Menú veggie: tres ideas de hamburguesas sin carne ni pan rallado
Seguí el paso a paso de esta guía que ofrece diferentes versiones saludables para comer en cualquier momento del día
Si sos vegetariano o simplemente querés añadir a tu menú una alternativa sana que solo contenga verduras, tené en cuenta esta sugerencia de tres opciones de hamburguesas veggies que podés replicar sin la utilización de pan rallado y con solo ingredientes económicos.
Tres tipos de hamburguesas vegetarianas libres de gluten
Hamburguesa de acelga
Ingredientes:
- 1 atado de acelga.
- Sal, pimienta y pimentón a gusto.
- 2 huevos.
- 1 cebolla mediana picada.
- 1 chorrito de aceite.
Paso a paso:
Cocción de las verduras
- Herví el atado de acelga sin la penca.
- Una vez que esté lista, colar y dejar que se enfríe.
- Mientras, sofreír la cebolla.
Armado de las hamburguesas
- Picá la acelga, salpimentá y añadí el pimentón.
- Agregá la cebolla y unificá todo.
- Rompé los huevos.
- Si tenés moldes de hamburguesas, utilizalos y si no con la mano, armá la forma y colocá cada una en una fuente previamente aceitada.
- Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.
- Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.
- Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.
Tiempo de preparación: 30 minutos.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Hamburguesa de garbanzos:
Ingredientes:
- 350 g de garbanzos cocidos.
- 1 cebolla pequeña.
- 1 diente de ajo.
- 1/2 cucharadita de comino.
- 1/2 cucharadita de levadura.
- Harina de almendra.
- 1 huevo.
- Sal y pimienta.
Paso a paso:
Preparación del picadillo
- Triturá el garbanzo cocido en un bol y luego añadí la sal, el comino, la levadura y el ajo picado.
- Añadí 1/4 taza de harina de almendra.
Armado de la hamburguesa
- Con tu mano o con un molde armá la forma y colocá cada una en una fuente previamente aceitada.
- Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.
- Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.
- Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Hamburguesa de lenteja:
Ingredientes:
- 400 g de lentejas cocidas.
- 50 g de harina de almendra.
- 1 cebolla morada mediana.
- 1 diente mediano de ajo.
- 1 yema.
- Pimienta, sal y comino.
Paso a paso:
Preparación de los ingredientes
- Triturá la lenteja con un 100 ml de agua.
- En la misma licuadora añadí la harina de almendra, la sal, la pimienta, el comino y el ajo picado.
- Agregá el huevo.
Armado de las hamburguesas
- Cuando todo esté homogeneizado, amasá con las manos y colocá cada hamburguesa en una fuente previamente aceitada.
- Enviá las hamburguesas a cocción en el horno.
- Cuando la cara de la base esté firmé, girá las hamburguesas para que se cocine del otro lado.
- Una vez que estén listas, retirar del horno y servir.
Tiempo de preparación: 10 minutos.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
