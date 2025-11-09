Sin harina ni grasa: cómo hacer pan de garbanzos libre de gluten y en el microondas
Enterate cómo es esta receta ideal para aquellos que no pueden consumir con TACC; es una versión diferente y perfecta para acompañar cualquier comida
El pan está presente en la mesa de todos los argentinos al momento de las comidas principales, tanto en el almuerzo como la cena. Además, para muchos representa la base de su alimentación, desde el desayuno hasta la merienda. Lo cierto es que en la amplia variedad existe un tipo que se puede preparar sin la utilización de harina, solo con garbanzos. Es económico, rápido, libre de gluten. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos.
Pan sin TACC a base de garbanzos
Ingredientes:
- 5 cucharadas de garbanzos cocidos.
- 1 huevo.
- 1 cucharadita de levadura en polvo.
- 1 pizca de sal.
- Orégano, sésamo y una pizca de pimentón (opcional).
Paso a paso:
1
Procedimiento para hacer la masa sin harina
- Triturá todos los ingredientes con un mixer, a excepción del sésamo, el orégano y la pizca de pimentón.
- Añadí el pimentón y el orégano (opcional para brindar sabor). También podés reemplazar estas especias por las que más te gusten.
- Mezclá la preparación.
2
Cocción del pan
- Pasá la pasta a un molde apto para microondas, de la forma que desees (se sugiere uno mediano). Añadí las semillas de sésamo encima.
- Enviá el pan al microondas a máxima potencia durante 3 minutos.
- Una vez listo, esperar a que se enfríe y consumir.
Tiempo de preparación total: 13 minutos.
Tips adicionales:
- Recordá que también podés hacer un pan de iguales características en el horno. Para que sea más grande, solo debés duplicar o triplicar la cantidad de ingredientes.
