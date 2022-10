Receta de Caesar Salad con tofu crocante

Ingredientes Para el aderezo Leche vegetal, 150 g

Ajo en polvo, 7 g

Pepinillos, 40 g

Levadura nutricional, 15 g

Alcaparras, 6 g

Algas nori, ½ unidad

Xantana, ¼ cucharadita

Aceite de girasol, 100 g

Jugo de limón, 12 g

Sal, cantidad necesaria Para el tofu crocante Tofu, 400 g

Salsa de soja, 50 cc

Harina de garbanzos, 100 g

Aceite de girasol para freír, cantidad necesaria

Pimentón ahumado, 1 cucharada

Pimienta negra, cantidad deseada Mix de lechugas, cantidad necesaria

Croutons, 200 g Preparación Comenzar preparando el aderezo. Licuar todos los ingredientes menos el aceite. Una vez que está bien integrado, agregar el aceite en forma de hilo. Refrigerar. Preparar el tofu crocante. Del tofu crocante: Cortar el tofu en cubos, marinar con especias y salsa de soja por al menos 12 horas. Pasado este tiempo, retirar el excedente de líquido. Rebozar con harina de garbanzos y freír. Sacar del fuego y reservar. Armar la ensalada. Mezclar las lechugas con los croutons y agregar el aderezo. Terminar con el tofu crocante y un poco más de aderezo.

Es una versión fácil de la receta de la tradicional Caesar Salad realizada por Sofía Bruno, chef y creadora de Planta en Bocha Polo. Esta Caesar Salad con tofu crocante combina un mix de verdes, un aderezo de leche vegetal, pepinillos, alcaparras, algas nori y limón; coronada con trozos de tofu crocante frito marinado en especias y rebozado en harina de garbanzos. Todo parece indicar que la famosa ensalada de lechugas, pollo y vinagreta con anchoas es un invento romano. Pero no, no es un tributo al famoso emperador Julio César originado en antiguas épocas del Imperio Romanao. Asi que esa famosa frase en latín Quae Sunt Caesaris no aplica a esta famosa ensalada. Resulta que el delicado menjunje se inventó... en México. ¿Lo sabías? El italiano César Cardini, cocinero y dueño de su propio restarurante, el Caesar’s Bar & Grill, en Tijuana, estaba celebrando el del 4 de julio de 1924 y veía cómo en su cocina se empezaban a acabar los ingredientes. Así decidió mezclar varios alimentos al azar para crear algo rico y novedoso: el resultado fue la célebre ensalada que vos podés recrear con diferentes versiones como la de esta súper vegetariana ensalada Caesar con tofu crocante.

Tip para lograr una ensalada Caesar con tofu crocante bien sabrosa

La cantidad de aderezo que se agregue a la ensalada Caesar con tofu crocante debe ser abundante, pero no excesiva para que los sabores estén presentes en la medida justa.

