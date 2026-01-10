Para qué sirve ponerle bicarbonato a las milanesas

Las milanesas son una receta común en la cocina argentina. Sin embargo, pocas personas conocen las técnicas que ayudan a que queden más suaves y jugosas, sobre todo al prepararlas en casa.

Las milanesas son un plato popular en nuestro país. Su receta se ha adaptado con el paso del tiempo a los gustos y a los ingredientes disponibles en cada cocina. No obstante, existen técnicas específicas que ayudan a darles un resultado exquisito.

Como lo mencionamos anteriormente, el bicarbonato de sodio puede hacer que su carne suave. Y es que, según el portal especializado Arm & Hammer, este ingrediente actúa como ablandador, eso quiere decir que modifica la composición de las fibras de la carne.

Dicho efecto se produce porque los componentes de este polvo blanco elevan el pH de la superficie de la carne, lo que dificulta la unión de sus proteínas. Por ello, también se recomienda utilizarlo al cocinar cortes a la parrilla, al horno o asados.

Además, el sitio especializado Serious Eats señala que aplicar la misma técnica en el pollo no solo ayuda a obtener una textura suave, sino que, al combinarse con los jugos naturales del ave, se produce dióxido de carbono y se forman pequeñas burbujas en la superficie.

Las burbujas aumentan el área de contacto y permiten desarrollar una textura más crujiente cuando la milanesa de pollo se cocina.

Sin embargo, es importante cuidar la cantidad de bicarbonato de sodio que se emplea: en exceso provoca un sabor metálico desagradable, y en bajas porciones no sirve como ablandador.

Para esta técnica se recomienda usar el equivalente al 1% del peso total de la carne. Por ejemplo, si el bistec pesa 1 kilo, se deben usar 10 g de bicarbonato de sodio

Ingredientes:

Un pizca de bicarbonato de sodio

Bistec de pollo o de res

Procedimiento:

Coloca el bistec en un recipiente.

Frota el bicarbonato de sodio sobre la carne, asegurándote de cubrir todos los lados.

Una vez aplicado el bicarbonato, deja reposar la carne en el refrigerador entre 3 y 5 horas o si te es posible toda la noche.

Antes de empanizar, lava bien la carne con agua para retirar el exceso de bicarbonato.

Empaniza tus milanesas con una mezcla de huevo, harina y panco para que queden crujientes.

Cocina y listo.

Importante: Arm & Hammer recomienda no utilizar recipientes de aluminio, cobre o hierro fundido, pues el bicarbonato de sodio puede reaccionar con estos metales.

Utilizado con moderación y siguiendo los pasos adecuados, el bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado sencillo y efectivo para cocinar milanesas.