Almuerzo saludable: los rolls de pescado superlivianos sin harina ni fritura

Aprendé el paso a paso de esta receta casera para innovar en tu menú y sumar proteínas y omega-3 a tu organismo

El ritmo de vida actual provoca que muchas personas no dispongan del tiempo suficiente para dedicarle a la comida casera, pero existen recetas saludables y que no demandan más de una hora, capaces de contribuir al buen hábito gastronómico y con un precio accesible. Enterate cómo hacer los rolls de pescado, sin harina ni fritura, ideales para salir del apuro.

Sin exceso de grasa: los rollos de pescado y verduras ideales para implementar en tu almuerzo

Ingredientes:

  • 8 filetes de merluza.
  • 1 morrón rojo.
  • 1 morrón verde.
  • 1 zanahoria.
  • 1 cebolla.
  • 100 ml crema de leche.
  • Sal y pimienta (a gusto).

Paso a paso:

1

Cocción de los vegetales

  • Cortá los vegetales en estilo Juliana. Rehogar en la sartén con un chorrito de aceite de oliva o agua hasta que estén dorados.
  • Antes de apagar el fuego, volcá la crema de leche y esperá cinco minutos. Luego retirá del fuego.
2

Armado de los rollos

  • Extendé de a uno los filetes de pescado (previamente corroborá que no tengan espinas). Salpimentá a gusto.
  • Rellená el interior con los vegetales.
  • Enrollá y sujetá cada roll con un escarbadientes.
3

Cocción

  • Colocá cada roll en una bandeja previamente aceitada y enviala al horno a una temperatura media hasta que la carne del pescado quede cocida.
Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de preparación total: 45 minutos.

