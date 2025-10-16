LA NACION

Solo para golosos: la receta tradicional del flan de dulce de leche sin horno

Conocé cómo es la receta popular que nunca falla y que es apta para principiantes en el mundo de la gastronomía

Cómo hacer un flan casero de dulce de leche sin horno
Dentro del mundo de los postres, el flan tiene gran preponderancia. Existen diferentes maneras de hacer su receta y muchas de ellas corresponden a las que dejaron nuestras abuelas. A continuación, descubrí una manera sencilla, rápida y con pocos ingredientes, que es ideal para aquellas personas que no disponen de tiempo en la rutina diaria para cocinar algo tan sofisticado.

El flan de dulce de leche combina la tradición de este postre popular con un toque argentino único
Flan de dulce de leche: una delicia popular con toque argentino

Ingredientes:

  • 100 g de azúcar.
  • Azúcar extra para los moldes c/n.
  • 4 huevos.
  • 300 g de dulce de leche clásico.
  • 1/2 litro de leche.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Paso a paso:

  • Preparar el caramelo con el azúcar extra. Que esté más oscuro que claro, eso garantiza un sabor intenso. Volcar en la base de cada recipiente (puede ser un molde mediano, como una budinera) y dejar enfriar.
  • Mientras, batir con un batidor de alambre los huevos, los 100 g de azúcar, el dulce de leche y la esencia de vainilla.
  • Incorporar la leche y continuar con el batido. Si se armó demasiada espuma en la superficie, retirala con una cuchara de madera.
  • Volcar la preparación sobre los moldes acaramelados y cocinar a baño María a fuego medio durante 45 minutos.
  • Transcurrido el tiempo, desmoldar y dejar enfriar.
Receta sencilla de flan casero de dulce de leche
Tiempo de cocción: 45 minutos.

Tiempo total de preparación: 1 hora.

Tips adicionales:

  • Esta receta se explica en base a la utilización de cuatro moldes pequeños individuales, pero podés utilizar una budinera y cocinar el flan en el horno; siempre y cuando lo cubras con papel aluminio para que no pierda la humedad.
