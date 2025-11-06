Postre fit: la mousse de chocolate que es furor en las redes y solo tiene dos ingredientes
Nada más sencillo que preparar esta opción saludable y exprés que te va a encantar por su sabor y textura única; descubrí cómo hacerlo en menos de 35 minutos
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
En las redes sociales existen recetas que son furor y que no pasan desapercibidas para nadie, una de ellas es la mousse de chocolate, con un procedimiento diferente al tradicional y sin azúcar agregada. Solo contiene dos ingredientes y podés hacerlo en menos de 10 minutos. Enterate cómo y replicalo en tu casa.
Mousse de chocolate primaveral, una tentación que te va a encantar
Ingredientes:
- 300 g de yogur natural.
- 100 g de chocolate derretido.
- 1 cucharada de miel (opcional si se desea endulzar).
Paso a paso:
1
Preparación de la mousse
- Derretí el chocolate 70% cacao a baño María.
- Cuando quede líquido, retirá del fuego.
- En un bol colocá el yogur, la miel (opcional) y volcá el chocolate.
- Mezclá enérgicamente hasta homogeneizar todo.
2
Refrigerado
- Ubicá la mousse en un molde grande de vidrio o en compoteras.
- Envía la preparación a la heladera para que solidifique.
- Servir.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de refrigeración: 25 minutos aproximadamente.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Más notas de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Postre exprés de banana: cremoso, refrescante y en solo 20 minutos
- 2
El secreto para hacer fatay casero con sabor tradicional y sin complicaciones
- 3
Receta para el día nublado en Buenos Aires: cómo hacer tortas fritas en pocos minutos
- 4
Para un día nublado: la nueva versión de grisines caseros sin amasar y listos en 15 minutos