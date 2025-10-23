Receta: cómo hacer el pastel de nata portugués que es furor por su sabor intenso y fácil preparación

Portugal tiene una de las joyas culinarias más valoradas en el mundo y se trata del Pastel de Belém o Pastel de Nata, que desde hace dos siglos ganó preponderancia por su sabor dulce y masa crujiente. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos y viajar mentalmente por un ratito a la nación lusitana.

El origen del Pastel de nata se remonta al siglo XVIII, cuando los monjes del Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa, utilizaban el excedente de las yemas de los postres para crear un tipo de crema pastelera contenida por una masa de hojaldre.

El Pastel de Nata o de Belém es famoso en Portugal por su sabor delicioso; es considerado uno de los postres más ricos del mundo (Fuente: Pexels)

Entre 1820 y 1834 los monjes vendían los pasteles para recaudar fondos. Hasta que tuvieron que vender la receta a una fábrica de dulces. La incidencia en la gastronomía fue tal que con el paso de los años se volvió popular en Occidente y en 2009 The Guardian calificó a este postre como uno de los mejores 50 del mundo.

Cómo hacer el Pastel de Nata en simples pasos

Ingredientes:

Para la masa

150 g de harina de trigo.

1 cucharadita de sal fina.

80 ml de agua.

115 g de manteca pomada.

Para el relleno

150 g de azúcar.

75 ml da agua.

2 cucharaditas de canela.

Ralladuras de un limón

40 g de harina 0000.

350 ml de leche entera.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

7 yemas de huevo.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa

En un bol colocá la harina y la sal. Luego añadí poco a poco el agua hasta formar un bollo liso. Dejá descansar la preparación cubierta por un paño por 20 minutos.

Transcurrido ese tiempo, estirá la masa con un palote de madera y armá un cuadrado de 30x30 cm.

2 Preparación del hojaldre

Untá la manteca pomada por la mitad del cuadrado.

Doblá hacia el centro la parte sin manteca.

Luego, doblá hacia el centro la cara de la masa que tiene manteca.

Volvé a estirar la masa en forma de cuadrado de 30x30 cm.

Repetí los dos pasos anteriores.

Volvé a estirar la masa 30x30 cm.

Untá la manteca sobrante por la superficie y luego, con cuidado, enrrollá el hojaldre. Envolvelo en un papel film y llevalo a la heladera por dos horas.

3 Preparación del relleno

Mientras se refrigera la masa, hacé el relleno. En una olla volcá el agua y añadí el azúcar, la canela y la ralladura de limón. Ponelo sobre fuego medio y calentá la preparación, removiendo constantemente, hasta que todo el azúcar se disuelva.

Trasferí la preparación a un bol y dejá reposar la mezcla hasta que se enfríe.

Separá las yemas de las claras del huevo y reservalas.

En una olla diferente agregá la harina y una tercera parte de la leche. Batí con un batidor de alambre. Cerciorate de que la pasta no tenga grumos.

Llevá la pasta a cocción. Calentá sobre fuego medio hasta antes de que hierva.

Volcá la anterior mezcla de azúcar y limón. Batí durante dos minutos para homogeneizar todo.

Retirá del fuego, añadí las yemas de huevo y batí enérgicamente hasta que se enfríe.

Tamizá la preparación y al relleno cubrilo con un papel film tocando la superficie.

4 Relleno de los pasteles

Sacá el rollo de hojaldre de la heladera, cortá las puntas y dividí en 10 trozos iguales.

En un molde de muffin colocá los trozos de masa y estiralos poco a poco hacia abajo.

colocá los trozos de masa y estiralos poco a poco hacia abajo. Rellená 3/4 partes de los moldes con la crema de yemas.

Colocá los moldes en el horno previamente precalentado a 250 °C . La cocción demanda 20 minutos.

. La cocción demanda 20 minutos. Retirar del calor y esperá que se desinflen.

Despegá los pasteles y esperá a que se enfríen.

Receta del pastel de Nata o de Belém

Tiempo de cocción: entre 20 y 25 minutos aproximadamente.

Tiempo de preparación total: 3 horas y 30 minutos aproximadamente.