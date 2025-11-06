LA NACION

Postre fit: la mousse de chocolate que es furor en las redes y solo tiene dos ingredientes

Nada más sencillo que preparar esta opción saludable y exprés que te va a encantar por su sabor y textura única; descubrí cómo hacerlo en menos de 35 minutos

El mousse de chocolate listo en 10 minutos que te va a encantar
El mousse de chocolate listo en 10 minutos que te va a encantar(Fuente: Pexels)

En las redes sociales existen recetas que son furor y que no pasan desapercibidas para nadie, una de ellas es la mousse de chocolate, con un procedimiento diferente al tradicional y sin azúcar agregada. Solo contiene dos ingredientes y podés hacerlo en menos de 10 minutos. Enterate cómo y replicalo en tu casa.

La mousse de chocolate con yogur es una versión saludable y rica en probióticos para el sistema digestivo
La mousse de chocolate con yogur es una versión saludable y rica en probióticos para el sistema digestivo(Fuente: Pexels)

Mousse de chocolate primaveral, una tentación que te va a encantar

Ingredientes:

  • 300 g de yogur natural.
  • 100 g de chocolate derretido.
  • 1 cucharada de miel (opcional si se desea endulzar).

Paso a paso:

1

Preparación de la mousse

  • Derretí el chocolate 70% cacao a baño María.
  • Cuando quede líquido, retirá del fuego.
  • En un bol colocá el yogur, la miel (opcional) y volcá el chocolate.
  • Mezclá enérgicamente hasta homogeneizar todo.
2

Refrigerado

  • Ubicá la mousse en un molde grande de vidrio o en compoteras.
  • Envía la preparación a la heladera para que solidifique.
  • Servir.
Receta mousse de chocolate y yogur
Receta mousse de chocolate y yogur

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de refrigeración: 25 minutos aproximadamente.

