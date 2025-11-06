Almuerzo saludable: los rolls de pescado superlivianos sin harina ni fritura
Aprendé el paso a paso de esta receta casera para innovar en tu menú y sumar proteínas y omega-3 a tu organismo
LA NACION
El ritmo de vida actual provoca que muchas personas no dispongan del tiempo suficiente para dedicarle a la comida casera, pero existen recetas saludables y que no demandan más de una hora, capaces de contribuir al buen hábito gastronómico y con un precio accesible. Enterate cómo hacer los rolls de pescado, sin harina ni fritura, ideales para salir del apuro.
Sin exceso de grasa: los rollos de pescado y verduras ideales para implementar en tu almuerzo
Ingredientes:
- 8 filetes de merluza.
- 1 morrón rojo.
- 1 morrón verde.
- 1 zanahoria.
- 1 cebolla.
- 100 ml crema de leche.
- Sal y pimienta (a gusto).
Paso a paso:
1
Cocción de los vegetales
- Cortá los vegetales en estilo Juliana. Rehogar en la sartén con un chorrito de aceite de oliva o agua hasta que estén dorados.
- Antes de apagar el fuego, volcá la crema de leche y esperá cinco minutos. Luego retirá del fuego.
2
Armado de los rollos
- Extendé de a uno los filetes de pescado (previamente corroborá que no tengan espinas). Salpimentá a gusto.
- Rellená el interior con los vegetales.
- Enrollá y sujetá cada roll con un escarbadientes.
3
Cocción
- Colocá cada roll en una bandeja previamente aceitada y enviala al horno a una temperatura media hasta que la carne del pescado quede cocida.
Tiempo de cocción: 20 minutos.
Tiempo de preparación total: 45 minutos.
