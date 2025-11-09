Sin harina ni grasa: cómo hacer pan de garbanzos libre de gluten y en el microondas

El pan está presente en la mesa de todos los argentinos al momento de las comidas principales, tanto en el almuerzo como la cena. Además, para muchos representa la base de su alimentación, desde el desayuno hasta la merienda. Lo cierto es que en la amplia variedad existe un tipo que se puede preparar sin la utilización de harina, solo con garbanzos. Es económico, rápido, libre de gluten. Aprendé cómo hacerlo en simples pasos.

El pan de garbanzos solo lleva cuatro ingredientes y causa un efecto de saciedad en el estómago (Imagen ilustrativa) (Fuente: Pexels)

Pan sin TACC a base de garbanzos

Ingredientes:

5 cucharadas de garbanzos cocidos.

1 huevo.

1 cucharadita de levadura en polvo.

1 pizca de sal.

Orégano, sésamo y una pizca de pimentón (opcional).

Paso a paso:

1 Procedimiento para hacer la masa sin harina

Triturá todos los ingredientes con un mixer , a excepción del sésamo, el orégano y la pizca de pimentón.

, a excepción del sésamo, el orégano y la pizca de pimentón. Añadí el pimentón y el orégano (opcional para brindar sabor). También podés reemplazar estas especias por las que más te gusten.

Mezclá la preparación.

2 Cocción del pan

Pasá la pasta a un molde apto para microondas, de la forma que desees (se sugiere uno mediano). Añadí las semillas de sésamo encima.

Enviá el pan al microondas a máxima potencia durante 3 minutos .

. Una vez listo, esperar a que se enfríe y consumir.

Receta de pan de garbanzos

Tiempo de preparación total: 13 minutos.

Tips adicionales:

Recordá que también podés hacer un pan de iguales características en el horno. Para que sea más grande, solo debés duplicar o triplicar la cantidad de ingredientes.