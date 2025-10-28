Como los de la abuela: los zapallitos rellenos con pan ultra rendidores

La tradición de comer zapallitos verdes rellenos está instalado en la casa de la mayoría de los argentinos. En especial durante los días de frío, esta receta es ideal porque su costo es bajo y rinde un montón.

En el siglo XX -quienes hoy son nuestras abuelas-, buscaban la manera de hacer un almuerzo o cena abundante y que llene. Entre los ingredientes varios para colocar dentro de los zapallitos, algunas de ellas descubrieron que utilizar el pan viejo -en lugar de tirarlo- era una forma de ahorrar y también de darle un uso especial a algo que se consumía en lo cotidiano.

Los zapallitos rellenos son un tipo de receta muy tradicional de la gastronomía argentina, en especial durante los días de frío (Fuente: Alicante)

Seguí el paso a paso de esta guía culinaria y aprendé con pasos sencillos cómo hacer este rico plato para encantar el paladar de toda tu familia.

Con aroma a historia: los zapallitos rellenos de pan como lo hacían las abuelas

Ingredientes:

Para el relleno

1 kilo de zapallitos verdes.

400 g de pan viejo.

500 ml de leche.

Sal y pimienta a gusto.

300 g de queso mozzarella.

Para la salsa blanca

50 g de harina 0000.

50 g de manteca.

300 ml de leche.

Paso a paso:

1 Cocción de los zapallitos

Lavá los zapallitos. Cortalos por la mitad y quitales la pulpa. Ponelos a hervir.

Una vez listos, dejalos enfriar.

2 Preparación del relleno

Cortá el pan en trozos pequeños y en un bowl con leche, dejalo durante 25 minutos hasta que absorba el líquido.

Condimentá con sal y pimienta a gusto.

Transcurrido el tiempo, rellená los zapallitos.

3 Preparación de la salsa blanca

En una olla a fuego medio, volcá la leche y la manteca pomada.

A medida que aumenta la temperatura del líquido, añadí poco a poco la harina.

Revolvé sin parar con un batidor de alambre.

Añadí una pizca de sal.

Cuando la salsa se torne espesa, retirala del fuego y colocá una porción en cada zapallito.

Esperá a que el pan absorba la salsa.

4 Gratinado

Colocá en una fuente los zapallitos. Agregales un trozo de queso mozzarella y envialos al horno a una temperatura media.

Aguardá hasta que se gratine el queso y retirá de la cocción.

Cómo hacer zapallitos rellenos

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación total: 60 minutos aproximadamente.