Rellenos con verduras para capeletis, ideales para quienes no comen carne

escuchar

El comienzo del calor es una buena estación para hacer y servir pastas de todo tipo, y las rellenas con vegetales mucho más porque el clima, aún amable, invita seguir disfrutando de estas preparaciones invernales que se extienden en el almanaque, antes de pasar a una cocina más de verano.

En las verdulerías los colores tientan a comprar de todo un poco. Aún hay crucíferas como brócoli, repollitos de bruselas, coliflor. Los alcauciles se ofrecen en ofertas para aprovechar su interior ya que, por afuera, las hojas comienzan a desprenderse del tronco. Pero como lo que interesa es el corazón y la base que lo sostiene, las ofertas no hay que dejarlas pasar porque son de temporada corta.

Chauchas, apio, zapallitos o zucchini, calabaza, sugieren destinos saludables. Permanecen las papas, hay puerro, cebolla de verdeo y todos, combinados con otros alimentos van como rellenos de capeletis

Receta de masa casera al huevo

Masa al huevo, la clásica.

En esta receta de masa casera al huevo, no se le agrega agua, salvo en una muy pequeña cantidad cuando el amasado lo requiera. El cálculo para una porción o dos pequeñas es un huevo por cada 100 g de harina. Se amasa insistentemente hasta lograr un bollo suave. La masa debe descansar no menos de 30 minutos, tapada, para darle luego el destino que se pretende. Para ganar tiempo, los rellenos se preparan con anticipación y se conservan tapados, en la heladera. El bollo de la masa casera al huevo descansa fuera de ella, en un lugar fresco y tapado.

Receta de capeleti de calabaza, verdeo y nueces

Capeleti de calabaza, verdeo y nueces.

Para esta receta de capeleti de calabaza, verdeo y nueces, hay que tener en cuenta que si la calabaza es muy acuosa y requiere atención al cocinarla. Se puede cocinar al vapor o en microondas cuidando que no concentre humedad, o al menos, no sumarle a la que contiene. Si se cuenta con un rallador de ojo muy pequeño, rallarlo para que quede super fino. Después, saltearlo rápido con la cebolla de verdeo que estará en una sartén con un poco de aceite de oliva. Para hacer esta receta no te olvide de arrancar con la masa básica al huevo.

Receta de capeletis de brócoli y parmesano

Capeletis de brócoli y parmesano,

Para hacer capeletis rellenos de brócoli, hay que saber que los vegetales van bien con los quesos. En este caso, cuando las florcitas de brocoli permanecen enteras con su forma, el queso se agrega en hojuelas no muy delgadas para que haya buena diferenciación entre el vegetal y el queso. Primero se hace la receta de la pasta al huevo y, luego, si se busca como relleno un picadillo, una vez tiernizadas las florcitas, hay que cortarlas al medio y saltearlas en ajo y aceite de oliva. Luego se mezclan con queso rallado fino que se adhiere bien a la humedad del vegetal.

Temas Recetaspastas