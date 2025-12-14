LA NACION

Cómo hacer chajá, el postre que divide a argentinos y uruguayos

La receta de este dulce nació en la frontera con nuestro país, de ahí su controversia; aprendé a hacerlo en simples pasos y sin cometer errores

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cómo hacer chajá, la torta uruguaya que es furor
Cómo hacer chajá, la torta uruguaya que es furor(Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

El chajá es uno de los postres emblema de la región sudamericana. Esponjoso, cubierto de merengue y con un relleno que incluye duraznos, es una delicia irresistible que cualquier persona puede replicar, incluso sin tener conocimiento en gastronomía. A continuación enterate de cómo hacer esta receta uruguaya de más de 90 años de historia.

El nombre del postre se inspiró en el plumaje del ave chajá y nació en 1927 en la ciudad de Paysandú, a escasos kilómetros de distancia de Colón, Entre Ríos. De allí que históricamente surgieron versiones encontradas de su origen, pero que la verdadera receta se le atribuyó a Orlando Castellano, propietario de la confitería “Las Familias”.

El chajá nació como un postre uruguayo en 1927 y rápidamente conquistó el paladar de los argentinos
El chajá nació como un postre uruguayo en 1927 y rápidamente conquistó el paladar de los argentinos Shutterstock

Este bizcochuelo referencial de la zona rural uruguaya se volvió popular en las provincias litorales argentinas y en otros países, como el sur de Brasil y Chile.

Cómo hacer chajá, la torta ideal para el mate y los días de lluvia

Ingredientes:

  • 3 planchas de bizcochuelo de vainilla redondas.
  • 1 disco de merengue seco del diámetro del bizcochuelo.
  • 300 g de merengues secos.
  • 150 g de crema de leche.
  • 200 g de azúcar impalpable.
  • 300 g de duraznos en lata cortados en rodajas.
  • 300 g de dulce de leche repostero.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Batí la crema de leche a punto chantillí en un bol sobre otro con cubos de hielo. Esto agilizará su montaje y evitará que se corte.
  • Mojá los discos de bizcochuelo con el almíbar de los duraznos en lata.
  • Untá la base del bizcochuelo con dulce de leche y cubrilo con un segundo disco de bizcochuelo.
  • Colocá la crema chantillí, esparcila y luego añadí los duraznos cortados en rodajas.
  • Tapá con la tercera capa de bizcochuelo.
2

Armado del chajá

  • Volcá el almíbar sobrante en la superficie de la torta. Para que absorba mejor, pinchá el disco con un tenedor.
  • Untá la superficie dulce de leche y colocá el disco de merengue encima.
  • Con la crema chantillí sobrante untá los laterales de la torta y adherí los merengues secos triturados.
  • Decorá con crema y duraznos.
  • Enfriar antes de servir.
Receta del postre Chajá
Receta del postre Chajá

Tiempo de preparación total: 20 minutos.

Tiempo de refrigeración: 1 hora.

LA NACION
Más leídas de Recetas
  1. El paso a paso para cocinar el pan dulce repleto de chocolate que es furor en las redes
    1

    El paso a paso para cocinar el pan dulce repleto de chocolate que es furor en las redes

  2. Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos clásicos de Navidad
    2

    Para inexpertos: cómo hacer tomates rellenos, el clásico de Navidad

  3. El pan dulce sin azúcar ni harina que es ideal para aquellos que odian cocinar en Navidad
    3

    Sin azúcar ni harina: la reversión del pan dulce que hacía la abuela ideal para la mesa de Navidad

  4. La receta del pan dulce 100% italiano que es furor y puede destronar al original
    4

    Pandoro: la receta del pan dulce 100% italiano que es furor y puede destronar al original

Cargando banners ...