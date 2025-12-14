Cómo hacer chajá, el postre que divide a argentinos y uruguayos
La receta de este dulce nació en la frontera con nuestro país, de ahí su controversia; aprendé a hacerlo en simples pasos y sin cometer errores
El chajá es uno de los postres emblema de la región sudamericana. Esponjoso, cubierto de merengue y con un relleno que incluye duraznos, es una delicia irresistible que cualquier persona puede replicar, incluso sin tener conocimiento en gastronomía. A continuación enterate de cómo hacer esta receta uruguaya de más de 90 años de historia.
El nombre del postre se inspiró en el plumaje del ave chajá y nació en 1927 en la ciudad de Paysandú, a escasos kilómetros de distancia de Colón, Entre Ríos. De allí que históricamente surgieron versiones encontradas de su origen, pero que la verdadera receta se le atribuyó a Orlando Castellano, propietario de la confitería “Las Familias”.
Este bizcochuelo referencial de la zona rural uruguaya se volvió popular en las provincias litorales argentinas y en otros países, como el sur de Brasil y Chile.
Cómo hacer chajá, la torta ideal para el mate y los días de lluvia
Ingredientes:
- 3 planchas de bizcochuelo de vainilla redondas.
- 1 disco de merengue seco del diámetro del bizcochuelo.
- 300 g de merengues secos.
- 150 g de crema de leche.
- 200 g de azúcar impalpable.
- 300 g de duraznos en lata cortados en rodajas.
- 300 g de dulce de leche repostero.
Paso a paso:
Preparación de los ingredientes
- Batí la crema de leche a punto chantillí en un bol sobre otro con cubos de hielo. Esto agilizará su montaje y evitará que se corte.
- Mojá los discos de bizcochuelo con el almíbar de los duraznos en lata.
- Untá la base del bizcochuelo con dulce de leche y cubrilo con un segundo disco de bizcochuelo.
- Colocá la crema chantillí, esparcila y luego añadí los duraznos cortados en rodajas.
- Tapá con la tercera capa de bizcochuelo.
Armado del chajá
- Volcá el almíbar sobrante en la superficie de la torta. Para que absorba mejor, pinchá el disco con un tenedor.
- Untá la superficie dulce de leche y colocá el disco de merengue encima.
- Con la crema chantillí sobrante untá los laterales de la torta y adherí los merengues secos triturados.
- Decorá con crema y duraznos.
- Enfriar antes de servir.
Tiempo de preparación total: 20 minutos.
Tiempo de refrigeración: 1 hora.
