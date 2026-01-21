Tiene un restaurante 100% orgánico en Buenos Aires y explica dos recetas antiinflamatorias

El cuerpo humano recibe a diario la influencia de los alimentos que consumimos. Según qué tipo de origen tenga, puede variar el impacto. Por ende, puede provocar hinchazón y decantar en diferentes síntomas como cansancio, irritación y hasta dolor de cabeza. Debido a esta situación que es frecuente en las personas, la chef Alejandra Pais enseñó dos recetas fáciles de preparar con el propósito de evitar la inflamación del intestino.

Descubrí dos recetas antiinflamatorias que te ayudarán al proceso de digestión (Imágenes ilustrativas) (Fuente: Imagen creada con Gemini IA / Pexels)

Las opciones antiinflamatorias de Pais, dueña del restaurante BIO (el primero 100% orgánico de Buenos Aires), tienen el fin de ayudar a que el organismo se sienta más libre y para ello, cada ingrediente debe ser natural y sin conservantes, y está pensado para que no desestabilice el proceso de digestión y posdigestión.

Las rectas antiinflamatorias tienen como eje ingredientes saludables y sin conservantes, por lo que se centran en vegetales, frutos secos, etc (Fuente: Pexels)

1. Pastel de tofu y vegetales

Ingredientes:

1 zapallo anco.

2 cebollas.

2 cebollas de verdeo.

2 zucchini.

Aceite c/n.

700 g de tofu.

Sal a gusto.

Pimienta negra a gusto.

Aceitunas picadas a gusto.

Paso a paso:

1 Cocción de los vegetales

Herví el zapallo entero o pelado y cortado en cubos hasta que esté tierno. Una vez que esté listo, hacé un puré con la pulpa. Salpimentar y dejá descansar en un bol.

Mientras, picá las cebollas, las cebollas de verdeo y los zucchini.

Colocá todo en una sartén y salteá con un chorrito de aceite a fuego medio hasta que estén transparentes. Reservá.

Desgraná el tofu y saltear hasta que tome un leve color. Mezclá con la cebolla y el zucchini.

Salpimentá y agregá las aceitunas.

Volcá la mezcla en una fuente alta.

2 Finalización del pastel de tofu y vegetales

Colocá el puré de zapallo por encima y horneá a 200 °C hasta que esté bien dorado.

Serví en porciones.

Receta del pastel de tofu

Tiempo de cocción: 60 minutos.

Tiempo de elaboración total: 90 minutos.

2. Mermelada de frutos y chía

Ingredientes:

300 g de arándanos secos.

100 g de semillas de chía.

Agua c/n.

1 limón.

1 naranja.

Paso a paso:

1 Preparación de las frutas

Hidratá los arándanos durante al menos 4 horas en abundante agua. Repetí ese mismo proceso con la chía, pero en cuatro partes de agua, hasta que se forme un gel.

Una vez transcurrido el tiempo, licuá los arándanos con el jugo del limón hasta lograr una crema suave. Incorporar agua si es necesario.

2 Finalización de la mermelada sin cocción

Agregá la chía hidratada y la ralladura de la naranja. Mezclá hasta alcanzar una consistencia de mermelada.

Conservar en un frasco de vidrio previamente esterilizado en un sitio fresco y donde no le llegue la luz.

Cómo hacer mermelada de arándanos sin azúcar

Tiempo de elaboración total: 15 minutos.