Cuáles son los beneficios para la salud de la calabaza, el superalimento de otoño, según expertos de EE.UU.
Se puede preparar en pastel o en guisos más elaborados, ya que es un vegetal versátil y fuente de nutrientes
En Estados Unidos, las calabazas es una de las verduras más representativas en la temporada de otoño y están presentes en los adornos de Halloween, la clásica Pumpkin Pie de Thanksgiving y las recetas de la temporada navideña. Además, expertos han revelado que su consumo puede tener múltiples beneficios para la salud.
Cuáles son los beneficios de la calabaza durante el otoño, según los expertos
La dietista y especialista Denee Bex declaró que la calabaza es una fuente versátil de nutrición con una larga historia, que ha sido cultivada desde mucho antes de la colonización por comunidades indígenas, según The New York Times.
Dentro de sus nutrientes más destacados, están las vitaminas, los minerales y la fibra, con un aporte calórico relativamente bajo.
La profesora de nutrición humana de la Universidad Estatal de Ohio, Rachel Kopec, explicó que, por ejemplo, una taza de calabaza en conserva aporta:
- Más del 200% de vitamina A que se requiere diariamente, importante durante el embarazo y también vital para el sistema inmune, la piel y la vista.
- 36% de vitamina K.
- 25% de fibra, que ayuda a sentir saciedad y también es buena para regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, así como para la microbiota intestinal.
- 22% de vitamina E, que protege la piel y sirve como antioxidante.
- Vitamina B6.
- Vitamina C, que es un antioxidante que protege la piel.
- Magnesio.
- Riboflavina.
- Hierro .
- Potasio, que ayuda a reducir la tensión arteria, disminuye los riesgos de cálculos renales o infartos y mejora la salud del sistema óseo.
Además, la experta también destacó la versatilidad de este alimento, y que tanto las conservas enlatadas como los purés caseros aportan nutrientes, siempre y cuando se elijan las opciones sin azúcar y sodio añadido.
Recetas navideñas con calabaza
La calabaza puede ser un complemento en las cenas de diversas festividades, de acuerdo con Vitamix, existen al menos cinco platillos que pueden prepararse durante la temporada navideña:
- Crema de calabaza para untar
Una mezcla con nuez que se prepara con puré de calabaza y un poco de especias para servir sobre rebanadas de pan en el desayuno.
- Sopa de calabaza
El puré de calabaza mezclado con condimentos como pimienta, cebolla y ajo, para darle un toque salado que se sirve caliente.
- Pastel de calabaza
Un clásico de las celebraciones que puede elaborarse en una versión baja en grasa, con el relleno hecho de puré de esta verdura.
- Batido de calabaza
Un postre que lleva como ingredientes principales la calabaza, yogur de vainilla y especias como canela en polvo con un sabor dulce, como los pasteles.
- Muffin’s de calabaza
La receta clásica de los panques, pero con el toque de otoño que agrega el sabor a calabaza, que además le brinda humedad a los panecillos.
Cuáles son los beneficios de las semillas de calabaza
Los nutrientes que aporta la calabaza pueden ser aprovechados al máximo con el consumo de sus semillas, que también son una fuente rica de vitaminas y minerales, según Cleveland Clinic.
Además, las también llamadas pipas o pepitas, son una fuente de proteína vegetal rica en antioxidantes que al incluirse frecuentemente en la dieta aportan a la prevención de diversas enfermedades.
Algunos de los beneficios a la salud que se han observado con el consumo de semillas de calabaza son:
- Mejora el funcionamiento del intestino
- Reduce problemas al orinar, como la vejiga hiperactiva
- Mejora la salud de la próstata
- Ayuda en el control de la diabetes
- Se relaciona con el control de los niveles de presión arterial y del azúcar en sangre
- Reduce padecimientos cardíacos
Los especialistas apuntan a que su consumo debe ser acompañado de una dieta saludable y balanceada para poder observar sus beneficios.
