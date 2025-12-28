Tres jugos detox para eliminar las calorías extra de Año Nuevo
Aprovechá el beneficio que ofrecen las frutas y verduras para limpiar tu cuerpo de aquellas toxinas y grasa demás acumulada durante las Fiestas
A días de celebrar Año Nuevo y tras la Navidad, el cuerpo se manifiesta ante el exceso de calorías. Se siente pesado y con algunos kilos de más por la popularmente “panzada” de diciembre. Por ello, algunos expertos recomiendan beber jugos “detox” a base de verduras y frutas que promueven la eliminación de toxinas del organismo. Aprendé tres opciones ricas y saludables y alivianá el estómago para lo que queda del 2025.
Tres jugos caseros para expulsar el exceso de calorías
1. Licuado verde
Ingredientes:
- 1 puñado de hojas de espinaca fresca y bien limpia.
- 1/2 manzana verde sin corazón.
- 1 trozo pequeño de jengibre pelado.
- 1/4 de limón pelado.
- Agua c/n.
Paso a paso:
Preparación del jugo verde
- Pelá la manzana y cortala en trozos pequeños.
- Cortá el jengibre en trozos pequeños.
- Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Beneficios: Aporta vitaminas A, C y K, folato y magnesio.
2. Explosión de remolacha y frutos rojos
Ingredientes:
- 1 remolacha.
- 1/4 de frutillas.
- 100 g de frambuesas.
- 1/4 limón pelado.
- Agua c/n.
Paso a paso:
Elaboración del jugo de remolacha
- Pelá la remolacha y cortala en trozos pequeños.
- Quitá las hojas a las frutillas y cortalas.
- Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Beneficios: Aporta vitaminas C, B9, fibras, magnesio y antioxidantes.
3. Jugo de ananá y espinaca
Ingredientes:
- Hojas de espinaca bien lavadas y frescas.
- 1 taza de ananás (puede ser la de lata).
- 1/2 manzana roja sin corazón.
- 1/4 limón pelado.
- Agua c/n.
Paso a paso:
Elaboración del licuado agridulce
- Pelá la media manzana y cortala en tres trozos.
- Cortá el ananá en cubos.
- Lavá bien las hojas de espinaca.
- Colocá los ingredientes en un vaso de Mixer o una procesadora y triturá todo. Añadí agua según el espesor que desees lograr.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Beneficios: Aporta manganeso, reduce la inflamación y provee de vitaminas C y K.
