Postre fit: la mousse de chocolate que es furor en las redes y solo tiene dos ingredientes

En las redes sociales existen recetas que son furor y que no pasan desapercibidas para nadie, una de ellas es la mousse de chocolate, con un procedimiento diferente al tradicional y sin azúcar agregada. Solo contiene dos ingredientes y podés hacerlo en menos de 10 minutos. Enterate cómo y replicalo en tu casa.

La mousse de chocolate con yogur es una versión saludable y rica en probióticos para el sistema digestivo (Fuente: Pexels)

Mousse de chocolate primaveral, una tentación que te va a encantar

Ingredientes:

300 g de yogur natural.

100 g de chocolate derretido.

1 cucharada de miel (opcional si se desea endulzar).

Paso a paso:

1 Preparación de la mousse

Derretí el chocolate 70% cacao a baño María.

Cuando quede líquido, retirá del fuego.

En un bol colocá el yogur, la miel (opcional) y volcá el chocolate.

Mezclá enérgicamente hasta homogeneizar todo.

2 Refrigerado

Ubicá la mousse en un molde grande de vidrio o en compoteras.

Envía la preparación a la heladera para que solidifique.

Servir.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de refrigeración: 25 minutos aproximadamente.