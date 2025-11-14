Sin fritura ni materia grasa: las “tortas fritas” de origen italiano que son furor

En el norte de Italia existe un tipo de masa frita -muy similar a las tortas fritas argentinas-, su nombre es Chiacchiere. Se acostumbra a comer durante la época de carnaval, pero debido a su sabor delicioso, se volvió popular en la venta callejera, por lo que el consumo es furor.

Pese a que la versión original es frita, existe una opción hecha en el horno, sin aceite, lo que permite reducir su impacto negativo en el cuerpo. Aprendé cómo realizar este snack agridulce que queda listo en pocos minutos, ideal para compartir en familia o amigos durante una tarde de mate.

El Chiacchiere es ideal para la hora del mate; si bien la receta original es frita, se puede hacer al horno (Por Clop - wikicommons)

Chiacchiere: el dulce casero para vivir la cultura italiana en casa

Ingredientes:

500 g de harina 00.

50 g de margarina.

1 clara de huevo.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 pizca de sal.

70 g de azúcar.

3 huevos.

1 chorrito de licor (opcional).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Azúcar impalpable para espolvorear, cantidad necesaria.

Paso a paso:

1 Amasado

En un bol mezclá la harina, el polvo de hornear, los huevos, el azúcar, la sal, la clara, el licor y la esencia de vainilla.

Una vez que se forme una pasta, quitala del bol y amasá con tus manos.

Añadí la margarina e incorporá en el cuerpo del bollo.

Dejá descansar la masa por al menos 30 minutos.

2 Preparación del chiacchiere

Estirá la maza hasta 1 cm de grosor. Si tenés pasta linda podés ayudarte con ella.

Hacé un rectángulo largo y plegá las puntas hacia el centro.

Volvé a estirar la masa con la máquina o el palote de madera y repetí el proceso dos veces más. Como si se tratase de un hojaldre.

Por último y con la masa estirada, cortala en rombos. Si tenés el cortador de ravioles, es mucho mejor.

Hacé un corte pequeño en el centro, como las tortas fritas argentinas, colocá los chiacchiere en una fuente previamente aceitada y enharinada.

Cociná en un horno medio a 180 °C hasta que se doren ambas caras.

hasta que se doren ambas caras. Retirá del horno y espolvoreá azúcar impalpable sobre ellos.

Servir con el mate.

Receta del Chiacchere, fácil y rápida

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación: 40 minutos.