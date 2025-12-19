Para inexpertos: la receta navideña de la abuela para hacer el tradicional turrón blanco español

Si hay algo que identifica a la Navidad en España es el turrón blanco de Alicante. Un postre con almendras y base de clara de huevo que se volvió una tradición en la mesa dulce del país ibérico y que, con el paso de las décadas y la llegada de millones de inmigrantes procedentes de allí a la Argentina, es que se instaló como una opción infaltable.

Además de tantísimas cosas que nos unen a España, el turrón es una de las más ricas y preciadas. Quienes tengan o hayan tenido en su familia abuelos alicantinos puede que sepan cómo hacer esta receta típica en casa, pero si no es así, prestá atención al siguiente paso a paso y animate a hacerlo. No es necesario que seas un experto en gastronomía.

El turrón de Alicante es tradicional en España y se consume durante las Fiestas, seguí el paso a paso para replicarlo en casa sin cometer errores (Fuente: Pexels)

Guía definitiva e histórica para hacer el turrón blanco de Alicante

Ingredientes:

200 g de miel.

200 g de azúcar.

1 clara de huevo.

350 g de almendras.

Paso a paso:

1 Tratar las almendras

Colocá en una bandeja para horno las almendras y llevalas a cocción a una temperatura de 180 °C.

Cuando se tornen doradas, apagá el horno y esperá a que se enfríen.

2 Elaboración del turrón

Colocá en un bol las claras y batilas a punto nieve.

Mientras, en una sartén cociná la miel y el azúcar hasta que rompa la barrera de los 240 °C. Se sugiere el uso de un termómetro, si no tenés uno, antes de sacar del fuego el almíbar, volcá una gotita en agua bien fría. Si se forma una bolita sólida es que está listo.

Al retirarla del fuego, volcá el almíbar en el merengue para que las claras cuajen. Es importante que nunca dejes de batir.

Cortá las almendras en trozos pequeños y ubicalas en un molde rectangular forrado con papel manteca.

Volcá el merengue hasta cubrir todas las almendras y dejá reposar a temperatura ambiente por unos 20 minutos.

3 Conservación

Enviá el turrón a la heladera cubierto con un papel film.

Para conservarlo, guardalo envuelto en papel de cartón o manteca.

Retirar después de una hora y desmoldar.

Receta de turrón tradicional español

Tiempo de cocción: 10 minutos.

Tiempo de elaboración total: 1 hora y 40 minutos.