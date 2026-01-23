Furor por el supplì, el alimento italiano que se puede cocinar con las sobras del almuerzo o cena

El supplì es un alimento popular de Roma, Italia, que cada vez es más consumido entre los habitantes de Argentina por la facilidad para realizarlos con las sobras de un almuerzo o cena, aunque también están aquellos que los hacen desde cero. En este caso, el arroz aparece como un ingrediente fundamental para poder cocinar la delicia europea que comenzó como una comida callejera.

Con respecto a qué son, el reconocido sitio La Cucina Italiana se encargó de dar a conocer este alimento al mundo: “Los supplì, la fritura por excelencia de Roma, son tan famosos dentro de la capital italiana como desconocidos fuera. Excelentes como aperitivo o simplemente por sí solos, los supplì no han recibido el reconocimiento que merecen fuera de Roma”. Por otro lado, si bien la comida es popular en esta región, su nombre proviene de la palabra francesa “surprendre” y del siglo XVIII, cuando ocurrió la ocupación napoleónica y los soldados se referían a esta especialidad de esa manera por la “sorpresa” del primer bocado.

El supplì es muy popular en las calles de Roma por su precio accesible La Cucina Italiana

La primera aparición de esta comida en un testimonio escrito se remonta a 1874, cuando apareció en el menú de la Trattoria della Lepre en Via dei Condotti. Además, en una entrevista de 1927, el escritor irlandés James Joyce recordó su estancia en Roma en 1905 e hizo mención al “supplittaro”, es decir un vendedor ambulante de supplì.

Ingredientes del supplì

El portal especializado Great Italian Chefs se encargó de dar a conocer cuáles son los ingredientes más comunes para poder cumplir con la receta al pie de la letra:

Una cebolla pequeña, cortada en cubitos.

pequeña, cortada en cubitos. Un diente de ajo , cortado en rodajas.

, cortado en rodajas. 150 g de carne picada de res .

. Dos ramitas de tomillo .

. 100 ml de vino tinto .

. 400 g de passata (puré de tomate italiano).

(puré de tomate italiano). 200 g de arroz para risotto .

. 200 ml de caldo de res .

. 15 o 30 g de manteca .

. 10 g de parmesano rallado .

. 125 g de mozzarella de búfala .

. Un huevo .

. 50 g de harina .

. 100 g de pan rallado .

. Aceite de oliva.

Algo así debería lucir la mesada con los ingredientes para el supplì IA

Receta del supplì

Para empezar, saltear la cebolla y el ajo en un chorrito de aceite de oliva hasta que estén blandos. Añadir la carne picada y las hojas de tomillo y cocinar hasta que la carne picada esté bien dorada .

en un chorrito de aceite de oliva hasta que estén blandos. Añadir la carne picada y las hojas de tomillo y cocinar hasta que la carne picada esté . Añadir el vino tinto y reducir a la mitad. A continuación, añadir la passata y deja cocer a fuego lento durante 20 minutos .

. Añadir el arroz para risotto y cocina hasta que haya absorbido la mayor parte de la passata . Pasado este tiempo, añadir un par de chorros de caldo de res y esperar de nuevo a que el arroz absorba el líquido . Repetir el proceso hasta que el arroz esté casi listo, pero un poco crudo . Retirar del fuego.

. Pasado este tiempo, añadir un par de chorros de caldo de res y esperar de nuevo a que el arroz . Repetir el proceso hasta que el arroz esté casi listo, . Retirar del fuego. Incorporar la manteca y el parmesano rallado, luego extenderlo sobre una bandeja forrada con film transparente para que el arroz se enfríe rápidamente . Refrigerar durante la noche o hasta que esté completamente frío y fijo .

. Refrigerar durante la noche o hasta que esté completamente . Separar la mozzarella en 12 tiras iguales y, con un cuchillo, cortar el arroz en otras 12 porciones iguales .

y, con un cuchillo, cortar el arroz en otras . Tomar una porción de arroz, extenderla en la mano y colocar la mozzarella en el centro . Enrollar el arroz hasta formar un cilindro uniforme . Colocarlo en un plato limpio y repetir el proceso para formar el resto del relleno.

. Enrollar el arroz hasta formar un . Colocarlo en un plato limpio y repetir el proceso para formar el resto del relleno. Precalentar una freidora o sartén profunda con aceite a 180 °C .

. Preparar un bol con huevo batido, un plato de harina y una bandeja con pan rallado. Uno a uno, rebozar los supplì en la harina , luego en el huevo y, por último, en el pan rallado .

, luego en el y, por último, en el . Freír los supplì en tandas hasta que estén dorados y escurrirlos sobre papel de cocina. Servir calientes para asegurar un centro de queso bien cremoso.