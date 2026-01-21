Tiene un restaurante 100% orgánico en Buenos Aires y explica dos recetas antiinflamatorias
Alejandra Pais sugirió dos opciones fáciles de hacer en casa para contribuir a una mejora en el sistema digestivo; descubrí cómo prepararlas en simples pasos
- 3 minutos de lectura'
El cuerpo humano recibe a diario la influencia de los alimentos que consumimos. Según qué tipo de origen tenga, puede variar el impacto. Por ende, puede provocar hinchazón y decantar en diferentes síntomas como cansancio, irritación y hasta dolor de cabeza. Debido a esta situación que es frecuente en las personas, la chef Alejandra Pais enseñó dos recetas fáciles de preparar con el propósito de evitar la inflamación del intestino.
Las opciones antiinflamatorias de Pais, dueña del restaurante BIO (el primero 100% orgánico de Buenos Aires), tienen el fin de ayudar a que el organismo se sienta más libre y para ello, cada ingrediente debe ser natural y sin conservantes, y está pensado para que no desestabilice el proceso de digestión y posdigestión.
1. Pastel de tofu y vegetales
Ingredientes:
- 1 zapallo anco.
- 2 cebollas.
- 2 cebollas de verdeo.
- 2 zucchini.
- Aceite c/n.
- 700 g de tofu.
- Sal a gusto.
- Pimienta negra a gusto.
- Aceitunas picadas a gusto.
Paso a paso:
Cocción de los vegetales
- Herví el zapallo entero o pelado y cortado en cubos hasta que esté tierno. Una vez que esté listo, hacé un puré con la pulpa. Salpimentar y dejá descansar en un bol.
- Mientras, picá las cebollas, las cebollas de verdeo y los zucchini.
- Colocá todo en una sartén y salteá con un chorrito de aceite a fuego medio hasta que estén transparentes. Reservá.
- Desgraná el tofu y saltear hasta que tome un leve color. Mezclá con la cebolla y el zucchini.
- Salpimentá y agregá las aceitunas.
- Volcá la mezcla en una fuente alta.
Finalización del pastel de tofu y vegetales
- Colocá el puré de zapallo por encima y horneá a 200 °C hasta que esté bien dorado.
- Serví en porciones.
Tiempo de cocción: 60 minutos.
Tiempo de elaboración total: 90 minutos.
2. Mermelada de frutos y chía
Ingredientes:
- 300 g de arándanos secos.
- 100 g de semillas de chía.
- Agua c/n.
- 1 limón.
- 1 naranja.
Paso a paso:
Preparación de las frutas
- Hidratá los arándanos durante al menos 4 horas en abundante agua. Repetí ese mismo proceso con la chía, pero en cuatro partes de agua, hasta que se forme un gel.
- Una vez transcurrido el tiempo, licuá los arándanos con el jugo del limón hasta lograr una crema suave. Incorporar agua si es necesario.
Finalización de la mermelada sin cocción
- Agregá la chía hidratada y la ralladura de la naranja. Mezclá hasta alcanzar una consistencia de mermelada.
- Conservar en un frasco de vidrio previamente esterilizado en un sitio fresco y donde no le llegue la luz.
Tiempo de elaboración total: 15 minutos.
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
- 1
Tres recetas de comidas frescas para preparar sin usar el horno
- 2
Tres recetas griegas que son fáciles de hacer, sanas y llenas de sabor
- 3
Receta matera infaltable: así se hacen los bizcochitos de queso con la técnica de la abuela y sin complejidades
- 4
Cómo preparar un budín de manzana esponjoso y muy sabroso en pocos minutos