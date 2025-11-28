Cuáles son los beneficios para la salud de la calabaza, el superalimento de otoño, según expertos de EE.UU.

En Estados Unidos, las calabazas es una de las verduras más representativas en la temporada de otoño y están presentes en los adornos de Halloween, la clásica Pumpkin Pie de Thanksgiving y las recetas de la temporada navideña. Además, expertos han revelado que su consumo puede tener múltiples beneficios para la salud.

Cuáles son los beneficios de la calabaza durante el otoño, según los expertos

La dietista y especialista Denee Bex declaró que la calabaza es una fuente versátil de nutrición con una larga historia, que ha sido cultivada desde mucho antes de la colonización por comunidades indígenas, según The New York Times.

Además de emplearse en adornos de Halloween y en recetas festivas, la calabaza tiene beneficios a la salud por sus componentes nutricionales (Archivo) Canva

Dentro de sus nutrientes más destacados, están las vitaminas, los minerales y la fibra, con un aporte calórico relativamente bajo.

La profesora de nutrición humana de la Universidad Estatal de Ohio, Rachel Kopec, explicó que, por ejemplo, una taza de calabaza en conserva aporta:

Más del 200% de vitamina A que se requiere diariamente, importante durante el embarazo y también vital para el sistema inmune, la piel y la vista.

que se requiere diariamente, importante durante el embarazo y también vital para el sistema inmune, la piel y la vista. 36% de vitamina K.

25% de fibra , que ayuda a sentir saciedad y también es buena para regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, así como para la microbiota intestinal.

, que ayuda a sentir saciedad y también es buena para regular los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, así como para la microbiota intestinal. 22% de vitamina E , que protege la piel y sirve como antioxidante.

, que protege la piel y sirve como antioxidante. Vitamina B6 .

. Vitamina C , que es un antioxidante que protege la piel.

, que es un antioxidante que protege la piel. Magnesio.

Riboflavina.

Hierro .

Potasio, que ayuda a reducir la tensión arteria, disminuye los riesgos de cálculos renales o infartos y mejora la salud del sistema óseo.

Además, la experta también destacó la versatilidad de este alimento, y que tanto las conservas enlatadas como los purés caseros aportan nutrientes, siempre y cuando se elijan las opciones sin azúcar y sodio añadido.

Recetas navideñas con calabaza

La calabaza puede ser un complemento en las cenas de diversas festividades, de acuerdo con Vitamix, existen al menos cinco platillos que pueden prepararse durante la temporada navideña:

Crema de calabaza para untar

Una mezcla con nuez que se prepara con puré de calabaza y un poco de especias para servir sobre rebanadas de pan en el desayuno.

Sopa de calabaza

El puré de calabaza mezclado con condimentos como pimienta, cebolla y ajo, para darle un toque salado que se sirve caliente.

El puré de calabaza puede ser el ingrediente principal de platillos dulces o salados (Pexels/Karola G)

Pastel de calabaza

Un clásico de las celebraciones que puede elaborarse en una versión baja en grasa, con el relleno hecho de puré de esta verdura.

Batido de calabaza

Un postre que lleva como ingredientes principales la calabaza, yogur de vainilla y especias como canela en polvo con un sabor dulce, como los pasteles.

Muffin’s de calabaza

La receta clásica de los panques, pero con el toque de otoño que agrega el sabor a calabaza, que además le brinda humedad a los panecillos.

Cuáles son los beneficios de las semillas de calabaza

Los nutrientes que aporta la calabaza pueden ser aprovechados al máximo con el consumo de sus semillas, que también son una fuente rica de vitaminas y minerales, según Cleveland Clinic.

Las semillas de calabaza o pepitas también tienen aportes nutricionales importantes y beneficios para la salud (Pexels/Vie Studio)

Además, las también llamadas pipas o pepitas, son una fuente de proteína vegetal rica en antioxidantes que al incluirse frecuentemente en la dieta aportan a la prevención de diversas enfermedades.

Algunos de los beneficios a la salud que se han observado con el consumo de semillas de calabaza son:

Mejora el funcionamiento del intestino

Reduce problemas al orinar, como la vejiga hiperactiva

Mejora la salud de la próstata

Ayuda en el control de la diabetes

Se relaciona con el control de los niveles de presión arterial y del azúcar en sangre

Reduce padecimientos cardíacos

Los especialistas apuntan a que su consumo debe ser acompañado de una dieta saludable y balanceada para poder observar sus beneficios.