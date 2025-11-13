LA NACION

Menú veggie: tres ideas de hamburguesas sin carne ni pan rallado

Seguí el paso a paso de esta guía que ofrece diferentes versiones saludables para comer en cualquier momento del día

Descubrí cómo hacer hamburguesas vegetarianas en menos de 30 minutos
Si sos vegetariano o simplemente querés añadir a tu menú una alternativa sana que solo contenga verduras, tené en cuenta esta sugerencia de tres opciones de hamburguesas veggies que podés replicar sin la utilización de pan rallado y con solo ingredientes económicos.

Las hamburguesas vegetarianas proporcionan nutrientes diversos, como vitaminas y minerales necesarios para el organismo
Tres tipos de hamburguesas vegetarianas libres de gluten

Hamburguesa de acelga

Ingredientes:

  • 1 atado de acelga.
  • Sal, pimienta y pimentón a gusto.
  • 2 huevos.
  • 1 cebolla mediana picada.
  • 1 chorrito de aceite.

Paso a paso:

1

Cocción de las verduras

  • Herví el atado de acelga sin la penca.
  • Una vez que esté lista, colar y dejar que se enfríe.
  • Mientras, sofreír la cebolla.
2

Armado de las hamburguesas

  • Picá la acelga, salpimentá y añadí el pimentón.
  • Agregá la cebolla y unificá todo.
  • Rompé los huevos.
  • Si tenés moldes de hamburguesas, utilizalos y si no con la mano, armá la forma y colocá cada una en una fuente previamente aceitada.
  • Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.
  • Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.
  • Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.
Receta de la hamburguesa de acelga
Receta de la hamburguesa de acelga

Tiempo de preparación: 30 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Hamburguesa de garbanzos:

Ingredientes:

  • 350 g de garbanzos cocidos.
  • 1 cebolla pequeña.
  • 1 diente de ajo.
  • 1/2 cucharadita de comino.
  • 1/2 cucharadita de levadura.
  • Harina de almendra.
  • 1 huevo.
  • Sal y pimienta.

Paso a paso:

1

Preparación del picadillo

  • Triturá el garbanzo cocido en un bol y luego añadí la sal, el comino, la levadura y el ajo picado.
  • Añadí 1/4 taza de harina de almendra.
2

Armado de la hamburguesa

  • Con tu mano o con un molde armá la forma y colocá cada una en una fuente previamente aceitada.
  • Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.
  • Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.
  • Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Hamburguesa de lenteja:

Ingredientes:

  • 400 g de lentejas cocidas.
  • 50 g de harina de almendra.
  • 1 cebolla morada mediana.
  • 1 diente mediano de ajo.
  • 1 yema.
  • Pimienta, sal y comino.

Paso a paso:

1

Preparación de los ingredientes

  • Triturá la lenteja con un 100 ml de agua.
  • En la misma licuadora añadí la harina de almendra, la sal, la pimienta, el comino y el ajo picado.
  • Agregá el huevo.
2

Armado de las hamburguesas

  • Cuando todo esté homogeneizado, amasá con las manos y colocá cada hamburguesa en una fuente previamente aceitada.
  • Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.
  • Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.
  • Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.
Receta de hamburguesa de lenteja
Receta de hamburguesa de lenteja

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

