Tres jugos detox para eliminar las calorías extra de Año Nuevo

A días de celebrar Año Nuevo y tras la Navidad, el cuerpo se manifiesta ante el exceso de calorías. Se siente pesado y con algunos kilos de más por la popularmente “panzada” de diciembre. Por ello, algunos expertos recomiendan beber jugos “detox” a base de verduras y frutas que promueven la eliminación de toxinas del organismo. Aprendé tres opciones ricas y saludables y alivianá el estómago para lo que queda del 2025.

Tres jugos caseros para expulsar el exceso de calorías

1. Licuado verde

Ingredientes:

1 puñado de hojas de espinaca fresca y bien limpia.

1/2 manzana verde sin corazón.

1 trozo pequeño de jengibre pelado.

1/4 de limón pelado.

Agua c/n.

Paso a paso:

1 Preparación del jugo verde

Pelá la manzana y cortala en trozos pequeños.

Cortá el jengibre en trozos pequeños.

Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.

Receta de jugo verde detox

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Beneficios: Aporta vitaminas A, C y K, folato y magnesio.

2. Explosión de remolacha y frutos rojos

Ingredientes:

1 remolacha.

1/4 de frutillas.

100 g de frambuesas.

1/4 limón pelado.

Agua c/n.

Paso a paso:

1 Elaboración del jugo de remolacha

Pelá la remolacha y cortala en trozos pequeños.

Quitá las hojas a las frutillas y cortalas.

Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.

Explosión de remolacha detox

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Beneficios: Aporta vitaminas C, B9, fibras, magnesio y antioxidantes.

3. Jugo de ananá y espinaca

Ingredientes:

Hojas de espinaca bien lavadas y frescas.

1 taza de ananás (puede ser la de lata).

1/2 manzana roja sin corazón.

1/4 limón pelado.

Agua c/n.

Paso a paso:

1 Elaboración del licuado agridulce

Pelá la media manzana y cortala en tres trozos.

Cortá el ananá en cubos.

Lavá bien las hojas de espinaca.

Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.

Jugo detox de ananá

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Beneficios: Aporta manganeso, reduce la inflamación y provee de vitaminas C y K.