Cómo hacer chajá, el postre que divide a argentinos y uruguayos

El chajá es uno de los postres emblema de la región sudamericana. Esponjoso, cubierto de merengue y con un relleno que incluye duraznos, es una delicia irresistible que cualquier persona puede replicar, incluso sin tener conocimiento en gastronomía. A continuación enterate de cómo hacer esta receta uruguaya de más de 90 años de historia.

El nombre del postre se inspiró en el plumaje del ave chajá y nació en 1927 en la ciudad de Paysandú, a escasos kilómetros de distancia de Colón, Entre Ríos. De allí que históricamente surgieron versiones encontradas de su origen, pero que la verdadera receta se le atribuyó a Orlando Castellano, propietario de la confitería “Las Familias”.

El chajá nació como un postre uruguayo en 1927 y rápidamente conquistó el paladar de los argentinos Shutterstock

Este bizcochuelo referencial de la zona rural uruguaya se volvió popular en las provincias litorales argentinas y en otros países, como el sur de Brasil y Chile.

Cómo hacer chajá, la torta ideal para el mate y los días de lluvia

Ingredientes:

3 planchas de bizcochuelo de vainilla redondas.

1 disco de merengue seco del diámetro del bizcochuelo.

300 g de merengues secos.

150 g de crema de leche.

200 g de azúcar impalpable.

300 g de duraznos en lata cortados en rodajas.

300 g de dulce de leche repostero.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Batí la crema de leche a punto chantillí en un bol sobre otro con cubos de hielo. Esto agilizará su montaje y evitará que se corte.

Mojá los discos de bizcochuelo con el almíbar de los duraznos en lata.

Untá la base del bizcochuelo con dulce de leche y cubrilo con un segundo disco de bizcochuelo.

Colocá la crema chantillí, esparcila y luego añadí los duraznos cortados en rodajas.

Tapá con la tercera capa de bizcochuelo.

2 Armado del chajá

Volcá el almíbar sobrante en la superficie de la torta. Para que absorba mejor, pinchá el disco con un tenedor.

Untá la superficie dulce de leche y colocá el disco de merengue encima.

Con la crema chantillí sobrante untá los laterales de la torta y adherí los merengues secos triturados.

Decorá con crema y duraznos.

Enfriar antes de servir.

Receta del postre Chajá

Tiempo de preparación total: 20 minutos.

Tiempo de refrigeración: 1 hora.