Tres jugos detox para eliminar las calorías extra de Año Nuevo

Aprovechá el beneficio que ofrecen las frutas y verduras para limpiar tu cuerpo de aquellas toxinas y grasa demás acumulada durante las Fiestas

A días de celebrar Año Nuevo y tras la Navidad, el cuerpo se manifiesta ante el exceso de calorías. Se siente pesado y con algunos kilos de más por la popularmente “panzada” de diciembre. Por ello, algunos expertos recomiendan beber jugos “detox” a base de verduras y frutas que promueven la eliminación de toxinas del organismo. Aprendé tres opciones ricas y saludables y alivianá el estómago para lo que queda del 2025.

Tres jugos caseros para expulsar el exceso de calorías

1. Licuado verde

Ingredientes:

  • 1 puñado de hojas de espinaca fresca y bien limpia.
  • 1/2 manzana verde sin corazón.
  • 1 trozo pequeño de jengibre pelado.
  • 1/4 de limón pelado.
  • Agua c/n.

Paso a paso:

1

Preparación del jugo verde

  • Pelá la manzana y cortala en trozos pequeños.
  • Cortá el jengibre en trozos pequeños.
  • Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.
Receta de jugo verde detox
Receta de jugo verde detox

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Beneficios: Aporta vitaminas A, C y K, folato y magnesio.

2. Explosión de remolacha y frutos rojos

Ingredientes:

  • 1 remolacha.
  • 1/4 de frutillas.
  • 100 g de frambuesas.
  • 1/4 limón pelado.
  • Agua c/n.

Paso a paso:

1

Elaboración del jugo de remolacha

  • Pelá la remolacha y cortala en trozos pequeños.
  • Quitá las hojas a las frutillas y cortalas.
  • Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.
Explosión de remolacha detox
Explosión de remolacha detox

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Beneficios: Aporta vitaminas C, B9, fibras, magnesio y antioxidantes.

3. Jugo de ananá y espinaca

Ingredientes:

  • Hojas de espinaca bien lavadas y frescas.
  • 1 taza de ananás (puede ser la de lata).
  • 1/2 manzana roja sin corazón.
  • 1/4 limón pelado.
  • Agua c/n.

Paso a paso:

1

Elaboración del licuado agridulce

  • Pelá la media manzana y cortala en tres trozos.
  • Cortá el ananá en cubos.
  • Lavá bien las hojas de espinaca.
  • Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.
Jugo detox de ananá
Jugo detox de ananá

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Beneficios: Aporta manganeso, reduce la inflamación y provee de vitaminas C y K.

