La ternera al Strogonoff que comía la elite rusa: cómo hacerla sin horno y en 35 minutos

La salsa Strogonoff tiene su origen en la Rusia zarista del siglo XVIII, cuando Alexander Grigorievich Stroganov, ya retirado de su puesto como gobernador general de Novorossia, organizaba cenas en la calle con diferentes aristócratas o personas de alto nivel educativo. Para uno de estos encuentros públicos en Odesa, el político le encomendó a uno de sus cocineros franceses realizar un plato único y especial. De allí que combinó la carne de ternera con un tipo de aderezo galo que rápidamente se volvió furor.

De acuerdo a The Moscow Times, la salsa fue creada por Charles Briere y apareció por primera vez en la revista gastronómica L’Art Culinaire en 1891, mismo año que murió Stroganov, de allí que se inspiró en el nombre del exgobernador para su receta estrella que tuvo aceptación en San Petersburgo, donde vivía y más tarde en toda Europa.

La ternera al Strogonoff puede combinarse con arroz, fideos o una ensalada de vegetales (Fuente: Imagen creada con ChatGPT)

Pese a que aparenta ser un plato difícil, en realidad es sencillo de preparar y no requiere de muchos ingredientes. Aprendé cómo realizar esta opción gastronómica que comía la elite rusa hace más de 200 años y conquistá el paladar de tus amigos y familiares.

Ideal para principiantes: hacé carne de ternera al Strogonoff y sorprendé a todos

Ingredientes:

400 de solomillo de ternera.

Sal y pimienta a gusto.

150 g de cebollas picadas.

150 g de champiñones.

15 ml de aceite de oliva.

25 g de manteca pomada.

1/2 vaso de vino tinto.

8 g de harina de trigo.

300 ml de caldo de carne.

10 g de mostaza.

25 g de crema de leche.

Paso a paso:

1 Preparación de la carne

Cortá la ternera en trozos alargados y de 1 cm de grosor.

Salpimentá la carne y dejá descansar para que absorba el sabor.

En una sartén a fuego medio, volcá un chorrito de aceite de oliva y sellá los trozos de carne.

Reservar.

2 Preparación de la salsa

Picá la cebolla y cortá en tiras los champiñones.

Sofreí la cebolla en la misma sartén donde sellaste la carne y añadí los champiñones.

Añadí la manteca y aguardá cinco minutos hasta que todo se cocine.

Agregá la harina de trigo y revolvé. Esperá un minuto hasta que se cocine.

Volcá el caldo de carne. Para su preparación, podés comprar los cubitos ya hechos en el supermercado. Cocinar por cinco minutos.

Colocar la mostaza, revolver y cocinar otros cinco minutos.

Incorporar el vino tinto.

3 Cocción de la ternera en la salsa

Agregá a la sartén la ternera. Mezclá bien y cociná por dos minutos.

Volcá la crema de leche a temperatura ambiente.

Mezclá la preparación, apagar el fuego y servir.

Cómo hacer ternera al Strogonoff

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación total: 35 minutos.