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Sin vueltas: el desayuno hiperproteico con avena tostada para empezar el día con energías al 100%

Incorporá al inicio de tu jornada un alimento nutritivo que contribuya con las vitaminas y minerales necesarios para afrontar el día

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Descubrí cómo hacer la avena tostada con frutos rojos en pocos minutos
Descubrí cómo hacer la avena tostada con frutos rojos en pocos minutos(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El desayuno es una parte importante de nuestro día. Consumir los alimentos adecuados puede proveernos de nutrientes requeridos y de energía para afrontar la jornada. Lejos de las harinas u opciones con exceso en hidratos de carbono y grasas saturadas, la avena tostada con fruta se volvió una variante rica en vitaminas y minerales que puede ser tu solución. ¡Manos a la obra!

La avena tostata es una opción rica en proteínas y vitaminas para empezar el día
La avena tostata es una opción rica en proteínas y vitaminas para empezar el día(Fuente: Pexels)

Desayuno proteico

Ingredientes:

  • 2 tazas de avena instantánea.
  • 2 cucharadas de cacao amargo en polvo y sin azúcar.
  • 1/2 taza de miel.
  • 2 huevos grandes.
  • 2 tazas de leche.
  • 1 cucharada de esencia de vainilla.
  • 1 cucharada de polvo de hornear.
  • 1 taza de frutos rojos.

Paso a paso:

1

Precalentar el horno

  • Encender el horno a una temperatura de 180 °C.
2

Preparación de la masa

  • Aceitá o enmantecá una bandeja para horno.
  • En un bol mezclá la avena, el coco y la miel.
  • En un recipiente extra, uní el huevo, la leche y la esencia de vainilla.
  • Poco a poco incorporá los líquidos en los secos.
  • Una vez que tengas la masa homogénea, esparcila en la bandeja y luego añadí los frutos secos.
3

Cocción

  • Enviala a hornear durante 30 minutos, pero recordá, no debe quemarse, solo tostarse.
  • Antes de servir, dejá entibiar y contá la masa en círculos o cuadrados.
Avena tostada en pocos minutos
Avena tostada en pocos minutos

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

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