Sin vueltas: el desayuno hiperproteico con avena tostada para empezar el día con energías al 100%
Incorporá al inicio de tu jornada un alimento nutritivo que contribuya con las vitaminas y minerales necesarios para afrontar el día
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LA NACION
El desayuno es una parte importante de nuestro día. Consumir los alimentos adecuados puede proveernos de nutrientes requeridos y de energía para afrontar la jornada. Lejos de las harinas u opciones con exceso en hidratos de carbono y grasas saturadas, la avena tostada con fruta se volvió una variante rica en vitaminas y minerales que puede ser tu solución. ¡Manos a la obra!
Desayuno proteico
Ingredientes:
- 2 tazas de avena instantánea.
- 2 cucharadas de cacao amargo en polvo y sin azúcar.
- 1/2 taza de miel.
- 2 huevos grandes.
- 2 tazas de leche.
- 1 cucharada de esencia de vainilla.
- 1 cucharada de polvo de hornear.
- 1 taza de frutos rojos.
Paso a paso:
1
Precalentar el horno
- Encender el horno a una temperatura de 180 °C.
2
Preparación de la masa
- Aceitá o enmantecá una bandeja para horno.
- En un bol mezclá la avena, el coco y la miel.
- En un recipiente extra, uní el huevo, la leche y la esencia de vainilla.
- Poco a poco incorporá los líquidos en los secos.
- Una vez que tengas la masa homogénea, esparcila en la bandeja y luego añadí los frutos secos.
3
Cocción
- Enviala a hornear durante 30 minutos, pero recordá, no debe quemarse, solo tostarse.
- Antes de servir, dejá entibiar y contá la masa en círculos o cuadrados.
Tiempo de cocción: 30 minutos.
Tiempo de elaboración total: 40 minutos.
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