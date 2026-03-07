Siete formas de preparar la papa para convertirla en algo más que en una guarnición

La papa permanece como la reina indiscutida de las guarniciones en la mesa argentina, ya que su economía, capacidad de rendimiento y disponibilidad constante la convierten en un pilar que atraviesa generaciones y estilos culinarios. La clave de su éxito reside en su versatilidad, porque el tubérculo es capaz de equilibrar sabores intensos o aportar una textura crocante necesaria para completar un corte de carne. A continuación, se detallan siete propuestas para renovar su uso:

1. Papas fritas crocantes

La técnica consiste en espolvorear los bastones con una lluvia de polenta antes de la cocción. De esta manera, esta capa se mantiene firme y crea un contraste interesante al morder sin alterar el gusto original.

Se recomienda cortar las unidades con simetría para asegurar una cocción pareja. Seguí el paso a paso de la receta.

Las papas fritas crocantes no son tan fáciles de conseguir, ya que se debe seguir la receta (Fuente: Pexels)

2. Papas Hasselback

Originarias de Suecia, con un corte en forma de acordeón, que se facilita al colocar un tope de madera al costado del vegetal, permite intercalar láminas de ajo o queso en su interior, lo que brinda un sabor único.

La recomendación es hornearlas durante 40 minutos para lograr una textura tierna con bordes dorados. Seguí el paso a paso de la receta.

Las papas Hasselback, también conocidas como acordeón, se presentan como una versión sofisticada Freepik

3. Tortilla de papa y cebolla

Esta es, quizá, la preparación más emblemática con papas. Es un clásico que exige paciencia y fuego suave, lo que permite variantes según la preferencia: desde el punto babé hasta una cocción más firme.

El corte es fundamental, donde láminas finas significa una mayor cremosidad y cubos pequeños funcionan para estructurar el plato. Seguí el paso a paso de la receta.

La tortilla de papa es uno de los platos más elegidos por los fanáticos de este tuberculo Shutterstock

4. Papas al horno con pimentón

Para quienes buscan sabores internacionales, esta preparación transporta al estilo de la cocina andaluza. El secreto radica en dejar las papas en agua fría durante media hora para extraer el exceso de almidón y luego secarlas profundamente antes de hornearlas con el aliño de aceite, pimentón dulce y ahumado. Seguí el paso a paso de la receta.

5. Papas al horno tradicionales

Mantienen su vigencia por su sencillez, donde apenas requieren, ante todo, un corte uniforme en cuñas y un precalentado riguroso del horno. El uso de papel manteca o una placa bien aceitada garantiza que la superficie se dore sin adherirse, con el objetivo de lograr el equilibrio entre un exterior crocante y un interior suave. Seguí el paso a paso de la receta.

Las papas al horno son un plato que nunca falla, sea en una preparación tradicional, con pimentón o con el condimento que sea del agrado de cada uno Shutterstock

6. Papas al plomo rellenas

Su nombre proviene de la histórica envoltura en papel de aluminio. Este método permite una cocción lenta que concentra los sabores, donde una vez tiernas, se suelen abrir para incorporar una mezcla de queso crema, cheddar y panceta crocante, lo que resulta en un plato de gran consistencia calórica. Seguí el paso a paso de la receta.

Popularizadas en un restaurante de comida rápida, las papas al plomo rellenas pueden realizarse en casa Pexels

7. Papas bravas

Representan el corazón del tapeo español. Esta receta demanda una doble cocción: hervido previo y fritura final. Se acompañan tradicionalmente con una salsa alioli realzada con tabasco o pimentón picante. Según los especialistas, esta técnica asegura una suavidad extrema en el núcleo de cada bocado. Seguí el paso a paso de la receta.

Las papas bravas son las reinas del tapeo