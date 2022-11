Ingredientes Masa básica, para capeletis, 1 porción

Calabaza rallada muy fina, 4 tazas

Cebolla de verdeo picada, 2 troncos

Queso rallado, 50 gramos

Sal, pimienta, nuez moscada

Nueces, 70 gramos tostadas y picadas grueso

Semolín para espolvorear la mesada Preparación Preparar la masa y dejarla descansar. Saltear la cebolla de verdeo bien picada, en un poco de aceite de oliva. Agregar la calabaza y mezclar con dos tenedores, levantando la calabaza para que se despeguen las hojuelas y no se apelmacen. Esto las va a tiernizar y perder humedad. Pasar a un bol, condimentar a gusto, agregar el queso rallado y si fuere necesario una cucharada de semolín (depende de cuán húmedo esté el relleno) Incorporar las nueces picadas, mezclar y dejar enfriar. Estirar la masa por cualquier método, cortar discos, poner un poco de relleno en cada centro, armar empanaditas sellando los bordes y sus puntas para armar los capelletis. Hervirlos en abundante agua con sal, escurrirlos y servirlos con aceite de oliva o con una salsa de crema de leche, aceitunas negras picadas y cebollín picado.

Para esta receta de capeleti de calabaza, verdeo y nueces, hay que tener en cuenta que si la calabaza es muy acuosa y requiere atención al cocinarla. Se puede cocinar al vapor o en microondas cuidando que no concentre humedad, o al menos, no sumarle a la que contiene. Si se cuenta con un rallador de ojo muy pequeño, rallarlo para que quede super fino. Después, saltearlo rápido con la cebolla de verdeo que estará en una sartén con un poco de aceite de oliva. Para hacer esta receta no te olvide de arrancar con la masa básica al huevo.

Tips para una mejor cocción de los capeletis de calabaza