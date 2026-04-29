Sin vueltas: el desayuno hiperproteico con avena tostada para empezar el día con energías al 100%

El desayuno es una parte importante de nuestro día. Consumir los alimentos adecuados puede proveernos de nutrientes requeridos y de energía para afrontar la jornada. Lejos de las harinas u opciones con exceso en hidratos de carbono y grasas saturadas, la avena tostada con fruta se volvió una variante rica en vitaminas y minerales que puede ser tu solución. ¡Manos a la obra!

La avena tostata es una opción rica en proteínas y vitaminas para empezar el día (Fuente: Pexels)

Desayuno proteico

Ingredientes:

2 tazas de avena instantánea.

2 cucharadas de cacao amargo en polvo y sin azúcar.

1/2 taza de miel.

2 huevos grandes.

2 tazas de leche.

1 cucharada de esencia de vainilla.

1 cucharada de polvo de hornear.

1 taza de frutos rojos.

Paso a paso:

1 Precalentar el horno

Encender el horno a una temperatura de 180 °C.

2 Preparación de la masa

Aceitá o enmantecá una bandeja para horno.

En un bol mezclá la avena, el coco y la miel.

En un recipiente extra, uní el huevo, la leche y la esencia de vainilla.

Poco a poco incorporá los líquidos en los secos.

Una vez que tengas la masa homogénea, esparcila en la bandeja y luego añadí los frutos secos.

3 Cocción

Enviala a hornear durante 30 minutos, pero recordá, no debe quemarse, solo tostarse.

Antes de servir, dejá entibiar y contá la masa en círculos o cuadrados.

Avena tostada en pocos minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.