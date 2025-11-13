Menú veggie: tres ideas de hamburguesas sin carne ni pan rallado

Si sos vegetariano o simplemente querés añadir a tu menú una alternativa sana que solo contenga verduras, tené en cuenta esta sugerencia de tres opciones de hamburguesas veggies que podés replicar sin la utilización de pan rallado y con solo ingredientes económicos.

Las hamburguesas vegetarianas proporcionan nutrientes diversos, como vitaminas y minerales necesarios para el organismo (Fuente: Pexels)

Tres tipos de hamburguesas vegetarianas libres de gluten

Hamburguesa de acelga

Ingredientes:

1 atado de acelga.

Sal, pimienta y pimentón a gusto.

2 huevos.

1 cebolla mediana picada.

1 chorrito de aceite.

Paso a paso:

1 Cocción de las verduras

Herví el atado de acelga sin la penca.

Una vez que esté lista, colar y dejar que se enfríe.

Mientras, sofreír la cebolla.

2 Armado de las hamburguesas

Picá la acelga, salpimentá y añadí el pimentón.

Agregá la cebolla y unificá todo.

Rompé los huevos.

Si tenés moldes de hamburguesas, utilizalos y si no con la mano, armá la forma y colocá cada una en una fuente previamente aceitada.

Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.

Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.

Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.

Receta de la hamburguesa de acelga

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Hamburguesa de garbanzos:

Ingredientes:

350 g de garbanzos cocidos.

1 cebolla pequeña.

1 diente de ajo.

1/2 cucharadita de comino.

1/2 cucharadita de levadura.

Harina de almendra.

1 huevo.

Sal y pimienta.

Paso a paso:

1 Preparación del picadillo

Triturá el garbanzo cocido en un bol y luego añadí la sal, el comino, la levadura y el ajo picado.

Añadí 1/4 taza de harina de almendra.

2 Armado de la hamburguesa

Con tu mano o con un molde armá la forma y colocá cada una en una fuente previamente aceitada.

Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.

Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.

Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Hamburguesa de lenteja:

Ingredientes:

400 g de lentejas cocidas.

50 g de harina de almendra.

1 cebolla morada mediana.

1 diente mediano de ajo.

1 yema.

Pimienta, sal y comino.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Triturá la lenteja con un 100 ml de agua.

En la misma licuadora añadí la harina de almendra, la sal, la pimienta, el comino y el ajo picado.

Agregá el huevo.

2 Armado de las hamburguesas

Cuando todo esté homogeneizado, amasá con las manos y colocá cada hamburguesa en una fuente previamente aceitada.

Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.

Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.

Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.

Receta de hamburguesa de lenteja

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.