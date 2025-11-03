Para combatir el calor: el postre helado de crema de limón que es sencillo de hacer

La primavera invita a comer propuestas frescas y si sos de aquellos que aman la cocina, pero quieren evitar el fastidio de prender el horno, tal vez deberías considerar la receta de tarta con crema de limón. Es una opción rica, fácil y perfecta para conquistar el paladar de tus amigos o familiares en un almuerzo o cena. Descubrí cómo se hace.

La tarta de crema de limón es parecida al lemon pie, pero su relleno y textura son diferentes (Fuente: Pixabay)

Tarta de limón sin horno: el postre que mejor le sienta a la primavera

Ingredientes:

200 g de galletitas tipo María de sabor vainilla.

400 g de crema de leche.

1 lata de leche condensada.

Jugo de 4 limones frescos.

Ralladura de un limón.

80 ml de leche para remojar las galletitas.

Paso a paso:

1 Montado de la crema

En un recipiente ancho colocá cubitos de hielo y encima un bol con la crema de leche. Batí hasta que se espese sin llegar al punto de chantillí.

Incorporá la leche condensada, la ralladura de limón y el jugo. Batí con suavidad, preferentemente con una espátula.

Luego batí con la batidora hasta que se forme una consistencia más espesa. Dejá descansar en la heladera.

2 Preparación de la base de la tarta

Forrá un molde para tarta de 22 cm de diámetro.

A la par, en un bol rompé las galletitas hasta convertirlas casi en polvo. Volcá la leche poco a poco y armá una masa húmeda que se pueda manejar con las manos.

3 Resultado: tarta de crema de limón

Colocá esa masa en la base de la tartera y encima agregá la crema de limón.

Cuando esté la tarta hecha y pareja, enviá la preparación a frezar por 4 horas.

Servir.

Postre de limón para combatir el frío

Tiempo de preparación de la tarta: 20 minutos.

Tiempo de espera para consumir el postre: 4 horas y 20 minutos.

Tips adicionales:

Podés preparar merengue italiano para decorar la superficie de la tarta y aportarle un toque más sofisticado.