locales dieron paso a la decoración típica y hay quienes ya empezaron con un entrenamiento culinario para sorprender a sus amigos o familiares durante estas Fiestas.

En esa sintonía, te acercamos tres ideas de budines saludables. Este plato de origen inglés forma parte de nuestras mesas navideñas cada año. Enterate cómo replicarlos sin perder demasiado tiempo.

Los budines componen la tradicional mesa navideña en Argentina; replicá las ideas más originales este año

Tres ideas de budines sin harina ni azúcar para esta Navidad

Budín de banana y nuez

Ingredientes:

3 huevos.

2 bananas maduras pisadas.

1/2 taza de yogur natural.

300 g de harina de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

150 g de nueces picadas.

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla

Encendé el horno a una temperatura de 180 °C.

Batí los huevos de forma intensa hasta que gane espuma.

Añadí las bananas pisadas y mezclá estos ingredientes hasta que quede una pasta homogénea.

Sumá el yogur y las nueces picadas. Unificá todo.

Incorporá la harina de almendras en forma de lluvia y añadí el polvo de hornear.

Mezclá la preparación.

2 Cocción del budín

Volcá la pasta en un molde para budín previamente enmantecado y enharinado.

Enviá el budín al horno y cociná a fuego medio por 35 minutos .

. Una vez listo, desmoldar en frío.

Budín de banana con nuez

Budín de manzana

Ingredientes:

2 manzanas ralladas sin cáscara.

2 huevos.

1 taza de harina de avena.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1/2 taza de leche.

1/4 taza de aceite de girasol.

1 cucharadita de canela.

3 cucharadas de estevia.

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla de budín

Encendé el horno a una temperatura de 180 °C.

En un bol batí los huevos enérgicamente hasta que ganen volumen. Añadí la estevia y revolvé.

Agregá el aceite de girasol y unificá todo.

Añadí la manzana.

Poco a poco integrá la harina de avena y el polvo de hornear.

Sumá la leche a medida que sea necesario para formar la pasta espesa.

Espolvoreá la canela.

2 Cocción del budín

En un molde para budín previamente enharinado y enmantecado, volcá la preparación.

Enviá al horno el budín durante 40 minutos a una temperatura media.

a una temperatura media. Dejar enfriar dentro del horno cuando esté listo.

El budín de manzana rallada proporciona frescura y un sabor original a la mesa navideña (Fuente: Pexels)

Budín de miel y chocolate

Ingredientes:

3 huevos.

1 cucharadita de polvo de hornear.

3 cucharadas de miel.

200 g de chips de chocolate.

300 g de harina de almendras.

1/4 taza de aceite.

El budín de chocolate y miel es una rica opción para comer después del brindis (Fuente: Pexels)

Paso a paso:

1 Preparación de la mezcla para el budín

Precalentá el horno a 180 °C .

. En un bol batí enérgicamente los huevos hasta que aumente su volumen.

Volcá las cucharadas de miel e incorporá todo a la mezcla.

Cuando obtengas un resultado uniforme, añadí la taza de aceite.

Poco a poco incorporá la harina de almendras.

Agregá las chispas de chocolate.

2 Cocción del budín

Volcá la mezcla en un budín previamente enmantecado y enharinado.

Llevar a cocción el budín en el horno precalentado a temperatura media durante 35 minutos .

. Esperar a que se enfríe dentro del horno una vez listo. Desmoldar en frío.