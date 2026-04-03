Cómo hacer 50 galletitas caseras con un solo huevo y en tiempo récord

Para resolver un desayuno o merienda en pocos minutos, las galletitas son el recurso infalible. Son prácticas, acompañan bien cualquier infusión y se mantienen frescas por varios días. Si buscás una alternativa económica, existe una técnica para preparar más de 50 unidades con solo dos ingredientes base.

Cómo hacer las galletitas de limón sin manteca (Fuente: Imagen creada con Grok IA)

Se trata de una versión casera de limón, valorada por su sabor cítrico y su rendimiento. La clave de esta receta es que requiere solo un huevo y el tiempo total de preparación no supera los 30 minutos.

Es una preparación versátil que te permite jugar con los sabores: el limón puede cambiarse por naranja, cacao o vainilla, e incluso se pueden añadir semillas, canela o maní. Esta facilidad para personalizar la receta las vuelve una opción práctica y rendidora para acompañar cualquier infusión en casa.

Guía: más de 50 galletitas en 30 minutos

Con solo seis ingredientes y ocho pasos sencillos, podés resolver los desayunos y las meriendas de toda la semana sin necesidad de ser un experto en pastelería.

Ingredientes

Ralladura y jugo: 1 limón o naranja.

1 limón o naranja. Huevo: 1 unidad.

1 unidad. Azúcar: 120 gramos.

120 gramos. Aceite: 100 mililitros.

100 mililitros. Harina leudante: 400 gramos.

400 gramos. Esencia de vainilla: 1 cucharadita.

Una receta fácil para hacer en familia (Fuente: Pexels)

Preparación paso a paso

Mezclar la base: en un bowl, integrar el azúcar con la ralladura y el jugo de la fruta elegida.

en un bowl, integrar el azúcar con la ralladura y el jugo de la fruta elegida. Líquidos: incorporar el huevo, el aceite y la esencia de vainilla; batir hasta unificar.

incorporar el huevo, el aceite y la esencia de vainilla; batir hasta unificar. Secos: sumar la harina leudante de forma gradual mientras se integra la masa.

sumar la harina leudante de forma gradual mientras se integra la masa. Unión: trabajar primero con espátula y luego con las manos hasta obtener una masa homogénea.

trabajar primero con espátula y luego con las manos hasta obtener una masa homogénea. Descanso: formar un bollo y dejarlo reposar en la mesada entre 5 y 10 minutos.

formar un bollo y dejarlo reposar en la mesada entre 5 y 10 minutos. Estirado: extender la masa hasta alcanzar medio centímetro de espesor aproximadamente.

extender la masa hasta alcanzar medio centímetro de espesor aproximadamente. Corte: formar las unidades con un molde y ubicarlas en una placa con espacio entre sí.

formar las unidades con un molde y ubicarlas en una placa con espacio entre sí. Cocción: llevar a horno precalentado a 180°C por unos 15 minutos (vigilar que no se doren de más).

La receta ideal para acompaña el mate (Foto ilustrativa: PEXELS)

Al finalizar, tendrás una tanda de más de 50 galletitas listas para consumir o almacenar, ideales también para disfrutar, por qué no, durante este fin de semana largo y en compañía de un buen mate.