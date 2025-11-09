Con cuatro ingredientes: el paso a paso de la torta helada de crema de frutilla que vas a amar
Descubrí cómo hacer esta receta refrescante, ideal para los días de calor y para las reuniones familiares; su preparación solo demanda 35 minutos
LA NACION
La temporada de primavera invita a comer opciones frías y en lo posible que combinen frutas, ya que es una buena opción para sumar azúcar y nutrientes de una manera sana. Entre la amplia variedad de postres helados, está la tarta de crema de frutilla, un verdadero manjar que resulta irresistible para cualquiera que lo prepare. Enterate cómo es el paso a paso y replicala en tu casa.
Sin amasado: la tarta cremosa de frutillas para compartir en familia
Ingredientes:
- 1 plancha de pionono para la base.
- 500 g de frutillas frescas.
- 400 g de crema de leche bien fría.
- 120 de azúcar impalpable.
Opcionales:
- 1 sobre de 10 g de gelatina sin sabor.
- 100 ml de agua tibia para la gelatina.
- Frutillas y crema extra para decorar.
Paso a paso:
1
Preparación del cuerpo de la tarta
- Montá la crema chantillí. Una vez que esté firme, añadí el azúcar impalpable.
- Triturá las frutillas previamente lavadas.
- En un bol mezclá la crema y las frutillas hasta que quede todo homogéneo.
- Reservá la crema en la heladera.
- Si optás por obtener una tarta más firme, diluí la gelatina sin sabor en el agua tibia y sin montar la crema chantillí, volcá en el líquido, mezclá y luego reservá en la heladera.
2
Preparación de la tarta
- Forrá los laterales de un molde de vidrio o de metal y colocá la base del pionono. Si es necesario, cortá los costados para que entre.
- Volcá la crema de frutillas dentro.
- Emparejá la superficie y reservá nuevamente en la heladera.
Tiempo de preparación de la tarta: 35 minutos.
Tiempo de refrigeración: 3 horas.
