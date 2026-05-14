Receta del mejor locro: el paso a paso de Doña Petrona para hacerlo el 25 de Mayo

Cada 25 de Mayo no solo se conmemora el primer gobierno patrio, sino que es una fecha especial para replicar las recetas que identifican al ser argentino. Entre ellos, el locro es uno de los platos estrella que se replica en cada hogar. Para hacer la mejor versión, descubrí el secreto de Doña Petrona que lo volvió popular y enamoró a muchos paladares.

El locro de Doña Petrona es ideal para celebrar el 25 de Mayo en familia, descubría cómo hacerlo

El locro patrio de Doña Petrona

Ingredientes:

1 zapallo anco.

4 litros de agua.

1 kg de carne de vaca (puede ser vacío, lomo o palomita).

Un manojo de huesitos de cerdo salados.

1/2 kg de maíz blanco pisado.

200 g de porotos.

2 chorizos de cerdo.

1/2 kg de tripa gorda.

1 pedacito de charque (carne deshidratada).

Sal.

1 batata.

1/2 repollo.

Paso a paso:

1 Preparación de los ingredientes

Lavá el maíz blanco pisado y dejalo en agua 24 horas.

Al día siguiente, poné a hervir el maíz en agua nueva. Salá y a mitad de la cocción añadí la carne, los huesitos bien lavados, los porotos cocidos de antemano, el chorizo, el charque y la tripa gorda.

2 Cocción del locro

A medida que el maíz comience a estar blando, incorporá la batata y el zapallo.

Si se necesita agua durante la cocción, añadir. La consistencia debe ser espesa, pero caldosa.

Cuando esté listo. Verter la salsa encima.

3 Para la salsa

En una sartén, derretir la grasa vacuna con la cebolla picada y sumarle 1 ají picado sin dejarlo dorar, 1 cucharada de pimentón y sal, al gusto.

Receta del locro

Tiempo de cocción: 50 minutos.

Tiempo de elaboración: un día y 50 minutos.