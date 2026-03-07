Siete formas de preparar la papa para convertirla en algo más que en una guarnición
Este tubérculo está consolidado el acompañamiento más versátil del recetario popular, ya que permite desde técnicas sencillas para lograr crocancia hasta presentaciones gourmet que realzan cualquier plato principal
La papa permanece como la reina indiscutida de las guarniciones en la mesa argentina, ya que su economía, capacidad de rendimiento y disponibilidad constante la convierten en un pilar que atraviesa generaciones y estilos culinarios. La clave de su éxito reside en su versatilidad, porque el tubérculo es capaz de equilibrar sabores intensos o aportar una textura crocante necesaria para completar un corte de carne. A continuación, se detallan siete propuestas para renovar su uso:
1. Papas fritas crocantes
La técnica consiste en espolvorear los bastones con una lluvia de polenta antes de la cocción. De esta manera, esta capa se mantiene firme y crea un contraste interesante al morder sin alterar el gusto original.
Se recomienda cortar las unidades con simetría para asegurar una cocción pareja.
2. Papas Hasselback
Originarias de Suecia, con un corte en forma de acordeón, que se facilita al colocar un tope de madera al costado del vegetal, permite intercalar láminas de ajo o queso en su interior, lo que brinda un sabor único.
La recomendación es hornearlas durante 40 minutos para lograr una textura tierna con bordes dorados.
3. Tortilla de papa y cebolla
Esta es, quizá, la preparación más emblemática con papas. Es un clásico que exige paciencia y fuego suave, lo que permite variantes según la preferencia: desde el punto babé hasta una cocción más firme.
El corte es fundamental, donde láminas finas significa una mayor cremosidad y cubos pequeños funcionan para estructurar el plato.
4. Papas al horno con pimentón
Para quienes buscan sabores internacionales, esta preparación transporta al estilo de la cocina andaluza. El secreto radica en dejar las papas en agua fría durante media hora para extraer el exceso de almidón y luego secarlas profundamente antes de hornearlas con el aliño de aceite, pimentón dulce y ahumado.
5. Papas al horno tradicionales
Mantienen su vigencia por su sencillez, donde apenas requieren, ante todo, un corte uniforme en cuñas y un precalentado riguroso del horno. El uso de papel manteca o una placa bien aceitada garantiza que la superficie se dore sin adherirse, con el objetivo de lograr el equilibrio entre un exterior crocante y un interior suave.
6. Papas al plomo rellenas
Su nombre proviene de la histórica envoltura en papel de aluminio. Este método permite una cocción lenta que concentra los sabores, donde una vez tiernas, se suelen abrir para incorporar una mezcla de queso crema, cheddar y panceta crocante, lo que resulta en un plato de gran consistencia calórica.
7. Papas bravas
Representan el corazón del tapeo español. Esta receta demanda una doble cocción: hervido previo y fritura final. Se acompañan tradicionalmente con una salsa alioli realzada con tabasco o pimentón picante. Según los especialistas, esta técnica asegura una suavidad extrema en el núcleo de cada bocado.
